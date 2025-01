BMW stellt neuen iX mit bis zu 701 Kilometer Reichweite vor

BMW stellt die Neuauflage seines 2021 eingeführten Technologieträgers iX vor. Die nächste Generation des fast fünf Meter langen SUV zeichnet sich durch die Steigerung der Antriebsleistung bei gleichzeitig erhöhter Reichweite sowie Modifikationen im Exterieur- und Interieurdesign aus.

Der iX erreicht künftig eine Reichweite von 701 Kilometern gemäß WLTP-Norm, bisher waren maximal 630 pro Ladung möglich. „Durch eine konsequent weiterentwickelte Leistungselektronik und Feinoptimierung unter anderem an den Radlagern und der Bereifung konnte der Verbrauch im gesetzlichen WLTP-Testzyklus um mehr als 8 Prozent verbessert werden“, erklärt der Hersteller.

Neue Modellbezeichnungen verweisen auf das Leistungs-Plus des iX: Er ist als iX xDrive45 (ab 83.500 Euro), iX xDrive60 (ab 99.900 Euro) und iX M70 xDrive (ab 124.900 Euro) verfügbar. Produziert wird er weiterhin im BMW-Group-Werk Dingolfing. Das markante Frontdesign wird nun insbesondere von der neugestalteten BMW-Niere mit einem filigranen Rahmen und einer Struktur aus vertikalen und diagonalen Linien in ihrem Inneren geprägt. Als neue Option ist jetzt die BMW-Niere „Iconic Glow“ mit Konturbeleuchtung (serienmäßig beim iX M70 xDrive) erhältlich.

Die ebenfalls neugestalteten Scheinwerfer verfügen über vertikale Elemente für Tagfahrlicht und Fahrtrichtungsanzeiger. Die Serienausstattung umfasst adaptive LED-Scheinwerfer mit Abbiegelicht und neuem Stadtlicht. Die Struktur der BMW-Niere wird mit diagonalen Linien für die Scheinwerferblenden aufgegriffen. „Mit nahezu fugenlos gestalteten und zu einem höheren Anteil in Wagenfarbe lackierten Flächen sorgen die Front- und die Heckschürze des neuen BMW iX bereits in der Serienausstattung für eine sportlich-elegante Ausstrahlung“, heißt es. „Das jetzt optional für das rein elektrische SAV verfügbare M Sportpaket setzt mit kraftvollen Formen, markanten Lufteinlässen vorn und vertikalen Reflektoren am Heck deutliche Akzente für Dynamik.“

In Verbindung mit dem ebenfalls optional erhältlichen „M Sportpaket Pro“ wird der neue iX mit dunklen „M-Shadow-Line“-Scheinwerfern und -Heckleuchten ausgestattet. Stärker als bisher setzt sich das Topmodell der Baureihe in seinem Auftreten von den weiteren Varianten ab. Der neue iX M70 xDrive verfügt serienmäßig neben den Designmerkmalen des „M Sportpakets“ und des „M Sportpakets Pro“ unter anderem über eine modellspezifisch gestaltete BMW-Niere mit M-Logo, schwarze Außenspiegelkappen sowie exklusive 22 Zoll große M Leichtmetallräder.

Alle Modellvarianten mit gesteigerter Leistung

Mit jeweils einer E-Maschine an der Vorder- und Hinterachse verfügen alle Modellvarianten des neuen iX über einen elektrischen Allradantrieb. Eine Neuabstimmung des Antriebssystems und eine weiterentwickelte Leistungselektronik ermöglichen laut BMW eine jeweils spürbar optimierte Kraftentfaltung. So mobilisiert der neue iX xDrive45 eine um 60 kW/82 PS auf 300 kW/408 PS gesteigerte Systemleistung. Das Leistungsplus führt zu einem um 1,0 Sekunden auf 5,1 Sekunden verbesserten Wert für den Sprint von 0 auf 100 km/h. Der neue iX xDrive60 kommt auf eine um 15 kW/21 PS auf 400 kW/544 PS gesteigerte Leistung und spurtet in 4,6 Sekunden auf Tempo 100. Beide Modellvarianten erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h.

Beim neuen iX M70 xDrive erzeugt der Antrieb eine um bis zu 30 kW/40 PS auf bis zu 485 kW/659 PS im „My Mode Sport“ gesteigerte Höchstleistung und ein maximales Drehmoment von 1100 Nm, das bei aktivierter „Launch Control“ zur Verfügung steht. Das Elektroauto absolviert den Sprint von 0 auf 100 km/h in 3,8 Sekunden und fährt bis zu 250 km/h schnell.

Mit einer neuen Batteriezellen-Technologie wird der Energiegehalt des Hochvoltspeichers für den iX xDrive45 um rund 30 Prozent auf 94,8 kWh gesteigert. Die Hochvoltbatterien der weiteren Modellvarianten stellen einen nutzbaren Energiegehalt von 109,1 kWh (iX xDrive60) beziehungsweise 108,9 kWh (iX M70 xDrive) zur Verfügung.

Darüber hinaus bewirke eine neue Inverter-Technologie für die Leistungselektronik aller Modellvarianten eine optimierte Leistungsdichte des Antriebs und eine besonders hohe Effizienz bei der Übertragung von Energie aus der Hochvoltbatterie an die E-Maschine, so die Entwickler. In Kombination mit dem höheren Energiegehalt der Batterie für den neuen iX xDrive45 und weiteren effizienzfördernden Maßnahmen für alle Varianten führe dies zu einer je nach Modell um bis zu 40 Prozent höheren Reichweite.

„Mit Werten von 563 bis zu 701 Kilometern gemäß WLTP setzt der neue BMW iX xDrive60 eine neue Bestmarke in seinem Wettbewerbsumfeld“, werben die Bayern. Die Reichweiten der weiteren Modelle erhöhen sich auf 490 bis 602 Kilometer (iX xDrive45) beziehungsweise auf 521 bis 600 Kilometer (iX M70 xDrive). Adaptive Rekuperation trägt während der Fahrt zu gesteigerter Effizienz bei. Außerdem soll die Funktion „Max Range“ die bis zum nächsten Ladestopp verbleibende Reichweite um bis zu 25 Prozent erhöhen.

Mehr Effizienz beim Laden der Hochvoltbatterie

Das Ladegerät des neuen iX xDrive45 ermöglicht jetzt das Laden von Gleichstrom (DC) mit einer auf 175 kW gesteigerten Leistung. Die maximale Ladeleistung der beiden weiteren Modellvarianten beträgt 195 kW. Eine optimierte Vorkonditionierung der Hochvoltbatterie sorge ebenso wie das Aufheizen des Speichers mithilfe der für die Fahrzeugklimatisierung eingesetzten Wärmepumpe auf besonders effiziente Weise für kürzere Ladezeiten, so BMW. Außerdem sei die Ladestromregelung weiterentwickelt worden, um ein möglichst umfangreiches Nutzen hoher Ladeleistungen zu ermöglichen. Der Ladeanschluss des neuen iX weist jetzt einen Entriegelungstaster auf.

Wechselstrom (AC) kann mit einer maximalen Leistung von 22 kW geladen werden. Darüber hinaus ist der iX für die Funktion „Plug & Charge Multi Contract“ geeignet und schafft mit der Option „Connected Home Charging“ die Voraussetzungen für solar- und lastoptimiertes sowie für kostenoptimiertes Laden auf der Basis eines dynamischen Stromtarifs. Zum Angebot gehört jetzt auch BMWs neue „Wallbox Plus“.

Neben dem Plus an Reichweite soll ein verbessertes Nutzererlebnis bei der Planung von ladeoptimierten Routen zur gesteigerten Langstreckentauglichkeit des neuen iX beitragen. Dazu heißt es:

„Dank intuitiver Bedienung kann der Kunde sowohl vorab in der My BMW App als auch im Fahrzeug nicht nur das Fahrtziel, sondern auch die gewünschte Abfahrts- beziehungsweise Ankunftszeit sowie bevorzugte Zwischenziele eingeben. Die vom Navigationssystem BMW Maps vorgeschlagene Routenplanung einschließlich der Ladestopps kann anschließend individuell angepasst werden. Ebenso komfortabel lassen sich präferierte Ladestationsanbieter sowie der gewünschte Ladestatus bei der Ankunft an Zwischenstopps und am Fahrtziel bestimmen. In einer optimierten Routenansicht erhält der Kunde präzise, während der Fahrt aktualisierte Informationen über die Verfügbarkeit von Ladestationen, die erforderlichen Ladezeiten und deren Auswirkungen auf die Ankunftszeit am Zielort, die Kosten für das Laden sowie über die Infrastruktur im Umfeld der jeweiligen Ladestation.“

Optimierte Fahrwerksabstimmung

Die Neuabstimmung des Fahrwerks für den neuen iX orientiert sich an der gesteigerten Leistung des Antriebs und der veränderten Gewichtsbalance infolge der optimierten Batterietechnologie. Darüber hinaus soll unter anderem ein hydraulisches Hinterachsträgerlager für eine Balance aus sportlicher Dynamik und Fahrkomfort sorgen. Gewichts- und reibungsoptimierte Radlager sowie Reifen mit reduziertem Rollwiderstand und dem Effizienzlabel A+ leisten zusätzliche Beiträge zur gesteigerten Effizienz des neuen iX.

Die Fahrwerkstechnik des iX umfasst eine Doppelquerlenker-Vorderachse, eine Fünflenker-Hinterachse, hubabhängige Stoßdämpfer und eine elektrische Lenkung mit Servotronic Funktion und variabler Übersetzung. Der neue iX M70 xDrive verfügt außerdem serienmäßig über eine adaptive 2-Achs-Luftfederung mit elektronisch geregelten Stoßdämpfern, M-spezifischer Abstimmung und M-spezifischen Stabilisatoren, eine Integral-Aktivlenkung und eine Sportbremsanlage mit rot lackierten Bremssätteln. Die Serienausstattung aller Modellvarianten umfasst jetzt auch die Bergabfahrhilfe HDC (Hill Descent Control) und die Möglichkeit zur Deaktivierung der Fahrstabilitätsregelung DSC (Dynamische Stabilitäts Control).

Als Bestandteil des „M Sportpakets“, des „M Sportpakets Pro“ beziehungsweise der Serienausstattung für das Topmodell sind 21 Zoll sowie 22 Zoll große M-Leichtmetallräder in vier neuen Varianten erhältlich. Neu im Angebot sind 23 Zoll große Leichtmetallräder. Die Räder in den Größen 22 Zoll und 23 Zoll werden mit Reifen kombiniert, deren Geräuschdämmung mithilfe von integrierten Schaumstoffabsorbern optimiert wird.

Vielfalt an Systemen für automatisiertes Fahren & Parken

„Die im neuen BMW iX nutzbaren Fahrerassistenzsysteme setzen hinsichtlich Funktionsumfang und Zuverlässigkeit Maßstäbe im Wettbewerbsumfeld“, so BMW. Die Serienausstattung beinhaltet unter anderem den „Driving Assistant Plus“ einschließlich einer bei Geschwindigkeiten von bis zu 180 km/h nutzbaren Aktiven Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion, Frontkollisionswarnung mit Bremseingriff und den „Parking Assistant“ mit Rückfahrassistent und Rückfahrkamera.

Highlight im optionalen Angebot ist laut BMW der Autobahnassistent mit Level-2+-Funktionalität, der den Fahrer auf Schnellstraßen mit baulich getrennten Richtungsfahrbahnen bei Geschwindigkeiten von bis zu 130 km/h bei der Lenkaufgabe entlasten kann. Zusätzlich beinhaltet das System den aktiven Spurwechselassistenten mit Blick-Bestätigung. Optional ist auch der „Parkassistent Professional“ für die Steuerung von Park- und Rangiervorgängen per Smartphone erhältlich.