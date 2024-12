ADAC-Tests 2024: Viele Elektroautos auf den vorderen Plätzen

Der ADAC hat im auslaufenden Jahr 84 Autos getestet und dazu ein Ranking veröffentlicht. 22 Benziner, 16 Diesel, 16 Hybride, ein Gasauto und 29 Elektroautos wurden 2024 von dem Autoclub untersucht. Viele Elektroautos erreichten die vorderen Plätze.

Die ADAC-Ingenieure nehmen den Angaben nach jedes neue Modell in rund 300 Punkten unter die Lupe, erheben Messwerte zu Verbrauch und Innenraumgröße, achten auf die Bedienbarkeit oder testen die Funktionsweise von Assistenzsystemen. Die Notenspanne der 2024 beleuchteten Fahrzeuge reicht von 1,5 für den Besten im Test bis 4,1 für den Schlechtesten.

Ganz an die Spitze hat es ein Familienauto geschafft: der vollelektrische VW ID.7. Dem Modell ist es sowohl als Limousine als auch in der Kombiversion mit einer Gesamtnote von 1,5 gelungen, an erheblich teureren elektrischen Fahrzeugmodellen wie dem BMW i5, dem Porsche Taycan (jeweils 1,6) oder dem Mercedes EQE SUV (Note 1,7) vorbeizuziehen. Selbst sein Verbrenner-Pendant, der Passat TDI, kommt „nur“ auf eine 1,8 im Autotest des ADAC. Insgesamt haben sogar 18 Autos mit einer Eins vor dem Komma abgeschnitten.

Der ID.7 präsentiere sich als Familienwagen „als hervorragender Allrounder“, so die Tester. Bei dem fast fünf Meter langen Fahrzeug falle nicht nur das Platzangebot groß aus, Bestnoten gebe es auch für die Sicherheit und den leisen sowie kräftigen Antrieb, der zudem sparsam mit Strom umgehe. Gemessene 18,1 kWh auf 100 Kilometer seien für die Fahrzeuggröße „schwer in Ordnung“. Die ermittelte Reichweite von 485 Kilometern sei so alltagstauglich, dass man fast keine Abstriche mehr machen müsse. Schwächen habe der ID.7 nicht wirklich, außer dem in der Eigenschaftswertung nicht berücksichtigten Preis ab knapp 57.000 Euro.

Auf den VW ID.7 folgen in der Bestenliste des ADAC Autotest 2024 die Elektroautos BMW i5, Porsche Taycan, Skoda Enyaq, Kia EV9 und Mercedes EQE SUV. Dann kommt mit dem Skoda Superb Kombi mit Dieselmotor der erste Verbrenner im Ranking, anschließend finden sich mit dem Audi Q4 Sportback, dem Genesis G80 Electrified und dem Lucid Air wieder Vollstromer.

„Elektroautos sind allgemein erheblich alltagstauglicher geworden, was sich unter anderem an den Plätzen eins bis sieben zeigt, wo ausschließlich E-Autos zu finden sind“, erklärt der ADAC. Sie hätten in manchen Testkategorien die besseren Karten als Autos mit Verbrennungsmotor, etwa beim Antrieb (z. B. wenige Geräusche, starker Antritt gleich bei der ersten Drehzahl, kein Getrieberuckeln) oder beim Umweltkapitel, wo sich der stetig steigende Anteil an Strom aus erneuerbarer Energie positiv auf die CO₂- und die Schadstoffbewertung auswirke.

Alle Autos würden nach einem einheitlichen Maßstab bewertet, betont der ADAC. Man unterscheide weder nach Antrieb noch nach Fahrzeugklasse noch nach Preis. Elektroautos sind für den Club dabei keine „Null-Emissions-Autos“, wie es der Gesetzgeber sieht. Der Club berechnet anhand des Stromverbrauchs CO₂ und Schadstoffe, wie sie im Kraftwerk nach dem aktuellen deutschen Strommix entstehen, und lässt sie in die Umweltnote einfließen („Well-to-Wheel“).