Škoda-Chef über Elektroauto: Rahmenbedingungen wichtiger als Kaufprämie

Škoda-Chef Klaus Zellmer hält angesichts der Krise in der Autoindustrie einen niedrigeren Industriestrompreis für wesentlich. Dies würde bei den Fertigungskosten zu einer Entlastung führen, sagte er im Interview mit der Autogazette.

Dies träfe insbesondere auf eine Kernindustrie wie die Batteriezellfertigung zu, die in Europa rar sei. „Wenn sie einen Industriestrompreis in Europa von 10 bis zu 16 Cent pro Kilowattstunde veranschlagen und mit den Preisen in China und den USA von vier bis sechs Cent vergleichen, dann gibt es Wettbewerbsnachteile.“

Mit Blick auf den Industriestandort Deutschland sieht Zellmer verschiedene bremsende Faktoren. Dazu gehören für ihn unter anderem die hohen Faktorkosten und die kurzfristig eingestellte staatliche Elektroauto-Prämie. Letzteres habe die Zuversicht der Kunden in die E-Mobilität „erschüttert. Es hat vor allem die erschüttert, die kaum E-Autos kaufen: die Privatkunden“.

Bei den Flottenkunden habe Škoda in Deutschland eine gute Nachfrage, das hänge auch mit den Vorgaben in den Unternehmen und der steuerlichen Behandlung von Dienstwagen zusammen. Kern des Problems sei nicht die Transformation, sondern die Rahmenbedingungen. „Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, hängt die Nachfrage nicht an einer Bafa-Prämie“, so der Manager.

Zellmer verwies auf Norwegen, wo Škoda 90 Prozent seiner Zulassungen mit E-Autos bestreite – dort spiele die Kaufprämie keine Rolle. In dem Land zahlten die Kunden bis zu einem bestimmten Preis keine Mehrwertsteuer, bei der Zulassung eines Verbrenners werde aber eine erhebliche Zulassungssteuer fällig. Daneben gebe es dort eine sehr gute Ladeinfrastruktur und günstige Strompreise.

Darauf angesprochen, warum französische Hersteller E-Autos wie den Citroën ë-C3 oder den Renault 5 für Preise unter beziehungsweise um die 25.000 Euro anbieten könnten, die deutschen Hersteller aber nicht, sagte der Škoda-Chef: „Auch hier gibt es vielfältige Gründe: Wir ziehen im kommenden Jahr mit dem Epiq (Artikelbild) für einen Preis um die 25.000 Euro nach. Er wird 2025 vorgestellt, geht 2026 in den Verkauf. Er wird in Spanien im Verbund mit Volkswagen und Seat/Cupra gebaut. Durch die entstehenden Synergien, Skaleneffekte und aufgrund der geringeren Faktorkosten in Spanien können wir einen solchen Preis anpeilen.“

„Die prognostizierte Nachfrage ist nicht eingetreten“

2025 gibt es in der EU für die Autohersteller deutlich steigere CO2-Flottengrenzwerte. Dies steht seit 2019 fest, dennoch wehren sich jetzt immer mehr in der Branche und auch Politiker dagegen. „Weil sich der ursprünglich angenommene Weg in die E-Mobilität verlangsamt hat“, meinte Zellmer dazu. „Als man sich 2019 auf diese Werte verständigt hatte, hat man eine Voraussage getroffen, wie sich die Nachfrage nach E-Autos bis 2025 gestaltet. Doch diese prognostizierte Nachfrage ist nicht eingetreten.“ Es gehe jetzt nicht darum, die CO2-Grenzwerte in Frage zu stellen, sondern darum, die damals angenommene Akzeptanz zu überprüfen und dem jetzigen Stand anzupassen.

Die Erfahrungen aus der Transformation hätten gezeigt, nicht alles auf eine Karte zu setzen, so der Manager. Škoda habe ein breites Angebot vom Mild-Hybrid bis zum Plug-in-Hybrid, vom Benziner bis zum Diesel bis zum Elektroauto. „Wir sind mit dem batterieelektrischen Antrieb sehr erfolgreich unterwegs, mit dem anderen aber auch. Der Grund dafür ist: Wir richten uns an den Bedürfnissen der Kunden aus.“

Am von der EU für 2035 beschlossenen „Verbrenner-Aus“ wollen einige rütteln, Zellmer nicht. „Für mich ist 2035 gesetzt. Wir brauchen ein klares Datum, an dem Neuwagen CO2-neutral sein müssen. Wir benötigen klare Rahmenbedingungen als Planungsgröße.“ Gleichzeitig brauche es eine Möglichkeit für die Dekarbonisierung von Fahrzeugen, die nicht elektrisch sind. Zugleich würde er sich wünschen, dass die CO2-Regelkonformität nicht an einem Datum festgemacht werde, sondern an einem Zeitraum.