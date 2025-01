Toyota-Europa-Marketingchef: Produkt- und Antriebsmix zahlt sich aus

Toyota blickt zufrieden auf das vergangene Jahr zurück. Europaweit setzte das Unternehmen drei Prozent mehr Fahrzeuge ab. In einigen Ländern gab es dabei deutliche Absatzzuwächse – etwa bei der Marke Toyota in Deutschland mit einem Plus von 27 Prozent im Vergleich zu 2023 im Pkw-Geschäft. Dazu äußerte sich Produkt- und Marketingchef Andrea Carlucci im Gespräch mit der Automobilwoche.

„Eine der wichtigsten Lehren aus unserem Erfolg im vergangenen Jahr ist, und das kann man nicht genug betonen, der Produktmix und der Antriebsmix. Die Kunden haben bei Toyota auch im A- und B-Segment ein attraktives Angebot aktueller Modelle – und sie können dabei zwischen allen auf dem Markt befindlichen Antriebstechniken wählen“, so Carlucci.

Die Entscheidung zahle sich aus, keine Antriebstechnik auszuschließen, sondern mit der „Multi-Pathway-Strategie“ nicht nur auf reine Stromer zu setzen, sondern auf alle Techniken, die niedrige CO2-Emissionen ermöglichen. Bei Toyota sehe man zudem, dass ein Markt wie Europa auch Modelle honoriere, die primär für die Region entwickelt, designt und gebaut werden wie der Yaris Cross.

Neben dem richtigen Produktangebot sei für Toyota in Europa das Händlernetz wesentlich, erklärte der Manager. „Unser Netz ist sehr professionell, sehr loyal und sehr engagiert. Das zahlt sich gerade in schwierigen Zeiten für den Automobilhandel aus.“ Man hebe sich mit den Partnern von so manchen Wettbewerben ab.

CO2-Pool mit Tesla „reine Vorsichtsmaßnahme“

Toyota gehört unter den großen Autoherstellern bei elektrischen Fahrzeugen zu den Nachzüglern, steht dank der hohen Absatzzahlen von Hybriden und Plug-in-Hybriden mit Blick auf die EU-Emissionsvorgaben aber vergleichsweise gut da. Dennoch ist man in Europa einen „CO2-Pool“ mit Elektroautobauer Tesla eingegangen, an dem sich auch Ford, Stellantis und Mazda beteiligen. „Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme“, sagte Carlucci. „Wir sind zuversichtlich, die CO2-Flottenziele für 2025 auch ohne Rückgriff auf den Pool zu erreichen.“

Toyota habe nicht vor, Modelle mit höheren Emissionen wie den Land Cruiser aus dem Verkauf zu nehmen. „Wir wollen alle Kunden bedienen und keinen aus politischen Gründen ausschließen“, unterstrich der Manager.

Im laufenden Jahr rechnet Carlucci mit einem stabilen Gesamtmarkt, es könne aber zu einem weiteren Wachstum der Anteile von Teilzeitstromern kommen. Insgesamt seien bei den Verkäufen von Toyota in Europa im abgelaufenen Jahr 80 Prozent auf teil- und vollhybride Fahrzeuge entfallen, nur noch fünf Prozent seien reine Verbrenner gewesen.

Carlucci räumte ein, dass die CO2-Flottengrenzwerte in der EU so anspruchsvoll werden, dass Hybrid- und Plug-in-Hybrid-Modelle allein dafür nicht mehr reichen werden. Zudem nehme das Angebot an Hybrid- und Plug-in-Hybriden weiter zu, der Wettbewerb in diesem Bereich werde intensiver. Das habe auch Auswirkungen auf den Preis.

Rein elektrisch bietet Toyota hierzulande bislang nur das Mittelklasse-SUV bZ4X an, das sich mit 24.465 Einheiten in Europa im letzten Jahr eher schwach verkaufte. In diesem Jahr kommt der neue elektrische Kleinwagen Urban Cruiser hinzu. Ab 2026 sollen dann insgesamt sechs Elektroautos angeboten werden.