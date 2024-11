Smart #6 soll als Elektroauto in VW-Golf-Größe kommen

Smart hat im Sommer mit dem #5 seine neuestes Modell offiziell vorgestellt. Das Mittelklasse-SUV ist das dritte Fahrzeug im Portfolio der Elektroauto-Marke neben dem Kompakt-SUV #1 und dem SUV-Coupé #3. Als Nächstes wird laut einem Bericht ein Modell ähnlich dem Golf erwartet.

Der mittlerweile zur Hälfte Mercedes-Benz und dessem chinesischen Partner Geely gehörende Anbieter werde sein Angebot 2025 auf vier Modelle erweitern, berichtet AutoExpress. Der Neuzugang werde #6 heißen und wohl das erste Fließheck der bisher reinen SUV-Palette. Insider würden von einem Fahrzeug „überraschend und aufregend in Bezug auf Design und Technologie“ sprechen. Es solle in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres enthüllt werden, bevor es 2026 auf die Straße kommt.

„Wir haben ein Auto pro Jahr versprochen, und das haben wir bisher erfüllt“, sagte Dirk Adelmann, Europa-Chef von Smart, in einem Interview mit AutoExpress. Obwohl er sich nicht dazu äußern wollte, um was für ein Auto es sich handelt, bestätigte er, dass es kein SUV sein werde. „Es gibt einen Markt neben dieser Karosserieform und den wollen wir auf jeden Fall ansprechen – mit einem Schrägheck oder einer anderen Karosserieform.“

Der neue #6 könnte das Batterie- und Motoren-Setup des #3 und #1 verwenden, das 47-kWh- und 62-kWh-Batterieoptionen für bis zu 455 Kilometer pro Ladung und je nach Verein hohe Leistung bietet. Die Basis sollte wie bei den anderen aktuellen Modellen die Sustainable Experience Architecture (SEA) von Geely stellen. Die Produktion dürfte ebenfalls in China bei Geely erfolgen.

Man investiere stark in einer Zeit, in der es viel Unsicherheit in und um Elektroautos gebe, insbesondere in Europa, so Adelmann. Smart soll auch einen neuen Kleinwagen wie die in diesem Jahr eingestellte Elekroversion des Zweisitzers ForTwo planen. Auch eine Neuauflage des viersitzigen Kleinwagens ForFour scheint möglich. Entsprechende Modelle könnten #2 und #4 heißen.

„Wir arbeiten daran, wir schauen, natürlich als Marke, auf eine zweisitzige Option, aber wir haben das für eine lange, lange Zeit getan“, sagte Adelmann. Die Anforderungen an die Technologie und die Crashtests machten schwierig, rentable Kleinwagen zu bauen. „Wir hören auf unsere Kunden, wir hören auf unsere Händler, die uns ebenfalls drängen, und wir haben zwei Millionen Menschen in Europa, die den ForTwo oder FourFour gefahren haben oder fahren, also ist ein Zweisitzer etwas, woran wir arbeiten, aber wir haben uns noch nicht entschieden.“