Nio in Europa: Batteriewechselstationen als Erlösquelle

Wer bei Nio die Batterie für sein Fahrzeug mietet statt kauft, kann die auch in Europa entstehenden Batteriewechselstationen des chinesischen Elektroautobauers nutzen. Zwei Wechsel pro Monat sind kostenlos, dann fällt pro Vorgang eine Gebühr von zehn Euro an. Die „Power Swap Stations“ sollen für das Unternehmen auch anderweitig Geld verdienen.

Nio hat eigenen Angaben nach mittlerweile 56 Power Swap Stations in fünf europäischen Märkten errichtet und nutzt die Kapazität der dort gespeicherten Batterien, um von niedrigen oder sogar negativen Energiepreisen zu profitieren. Das Unternehmen will 2025 auch bidirektionale Technologie testen, um zu Spitzenzeiten Strom an das Netz zu verkaufen. „Das wird einen sehr großen Einfluss auf unsere Wirtschaftlichkeit haben“, sagte Kajsa Ivansson Sognefur, Leiterin von Nio Power Europe, gegenüber Automotive News Europe.

Die Expansion von Nio läuft noch nicht wie erhofft. Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Dataforce waren die Verkäufe in Europa bis August um 20 Prozent auf 1.177 Fahrzeuge zurückgegangen. Den stärksten Rückgang gab es hierzulande, wo im Dezember letzten Jahres die staatliche Kaufprämie abrupt eingestellt wurde – das führte zu einem Rückgang des Absatzes um 63 Prozent in den letzten acht Monaten. In Ländern wie Norwegen und den Niederlanden legten die Nio-Verkäufe dagegen deutlich zu.

Batterie-Miete am beliebtesten

Laut Nio entscheiden sich die meisten Käufer dafür, ihre Batterien zu mieten. Damit können sie die Tauschstationen nutzen, um eine leere Batterie in weniger als fünf Minuten auszutauschen. Jede Station speichert bis zu 21 Batterien des Unternehmens, womit sie potenziell mehr als zwei Megawattstunden Strom zur Verfügung stellen kann.

Nio führt laut Automotive News in Dänemark und den Niederlanden Versuche zum „Frequency Balancing“ durch. Dabei wird das Unternehmen dafür bezahlt, Batterien zu Zeiten aufzuladen, in denen die Länder überschüssige Energie aus erneuerbaren Quellen erzeugen. An den Versuchsstandorten deckten die Einnahmen die Betriebskosten für die Stationen, erklärte Sognefur.

Im nächsten Jahr will Nio mit der Erprobung des bidirektionalen Ladens an zwei Wechselstationen – eine in Schweden und eine in Deutschland – beginnen. Dort besteht dann die Möglichkeit, Energie zurückzuverkaufen, wenn die Nachfrage im Netz am höchsten ist. „Intelligentes unidirektionales Laden ist bereits ein großer Vorteil, aber bidirektionales Laden ist noch einmal eine ganz andere Nummer“, so Sognefur.

Software sorge dafür, dass Nio-Besitzern zu Spitzenzeiten volle Batterien zur Verfügung stehen, betont das Unternehmen. „Das ist ein tägliches Geschäft für uns, zu wissen, welche Stationen mehr und welche weniger Tauschvorgänge benötigen“, sagte Hui Zhang, Leiter von Nio Europe, gegenüber Automotive News Europe. Ende August habe Nio weltweit 2.552 Power-Swap-Stations gehabt, davon 2.480 in China.

Bei der Kalkulation der Investitionen in neue Wechselstationen berücksichtige man auch das Potenzial der Netzdienstleistungseinnahmen, sagte Sognefur. „Die Versorgung unserer Kunden ist unsere oberste Priorität. Aber das Gute daran ist, dass wir unsere Kunden bedienen und diese Dienstleistungen parallel erbringen können.“