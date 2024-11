Porsche erweitert Taycan-Reihe um drei Modelle

Mit aufgefrischtem Design, mehr Leistung, mehr Reichweite und einer verbesserten Ladeleistung hat Porsche die Elektroauto-Baureihe Taycan Anfang 2024 modernisiert. Jetzt komplettieren drei neue Modelle die Familie: die Taycan 4 Sportlimousine sowie die Neuauflage des Taycan GTS und des Taycan GTS Sport Turismo. Mit drei Karosserievarianten, Allrad- und Heckantrieb sowie Leistungsstufen von 300 bis 760 kW (408 bis 1033 PS) stehen jetzt 16 Versionen zur Wahl.

Die drei Neuen sind ab sofort bestellbar und sollen ab Anfang 2025 zu den Händlern rollen. Für sämtliche Taycan sind zudem neue Exterieurfarben verfügbar. Auch die neuen Modelle warten mit den jüngsten Aufwertungen der Reihe in puncto Design, Technik und Ausstattung auf. Die aktuellen Modelle haben mehr Leistung, mehr Reichweite, beschleunigen schneller und laden kürzer und robuster. Alle Taycan-Versionen verfügen nun über eine umfangreichere Serienausstattung und die jüngste Generation der Porsche Driver Experience.

Taycan GTS

GTS steht für Gran Turismo Sport. Jetzt gibt es auch in der Taycan-Modellpalette wieder ein Derivat mit der Buchstaben-Kombination. Der neue, mindestens 147.700 Euro kostende Taycan GTS ist als Sportlimousine und Sport Turismo erhältlich. Als „sportlicher Alleskönner“ soll der Taycan GTS mit bis zu 515 kW (700 PS) „Overboost“-Leistung bei Nutzung der Launch Control punkten –75 kW mehr als beim Vorgänger. Mit der Funktion „Push-to-Pass“ des serienmäßigen Sport Chrono-Pakets lässt sich auf Knopfdruck zudem eine Mehrleistung von bis zu 70 kW für zehn Sekunden abrufen.

„Beim Taycan GTS verfügt Push-to-Pass außerdem über einen besonders sportlichen Charakter; denn bei niedrigen Geschwindigkeiten wird das Drehmoment auf Launch-Control-Niveau angehoben“, so Porsche. Wie beim Taycan Turbo GT wird der Boost durch einen Countdown-Timer im Kombiinstrument angezeigt und mit animierten Ringen im Tachometer inszeniert. Der neue GTS hat analog zum Taycan Turbo S ein markanteres Soundprofil.

Taycan GTS Sportlimousine und Taycan GTS Sport Turismo erreichen die 100-km/h-Marke aus dem Stand in 3,3 Sekunden und sind damit 0,4 Sekunden schneller als ihre Vorgänger. Beim Sprint von null auf 200 km/h vergehen bei der Sportlimousine 10,4 Sekunden, das sind 1,6 Sekunden weniger als früher. Die Reichweite wurde um über 120 Kilometer verbessert und beträgt bis zu 628 Kilometer nach WLTP.

Exterieur und Interieur sind ebenso eigenständig. Typisch für einen GTS sind schwarze oder anthrazitgraue Details am Exterieur. Neu im Vergleich zum Vorgänger sind beim Taycan GTS die Sport Design-Bug- und Heckunterteile mit Einlegern lackiert in Schwarz (hochglanz). Auch an den Füßen der Außenspiegel kommt Schwarz (hochglanz) zum Einsatz. Sowohl die serienmäßigen Taycan Turbo S Aero Design Räder im Format 20 Zoll wie die optionalen RS Spyder Design Räder im Format 21 Zoll sind beim GTS in Anthrazitgrau lackiert.

Viele Materialien im Interieur wurden von den Taycan-Turbo-GT-Modellen übernommen. So sind die Taycan-GTS-Modelle serienmäßig mit erweiterten Umfängen in „Race-Tex“ und mit Elementen in schwarzem Glattleder ausgestattet. Dazu kommen vorn die Adaptiven Sportsitze Plus mit elektrischer 18-Wege-Verstellung, das GT-Multifunktions-Sportlenkrad mit Mode-Schalter und Lenkradheizung sowie das Sport Chrono-Paket, inklusive Push-to-Pass-Funktion und Rundstreckenmodus. In Kombiinstrument, Powermeter und Startgrafik erscheint ein Taycan-GTS-Schriftzug. Das Bose-Surround-Sound-System ist serienmäßig.

Das GTS-spezifische Fahrwerk und die optionale Hinterachslenkung sind laut Porsche besonders sportlich abgestimmt. Die Adaptive Luftfederung inklusive Porsche Active Suspension Management (PASM) ist serienmäßig mit Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) kombiniert. Optional ist das aktive Fahrwerkregelsystem Porsche Active Ride mit GTS-spezifischer Abstimmung erhältlich.

Taycan 4

Kunden, die die Effizienz des Einstiegs-Taycan mit Allradantrieb kombinieren wollten, wurden bisher beim Cross Turismo fündig. Jetzt bietet Porsche ein solches Derivat auch als Sportlimousine an. In puncto Leistung entspricht der neue, ab 106.200 Euro verfügbare Taycan 4 dem Taycan: Abhängig davon, ob die serienmäßige „Performance-Batterie“ oder die optionale „Performance-Batterie Plus“ im Unterboden sitzt, ergibt sich eine Overboost-Leistung von bis zu 300 kW (408 PS) beziehungsweise 320 kW (435 PS) bei Nutzung der Launch Control.

Die Reichweite beträgt mit der Performance-Batterie bis zu 559 Kilometer. Ist die Performance-Plus-Batterie verbaut, erreicht der Taycan 4 bis zu 643 Kilometer nach WLTP. Mit je einer E-Maschine an Vorder- und Hinterachse bietet der Taycan 4 konzeptbedingt mehr Fahrstabilität und mehr Traktion als der heckgetriebene Taycan. Das spiegelt sich in den Beschleunigungswerten wider: So benötigt der Taycan 4 für den Spurt von 0 auf 100 km/h 4,6 Sekunden. Er ist damit trotz 80 Kilogramm Mehrgewicht zwei Zehntelsekunden schneller als sein Modellbruder mit Heckantrieb.

Im Laufe des Modellzyklus hat Porsche die Allradstrategie verbessert. Von diesen Optimierungen zu Gunsten der Effizienz profitiert auch der neue Taycan 4. So wird immer dann, wenn Traktion, Fahrdynamik und Fahrstabilität es erlauben, die vordere E-Maschine elektrisch abgekoppelt. Bei Bedarf schaltet sie sich in Millisekunden wieder zu, beispielsweise beim Beschleunigen oder Rekuperieren.

Im Exterieur umfasst die Serienausstattung 19 Zoll große Taycan-Aero-Räder und schwarze Bremssättel sowie Matrix LED-Hauptscheinwerfer. Zudem sind das Porsche Traction Management (PTM) und die Adaptive Luftfederung mit Porsche Active Suspension Management (PASM) serienmäßig verbaut.

Serienmäßig im Innenraum gibt es Komfortsitze vorne (mit elektrischer Acht-Wege-Verstellung), eine schwarze Teillederausstattung, das Akzent-Paket Darksilver, das Multifunktions-Sportlenkrad Leder, Türeinstiegsblenden aus Aluminium gebürstet in Silber sowie das Sound Package Plus. Die Teillederausstattung ist wahlweise auch in Schiefergrau sowie in einer Bicolor-Ausführung in schwarz/kalkbeige erhältlich.