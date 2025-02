Lynk & Co: Volvo verkauft Anteile, wird aber Vertriebspartner in Europa

Volvo Cars hat von seinen Aktionären die Zustimmung erhalten, seinen Anteil an Lynk & Co an Zeekr zu veräußern. Zugleich hat Lynk & Co den schwedischen Premiumautobauer als Vertriebspartner für Europa gewonnen und erhält Zugang zu ausgewählten Volvo-Händlern in Deutschland und weiteren Ländern. Alle drei Unternehmen sind Teil der chinesischen Geely-Gruppe.

Lynk & Co wurde 2017 als Joint Venture zwischen Geely und Volvo ins Leben gerufen und hat sich auf Hybride und Plug-in-Hybride fokussiert. In Europa hatte man zunächst das SUV 01 als Hybrid und Plug-in-Hybrid im Angebot. Die neue Generation des 01 gibt es nur noch als Plug-in-Hybrid für mindestens 42.995 Euro. Mit dem 02 ist nun zudem ein reiner Stromer hierzulande verfügbar, los geht es bei 35.995 Euro. Lynk & Co hat den 01 in Europa bisher ausschließlich online und nur in einem Abo-Modell vertrieben. Mittlerweile setzt man sowohl auf Abos, Leasing und Verkauf.

Neben dem Verkauf von Neuwagen umfasst die Partnerschaft von Volvo und Lynk & Co auch gemeinsame Anstrengungen im Bereich Gebrauchtwagen sowie eine Zusammenarbeit im Ersatzteilvertrieb und in der gesamten Logistik. Mit Gründung eines entsprechenden Joint Ventures wurde die Handelspartnerschaft Ende 2024 besiegelt. Der operative Betrieb wurde bereits in Schweden, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Spanien und Italien aufgenommen, weitere europäische Märkte könnten folgen.

„Die Handelspartnerschaft stärkt die Synergien für beide Unternehmen und ermöglicht Lynk & Co den Zugang zum etablierten Partnernetz von Volvo Cars. Gleichzeitig profitieren die Volvo Handelsbetriebe in den sieben Ländern von zusätzlichen Einnahme- und Geschäftsmöglichkeiten“, so Volvo in einer Mitteilung.

„Unsere Handelspartnerschaft mit Lynk & Co erfüllt alle Voraussetzungen für einen anhaltenden Erfolg“, sagt Arek Nowinski, Präsident für internationale Märkte bei Volvo Cars. „Während Lynk & Co weiterhin für die Produktentwicklung und die Verkaufsstrategie verantwortlich ist, werden unsere Fachkenntnisse im Handel und unsere operativen Prozesse der Marke helfen, ihr Geschäft in Europa auszubauen. Volvo Cars und Lynk & Co sind sich über die Strategie für diese Partnerschaft einig und sicher, dass sie ein Erfolg wird.“

Zuvor hatte Volvo Cars von seinen Aktionären die Zustimmung erhalten, seinen 30-prozentigen Anteil an Lynk & Co zu veräußern. Die Transaktion hat einen Gegenwert von 5,4 Milliarden Chinesischen Renminbi (rund acht Milliarden Schwedische Kronen, 702,4 Millionen Euro).

Während Lynk & Co nun mit Volvo seine bestehende Präsenz in Europa und Deutschland ausbauen will, ist das 2021 als reine Elektroauto-Marke gestartete Zeekr hier bislang nicht aktiv. Eigentlich wollte man ab Anfang 2024 auch in Deutschland Fahrzeuge verkaufen, ist bisher in Europa aber nur in Norwegen, Schweden und den Niederlanden aktiv.