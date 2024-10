Lynk & Co stellt mit 02 erstes Elektroauto für Europa vor

Lynk & Co, eine Marke des chinesischen Fahrzeugherstellers Geely, hat sein erstes Elektroauto für den europäischen Markt vorgestellt: den SUV-Crossover 02. Dies markiere den ersten globalen Launch eines neuen Modells für Lynk & Co, so der Anbieter.

Das fünftürige Modell sei für Familien konzipiert und lege den Schwerpunkt auf „Benutzererlebnisse, innovative Software“. Es läute „ein neues Kapitel in der strategischen Expansion und Weiterentwicklung von Lynk & Co ein, während das Unternehmen in den europäischen Markt für Elektrofahrzeug eintritt“.

Der 02 ist 4,46 Meter lang, 1,85 Meter breit und 1,57 Meter hoch. Er wurde im globalen Designstudio von Lynk & Co in Göteborg entwickelt. Das Auto entstand in Zusammenarbeit mit Fahrern des Plug-in-Hybrid-SUV 01 und den Design- und Ingenieurteams der Marke. Die Kunden steuerten demnach über 6.000 Nachrichten zu den am meisten gewünschten Merkmalen über eine der Apps im Fahrzeug bei, die es den Nutzern ermöglicht, digitales Feedback aus dem Inneren des 01 zu geben.

Zusätzlicher Inhalt:Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden

Das Modell, das in China Z20 heißt, nutzt die SEA2-Plattform von Geely, eine auf kleinere Fahrzeuge optimierte Version der Sustainable Experience Architecture (SEA), auf der etwa der Zeekr X, Smart #1 und #3 oder der Volvo EX30 fahren. Der 02 hat einen 200 kW (272 PS) starken Elektromotor, die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h gelingt in 5,5 Sekunden. Angaben zur Batterie gibt es noch nicht, die Reichweite beträgt bis zu 445 Kilometer gemäß WLTP-Norm. Aufladen kann man die Akkus mit einer Gleichstrom-Leistung (DC) von 150 kW, die Ladedauer beträgt 30 Minuten.

An Bord gibt es eine Schnittstelle für Carsharing. Dazu heißt es: „Wie praktisch, dass in den 02 ein Carsharing-Band eingebaut ist. Wenn du daran ziehst (oder einfach in die App gehst), wird die integrierte Sharing-Funktion aktiviert. Dann können Freund:innen, Familienangehörige und sogar Fremde dein Auto ausleihen. Kein großes Ding, macht aber einen großen Unterschied – und tut deinem Geldbeutel gut.“ Lynk & Co will die Fahrzeuge dann über eine eigene Plattform an Carsharing-Fahrer vermitteln.

Der Lynk & Co 02 ist in Europa im Online-Verkauf erhältlich, die Preise beginnen in Deutschland bei 35.995 Euro.

„Der völlig neue 02 repräsentiert die nächste Phase für Lynk & Co. Wir erweitern unser Geschäftsmodell, vergrößern unser Produktportfolio und erschließen neue Märkte. Diese strategischen Schritte unterstreichen das Engagement von Lynk & Co, unseren Kunden mehr Auswahl, Flexibilität und Zugang zu bieten“, sagt Nicolas López Appelgren, CEO von Lynk & Co International.