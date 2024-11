Leapmotor B10 könnte bei Opel in Eisenach vom Band rollen

Stellantis könnte das Opel-Werk in Eisenach für sein Gemeinschaftsunternehmen mit dem chinesischen Partner Leapmotor zur Produktion des neuen Modells Modell B10 nutzen. Ursprünglich hatte das Joint Venture Leapmotor International laut einem Reuters-Bericht erwogen, das Kompakt-SUV im polnischen Stellantis-Werk in Tychy bauen zu lassen. Dort läuft seit Juni bereits der Elektro-Kleinwagen Leapmotor T03 vom Band.

Die Produktionskosten dürften in Eisenach höher sein als im polnischen Tychy. Dass Stellantis dennoch in Deutschland produzieren könnte, liegt dem Reuters-Bericht zufolge an den neuen Strafzöllen der EU auf Elektroautos aus China. Im Zuge dessen soll die Regierung der Volksrepublik ihre Autobauer aufgefordert haben, größere Investitionen in Ländern zu stoppen, die die Strafzölle der EU befürwortet haben – und zu diesen zählt Polen.

Deutschland hat gegen die EU-Strafzölle gestimmt, was nun offenbar für eine Produktion des Leapmotor B10 bei der Stellantis-Tochter Opel in Eisenach spricht. An dem Standort wird aktuell nur noch das SUV Grandland gebaut. Nach einer Investition von 130 Millionen Euro produziert Opel den neuen Grandland seit diesem Jahr als Elektro- und Hybridauto auf Basis der Stellantis-Plattform STLA Medium in der in Thüringen gelegenen Kreisstadt.

Auch das Stellantis-Werk in Trnava in der Slowakei soll laut dem Bericht im Rennen für die Fertigung des Leapmotor B10 sein. Die Slowakei hat ebenfalls gegen die Strafzölle der EU auf China-Stromer gestimmt.

Stellantis hat in Leapmotor investiert und hält 20 Prozent an dem Unternehmen. Das Joint Venture gehört zu 51 Prozent dem etablierten Autokonzern und soll die selbst in China noch recht unbekannten Fahrzeuge in allen Weltregionen außerhalb der Volksrepublik vertreiben. In Deutschland werden bislang Bestellungen für den Kleinwagen T03 und das Mittelklasse-SUV C10 angenommen. Der C10 kostet mindestens 36.400 Euro, der T03 ab 18.900 Euro. Leapmotor will weitere Elektroautos nach Europa bringen, darunter die SUV B10 und C16.