EnBW nimmt ersten Schnellladepark in Brandenburg in Betrieb

Die EnBW hat einen weiteren Schnellladepark für Elektroautos direkt an der A2 zwischen Magdeburg und Berlin in Betrieb genommen. Der Standort liegt an der Anschlussstelle Wollin.

Der Schnellladepark ist mit 16 Ladepunkten ausgestattet, sechs weitere kann das Energieunternehmen bei Bedarf ergänzen. Die HPC-Ladepunkte (High Power Charging) entsprechen der höchsten Leistungsklasse, sodass Reisende und Anwohner je nach Kapazität des Fahrzeugs mit einer Leistung von bis zu 400 Kilowatt in 15 Minuten bis zu 400 Kilometer Reichweite in die Akkus ziehen können. In unmittelbarer Umgebung findet sich ein Schnellrestaurant.

Den Schnellladepark stattet die EnBW mit einem Solardach aus, das Ladende vor Regen schützt und Energie direkt in den Kreislauf der Standorte einspeist. Zusätzlich benötigter Strom für den Betrieb der Schnellladepunkte stammt laut dem Unternehmen aus erneuerbaren Energiequellen.

„E-Mobilität ist die effiziente und klimafreundliche Antriebsart, die heute schon überall verfügbar ist“, sagt Jürgen Stein, Chief Innovation & New Business Officer der EnBW und verantwortlich für den Bereich E-Mobilität. „Trotz einer noch geringen Auslastung wächst das bundesweite Ladenetz rasant weiter, nicht nur unser eigenes Schnellladenetz. Die Erzählung von zu wenig Ladepunkten ist eine Mär. Wer in Deutschland laden möchte, findet ein dichtes Netz an Lademöglichkeiten entlang von Autobahnen und Schnellstraßen, oder beim Handel und in Städten.“

Die EnBW betreibt eigenen Angaben nach das größte Schnellladenetz in Deutschland. Mittlerweile finden demnach Autofahrer bundesweit mehr als 5.000 Schnellladepunkte des Konzerns. Bis 2030 will man rund 30.000 öffentliche Schnellladepunkte in Deutschland betreiben und dafür jährlich rund 200 Millionen Euro investieren.