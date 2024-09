MAN-Chef betont: „Wir glauben an den E-Truck“

MAN-Chef Alexander Vlaskamp hat in einem Interview mit dem Handelsblatt betont: „Wir glauben an den E-Truck.“ Viele Kunden des Nutzfahrzeugherstellers forderten nachhaltigen Transport – „nehmen Sie den Einzelhandel, die Supermärkte, aber auch Autohersteller“.

Die Kunden wüssten, dass ein Elektro-Lkw in der Anschaffung zwar teurer sei, die Betriebskosten aber deutlich niedriger seien. Zudem gebe es immer mehr Städte in Europa, die Fahrverbote für Diesel erlassen. „Schauen Sie sich die Entwicklung bei den Stadtbussen an: 70 Prozent aller Ausschreibungen für Stadtbusse in Europa sind elektrisch. Und die Entwicklung geht weiter in Richtung E-Truck.“

Ab 2027 werde der Verkauf von Diesel in das Emissionshandelssystem einbezogen, erklärte der MAN-Boss. „Wir rechnen damit, dass der Diesel noch einmal zehn bis 15 Eurocent pro Liter mehr kosten wird. Alternativ könnte die Bundesregierung auch die Mautpreise für Diesel weiter erhöhen. Spätestens dann spricht noch mehr für Elektro-Lastwagen.“

Die Elektromobilität beim Lkw werde sich trotz der höheren Anschaffungskosten rechnen. Bei MAN geht man laut dem CEO davon aus, dass sich mit einem E-Truck, je nach Nutzung, bei einer Laufleistung von 60.000 bis 100.000 Kilometern pro Jahr um die 30.000 Euro an Betriebskosten sparen lassen. Abhängig vom Land, den Förderungen und den Strompreisen rechne sich ein E-Truck in drei bis fünf Jahren.

MAN bereite alle seine Werke und Werkstätten „intensiv“ auf die E-Mobilität vor, unterstrich Vlaskamp. „Wir gehen davon aus, dass 2030 jeder zweite verkaufte Lastwagen in Europa ein E-Truck ist. Dafür brauchen wir aber stabile Regeln in Europa. Und wir brauchen Tempo beim Ausbau der Ladeinfrastruktur. Zum Beispiel, dass auf hundert Kilometer Autobahn bis zu zwei Lademöglichkeiten für Elektrolastwagen kommen, wie es die EU den Mitgliedsländern vorgibt.“

Um den Kunden das Laden von E-Trucks zu erleichtern, habe MAN eine Partnerschaft mit E.On geschlossen und gehe beim Aufbau von öffentlichen Lademöglichkeiten so selbst in Vorleistung bei seinen eigenen Servicebetrieben, die zumeist in Industriegebieten mit guter Stromversorgung lägen. Geladen werde in der Regel hier oder auf den Betriebsflächen der Kunden und weniger an den Autobahnen.

Neben der E.On-Kooperation habe MAN unter dem Dach der zu Volkswagen gehörenden Traton-Gruppe gemeinsam mit Daimler Truck und Volvo Trucks in Milence investiert, das an öffentlichen Logistikpunkten in Europa Ladesäulen aufbaut, erklärte der Manager. „Und auf dem Parkplatz der Allianz Arena planen wir zusammen mit dem FC Bayern einen Ladepark – ein Leuchtturmprojekt. An Tagen, an denen keine Spiele stattfinden, können Lastwagen und Busse auf den leeren Parkplätzen laden, direkt an einem Autobahnkreuz vor den Toren Münchens. Von solchen Projekten werden wir mehr sehen.“

Die MAN-Wettbewerber Volvo und Daimler setzen zusätzlich zum reinen E-Antrieb auf Wasserstoff und die Brennstoffzelle. „Wir glauben, dass sich der Elektroantrieb aufgrund der niedrigeren Betriebskosten eher rechnet als die Brennstoffzelle“, sagte der MAN-Chef dazu. „Für ganz schwere Transporte sehen wir allerdings auch eine Nische für den Wasserstoffverbrenner. Ein passendes Fahrzeug haben wir bereits auf den Markt gebracht. Denken Sie an die schweren Rotorblätter von Windrädern oder Holztransporte in Skandinavien. Diese Anwendungen werden aber nicht mehr als etwa zehn Prozent des Marktes ausmachen.“