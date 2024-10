Tesla bietet mittlerweile 60.000+ „Supercharger“ weltweit

Tesla hat mittlerweile über 60.000 seiner „Supercharger“-Schnelllader eröffnet. Den jüngsten Meilenstein für sein unternehmenseigenes Stromtanktstellennetz meldete der US-Elektroautobauer, nachdem der 60.000. Supercharger in Japan in Betrieb genommen wurde. Die Anzahl der Säulen ist laut einer Grafik in den letzten Jahren rasant gewachsen.

Im Oktober hatte Tesla ein Update zur Dynamik des Ausbaus seines Schnellladenetzwerks gegeben. Im dritten Quartal dieses Jahres wurden demnach 2800 neue Ladepunkte eröffnet, was im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Plus von 23 Prozent darstelle.

In Q3 2024 seien zudem 1,4 Terawattstunden (TWh) Strom ausgeliefert worden – 27 Prozent mehr als in Q3 2023. Damit seien mehr als 150 Millionen Gallonen Benzin eingespart und mehr als drei Milliarden Pfund CO2 kompensiert worden. Eine Gallone entspricht rund 3,79 Liter, ein Pfund rund 0,45 Kilogramm.

Das Supercharger-Netz ist laut Tesla die größte Schnellladeinfrastruktur weltweit und das umfangreichste öffentliche Schnellladesystem in Europa. Derzeit gebe es in 30 europäischen Ländern mehr als 14.000 Supercharger an über 1.100 Standorten, hieß es im Mai. In Deutschland stünden mehr als 3600 Supercharger an über 200 Standorten zur Verfügung. Über 99 Prozent des Netzes seien mittlerweile für Nicht-Tesla-Fahrzeuge zugänglich und in naher Zukunft würden weitere Supercharger hinzukommen.

Seit 2023 installiert Tesla die ersten Supercharger der vierten Generation. Die „V4“-Geräte zeichnen sich unter anderem durch ein neues, höheres Design ohne Aussparung in der Mitte mit schwarzer statt roter Akzentfarbe und ein längeres, erstmals außen angebrachtes Ladekabel aus. Die Ladeleistung beträgt theoretisch bis zu 350 kW. Die vorherige Generation kommt auf maximal 250 kW, was derzeit die höchste von den Tesla-Elektroautos unterstützte Ladeleistung ist.

Der erste Supercharger wurde im September 2012 in den USA in Betrieb genommen. Im August des folgenden Jahres wurden dann mit sechs Ladestationen in Norwegen die ersten Tesla-Schnelllader in Europa eröffnet. 2021 begann Tesla damit, die Stromsäulen auch für Elektroautos anderer Marken freizugeben.