VW-Finanzchef trotz „herausforderndem Marktumfeld“ zuversichtlich für Ergebnis 2024

Volkswagen will in Deutschland laut Berichten mehrere Werke schließen und Zehntausende Arbeitsplätze abbauen. Damit reagiert der Konzern auf schwächelnde Verkaufszahlen, insbesondere in China und bei Elektroautos. In einer Mitteilung zum bisherigen Jahresergebnis äußerten sich die Wolfsburger besorgt, aber optimistisch.

„Unsere Neunmonatsergebnisse spiegeln ein herausforderndes Marktumfeld wider und unterstreichen, wie wichtig die Umsetzung unserer konzernweit eingeleiteten Performanceprogramme ist. Die Marke Volkswagen hat nach neun Monaten eine operative Marge von nur noch zwei Prozent erzielt. Dies zeigt den dringenden Bedarf von erheblichen Kostensenkungen und Effizienzsteigerungen“, so Finanzchef Arno Antlitz.

Antlitz sagte, dass die Kosten im Zusammenhang mit der Umstellung auf E-Fahrzeuge das Neunmonatsergebnis der Marke VW belasteten. Man habe 4,9 Milliarden Euro für die Entwicklung und Investitionen für die Elektroauto-Transformation ausgegeben. Dadurch sei das Ergebnis vor Zinsen und Steuern des Kerngeschäfts bis Ende September auf 1,3 Milliarden Euro gesunken.

„Zuversichtlich stimmt uns der Blick auf unsere Produkte“, sagte der Finanzchef. „Der im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbesserte Auftragseingang in Westeuropa im dritten Quartal belegt unser ausgezeichnetes Produktportfolio von Verbrennern über Hybride bis hin zu vollelektrischen Fahrzeugen und gibt uns Rückenwind für das letzte Quartal.“

Neue Modelle würden vom Markt gut angenommen. So habe es im dritten Quartal eine „starke Dynamik“ in Westeuropa gegeben, mit 27 Prozent mehr Bestellungen im Vergleich zum Vorjahr. Auf die ersten neun Monate dieses Jahres im Vergleich mit 2023 gesehen, gebe es in Westeuropa ein Plus von 9 Prozent bei den Auftragseingängen.

Die Volkswagen Group geht davon aus, dass die Auslieferungen an Kunden in diesem Jahr bei rund 9 Millionen Fahrzeugen liegen werden (2023: 9,24 Mio.). Für den Konzernumsatz erwartet man einen Wert von rund 320 Milliarden Euro (2023: 322,3 Mrd. Euro). In Bezug auf das Operative Ergebnis geht das Unternehmen davon aus, rund 18 Milliarden Euro zu erreichen – entsprechend einer operativen Umsatzrendite in der Größenordnung von rund 5,6 Prozent.