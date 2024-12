Nio: Neue Marke Onvo soll 2025 nach Europa kommen

Der chinesische Elektroautobauer Nio hat mit Onvo und Firefly zwei neue Submarken vorgestellt. Damit will man den Massenmarkt bedienen, während sich Kernmarke stärker als Premiumanbieter positionieren soll. Onvo soll im nächsten Jahr nach Europa kommen, auch Firefly-Stromer sollen exportiert werden.

Das erste Modell von Onvo für Europa wird laut Automotive News wie in China das mittelgroße SUV L60 im Coupé-Stil sein. Zuerst könnte es in Großbritannien starten, da es dort die neuen Strafzölle der EU auf in China gebaute Elektroautos nicht gibt. In der EU gilt für Stromer von Nio ein Zollsatz von 31 Prozent, der in diesem Jahr von den bisherigen 10 Prozent angehoben wurde.

Der in Größe und Design dem E-Auto-Bestseller Tesla Model Y ähnelnde L60 wird in der Volksrepublik seit September zu einem Preis von umgerechnet 27.000 Euro angeboten. Da die Preise in China keine Verkaufssteuern enthalten und die Preise in Europa Transport, Zoll und Verkaufssteuern beinhalten, wird das Modell in Europa dem Bericht nach wahrscheinlich für etwa 40.000 Euro verkauft. Der Preis in China beinhaltet eine monatliche „Batterie-als-Service“-Gebühr, das Akkupaket ist also gemietet und kann an Wechselstationen gegen ein volles getauscht werden.

Onvo könnte ab März 2025 exportiert werden

Nio hat kein konkretes Datum für den Verkaufsstart des L60 in Europa genannt. Der Export soll aber beginnen, wenn die monatliche Produktion 20.000 Einheiten erreicht. Das soll im März 2025 der Fall sein, zunächst ist ein Volumen von 10.000 Stück pro Monat geplant.

Laut dem Hersteller ist der 4.828 Millimeter lange Onvo L60 mit einem Luftwiderstandsbeiwert von 0,23 das effizienteste Modell seiner Klasse. Das schnittige Äußere trägt dazu bei, dass er im chinesischen Homologationszyklus CLTC einen Stromverbrauch von 12,1 Kilowattstunden pro 100 Kilometer schafft. Allerdings sind der CLTC- und der europäische WLTP-Zyklus nicht direkt vergleichbar, letzterer gilt als deutlich realistischer.

Der L60 mit Standard-Reichweite hat ein 60-kWh-Batteriepaket mit einer Reichweite von 555 Kilometern nach CLTC-Norm. Die Langstreckenversion hat ein 85-kWh-Akkupaket und eine Reichweite von 730 Kilometern. Die Variante mit der größten Reichweite bietet mehr als 1.000 Kilometer pro Ladung. Der L60 verfügt über eine 900-Volt-Elektroarchitektur und hat wie die Nio-Modelle ein austauschbares Batteriepaket. Während Nio in Europa bisher nur wenige Wechselstationen bietet, gibt es in China 2.700. Laut Onvo dauert es 2 Minuten und 30 Sekunden, um eine Batterie des L60 auszutauschen.

Nio setzt auf Onvo und die zweite Massenmarktmarke Firefly, um die Verkäufe über die teureren Nio-Modelle in Europa hinaus auszuweiten. „Auf den globalen Märkten wird sich die Marke Nio mehr auf die Marke Onvo stützen“, so Firmenchef und Gründer William Li. Firefly wurde kürzlich offiziell vorgestellt und als erstes Modell ein kompaktes Elektroauto präsentiert. Wann genau Firefly nach Europa kommen soll, hat Nio bisher nicht erklärt.