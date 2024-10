Leapmotor-CEO zu Hybriden und Elektroautos: „In zwei bis drei Jahren Preisgleichheit“

Der europäische Autoriese Stellantis und der chinesische Hersteller Leapmotor bringen gemeinsam günstige Elektroautos nach Europa. Dazu haben sie das Gemeinschaftsunternehmen Leapmotor International gegründet. Dessen CEO stellt attraktive Stromer-Preise in Aussicht.

„In China gibt es schon jetzt keinen Preisunterschied mehr zwischen Modellen mit elektrifizierten Antrieben und rein elektrischen Autos“, sagte Tianshu Xin der Automobilwoche. „Ich bin persönlich der Ansicht, dass wir diese Preisgleichheit auch in Europa in zwei bis drei Jahren erreichen werden.“

Stellantis hat in Leapmotor investiert und hält 20 Prozent an dem Unternehmen. Das Joint Venture gehört zu 51 Prozent dem etablierten Autokonzern und soll die selbst in China noch recht unbekannten Fahrzeuge in allen Weltregionen außerhalb der Volksrepublik vertreiben. Der Chef von Leapmotor International sieht den reinen Vertrieb von chinesischen Leapmotor-Modellen in Europa nur als Auftakt zu weiter gehenden Kooperationen. „Es gibt sehr viele Synergien zwischen beiden Partnern“, so Xin. „Und es gibt noch eine Menge an Möglichkeiten, die wir analysieren werden.“

Xin ist zuversichtlich, dass die Marke Leapmotor sich in Europa etablieren kann. „Wir sind anders als viele andere Marken in China, die nach Europa kommen. Wir sind sehr schnell, und wir haben vom ersten Tag an ein großes Händler- und Servicenetz. Speed und Service, damit werden wir erfolgreich sein.“ Der Fokus liege dabei nicht auf dem Volumen, man wolle zunächst „ein solides Fundament errichten“.

Leapmotor sei sehr anders aufgestellt als fast alle europäischen Hersteller, so Xin. „Wir entwickeln etwa 60 Prozent der gesamten Wertschöpfung unserer Modelle selbst – diese umfasst nämlich auch die gesamte Elektronikarchitektur, das software-definierte Fahrzeug, und alle Elemente der Batterie bis auf die Zellen selbst.“ So entwickele und baue man auch die Steuergeräte, den Inverter und den Elektromotor selbst. „Dadurch haben wir alle wichtigen Elemente des Antriebes in unserer Hand.“

Als zweiten wesentlichen Unterschied nannte Xin das Prinzip, von Anfang an jede Entwicklung im Hinblick auf ihren Kosteneffekt zu prüfen. „Wir verfolgen ein design-to-cost-Prinzip, und zwar wirklich bis zum letzten Bauteil.“

Seit einigen Wochen werden in Deutschland Bestellungen für den Kleinwagen T03 und das Mittelklasse-SUV C10 angenommen. Der C10 kostet mindestens 36.400 Euro, der T03 ab 18.900 Euro. Leapmotor will weitere Elektroautos nach Europa bringen, darunter die SUV B10 und C16.