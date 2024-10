Neuer Audi A3 Sportback TFSI e schafft 143 Kilometer rein elektrisch

Nachdem Audi im Frühjahr Upgrades für den A3 vorgestellt hat, folgt mit dem A3 Sportback TFSI e nun der Plug-in-Hybrid – stärker und effizienter als zuvor. Kern des Antriebs sind der neue Turbobenziner und die E-Maschine mit gesteigerter Leistungsdichte. Der 1.5 TFSI evo ersetzt den bisherigen 1.4 TFSI.

Den elektrischen Antrieb übernimmt eine permanenterregte Synchronmaschine, die nun 85 kW (116 PS) und 330 Nm Drehmoment liefert. Wie beim Vorgänger ist sie in das Gehäuse der Sechsstufen S tronic integriert, die jetzt mit einem robusteren Getriebelager ausgerüstet ist. Sie leitet die Momente der beiden Motoren auf die Vorderachse. Das Doppelkupplungsgetriebe hat eine elektrische Ölpumpe, die den Wechsel der Fahrstufen und die Ölversorgung auch dann sicherstellt, wenn der TFSI vorübergehend deaktiviert ist.

Die Bruttokapazität der Hochvoltbatterie beträgt jetzt 25,7 kWh und wurde damit nahezu verdoppelt, bei fast identischen Abmessungen zum Vorgängermodell. 19,7 kWh stehen netto zur Verfügung, damit liegt die elektrische Reichweite künftig gemäß WLTP-Norm bei bis zu 143 Kilometern. Ein eigener Kühlkreislauf sorgt dafür, dass die Batterie im optimalen Temperaturbereich gehalten wird.

Audi bietet den A3 Sportback TFSI e in zwei Leistungsstufen an: als 40 TFSI e und als 45 TFSI e. Im leistungsstärkeren Modell liefert der 1.5 TFSI evo 130 kW (177 PS) und damit 20 kW (27 PS) mehr als bisher. Das maximale Drehmoment beträgt 250 Nm, die zwischen 1.500 und 4.000 Umdrehungen pro Minute anliegen. Im Zusammenspiel mit dem Elektromotor bietet der A3 Sportback 45 TFSI e so insgesamt 200 kW (272 PS) Systemleistung und 400 Nm Systemdrehmoment. Der Sprint von 0 auf 100 km/h erfolgt in 6,3 Sekunden, maximal erreicht das Modell 237 km/h Höchstgeschwindigkeit.

In der kleineren Version leistet der Verbrennungsmotor 110 kW (150 PS) und entfaltet ebenfalls 250 Nm Drehmoment. Gemeinsam mit der E‑Maschine stellt der neue 1.5 TFSI evo hier 150 kW (204 PS) Systemleistung bereit. Wenn sie mit maximalem Boost zusammenarbeiten, beträgt das Systemdrehmoment 350 Nm. Der A3 Sportback 40 TFSI e sprintet in 7,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h und weiter bis 225 km/h Spitze. Die rein elektrische Höchstgeschwindigkeit beträgt bei beiden Modellen 140 km/h.

Mit der „EV“-Taste in der Schalterleiste oder per Auswahl im MMI kann der Fahrer den elektrischen Antrieb priorisieren und ist damit wie in einem vollelektrischen Modell unterwegs. Im Modus „Auto Hybrid“, der Haupt-Betriebsart, teilen sich Verbrenner und E-Maschine die Arbeit auf – rein elektrisches Fahren bei niedrigen Geschwindigkeiten, vorrangig der TFSI-Motor bei höherem Tempo und häufig beide Antriebe zusammen. Je nach Situation kann der A3 Sportback TFSI e segeln, rekuperieren – im Schub wie beim Bremsen – oder mit E-Maschine und TFSI gemeinsam boosten. Außerdem hält das Hybridmanagement den Ladezustand der Batterie bei Bedarf auf einem konstanten Wert, um genug elektrische Energie für einen späteren Einsatz aufzusparen.

Erstmals bietet Audi für ein Plug-in-Hybrid-Modell Laden mit Gleichstrom (DC) an Schnellladesäulen an. Der A3 Sportback TFSI e unterstützt DC-Laden mit bis zu 50 kW, damit ist eine bis auf 10 Prozent entladene Batterie in weniger als einer halben Stunde zu 80 Prozent gefüllt. Darüber hinaus ist es möglich, an Wechselstrom-Ladepunkten (AC) wie einer Wallbox oder städtischen Ladesäulen dreiphasig mit bis zu 11 kW zu laden. Der Ladevorgang dauert hiermit 2,5 Stunden.

Im Vergleich zum konventionell angetriebenen A3 ist die Achslastverteilung im Plug-in-Hybrid mit 55 Prozent an der Vorderachse zu 45 Prozent an der Hinterachse etwas hecklastiger. Der Grund ist die Lithium-Ionen-Batterie, die sich unter dem Fahrzeugboden im Bereich der Rücksitzbank befindet. Fahrwerk und Dämpfer wurden daher spezifisch abgestimmt. „Die Kombination aus leicht erhöhten Federraten und einem etwas sportlicheren Dämpfungsverhalten sorgt gleichermaßen für hohen Fahrkomfort und Dynamik“, verspricht Audi.

Der Preis für den A3 Sportback 40 TFSI e startet bei 44.200 Euro. Der leistungsstärkere und sportlicher ausgestattete 45 TFSI e kostet ab 47.700 Euro. Bestellungen für beide Modelle sind ab Oktober möglich. Ebenfalls im Herbst folgt zudem der A3 allstreet als Plug-in-Hybrid-Version.