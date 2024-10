Mercedes me Charge erreicht zwei Millionen Ladepunkte

Das Ladenetzwerk Mercedes me Charge umfasst nun weltweit über zwei Millionen Ladepunkte von mehr als 1.600 unterschiedlichen Ladestationsbetreibern, teilt Mercedes-Benz mit. Kunden in 32 Ländern auf vier Kontinenten profitierten mittlerweile davon.

In Europa können Nutzer mit einem Ladevertrag von Mercedes me Charge länderübergreifend an über 750.000 Ladepunkten laden. „Einfache Bedienung, transparente Kosten und ein umfangreiches Ladenetz – Mercedes me Charge erfüllt zentrale Kundenanforderungen an das öffentliche Laden“, wirbt das Unternehmen.

Von den zwei Millionen Ladepunkten sind den Angaben nach etwa 250.000 High-Power-Schnellladepunkte (HPC) mit mindestens 150 kW. Das Netzwerk Mercedes me Charge gehört laut dem Unternehmen zu den am schnellsten wachsenden: „2024 wurden monatlich im Schnitt 55.000 neue Ladepunkte integriert – so viele wie nie zuvor. Der Anteil an High-Power-Schnellladesäulen wuchs seit Anfang 2024 um 55 Prozent besonders stark, während AC-/DC-Ladesäulen mit weniger als 150 kW um 31 Prozent zunahmen.“

In Deutschland vereint Mercedes me Charge über 800 Betreiber mit circa 150.000 Ladepunkten, was rund 98 Prozent der öffentlichen Ladepunkte im Land entspricht. Das Ladenetzwerk bietet Zugang zu rund 20.000 High-Power-Schnellladesäulen, die sich bundesweit auf 6.000 Standorte verteilen.

„Unser engmaschiges Mercedes me Charge Ladenetzwerk gibt unseren Kundinnen und Kunden ein sicheres Gefühl hinsichtlich der nächsten Lademöglichkeit und damit der Reichweite. Der gesamte Ladevorgang ist einfach und intuitiv. Mit nur einem Ladevertrag können Nutzerinnen und Nutzer die Ladesäulen verschiedenster Betreiber stets auf die gleiche benutzerfreundliche und gewohnte Art und Weise bedienen“, wirbt Reiner, Vorstandsvorsitzender der Mercedes-Benz Mobility AG.

Der Stuttgarter Autobauer hat seinen digitalen Ladedienst mit seinen Fahrzeugen vernetzt, was eine Bedienung über das MBUX-Multimediasystem oder die Mercedes-Benz-App ermöglicht. In Europa werden Kunden fixe Ladepreise geboten, es gibt drei Tarife mit und ohne monatliche Grundgebühr.