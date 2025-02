Dezentrale Flexibilität: „Der schlafende Riese der Energiewende“

In deutschen Haushalten schlummert ein großes Potenzial an dezentraler Flexibilität aus Photovoltaik-Heimspeichern, Wärmepumpen und Elektroautos. Aufgrund des langsamen Smart-Meter-Rollouts sind diese Potenziale derzeit jedoch kaum für die Systemstabilität nutzbar. So werden beispielsweise Photovoltaik-Heimspeicher fast ausschließlich zur Erhöhung des solaren Eigenverbrauchs eingesetzt, obwohl laut Bundesnetzagentur derzeit rund 15 GWh an Heimspeichern im Marktstammdatenregister registriert sind.

Der Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW und der Energieanbieter Octopus Energy arbeiten daher an Pilotprojekten zur Integration und Beanreizung von verbrauchsseitiger Flexibilität. Im Rahmen der im November 2024 gestarteten „PowerLändle“-Aktion schaffen die Projektpartner für Privatpersonen in Baden-Württemberg die Möglichkeit, mit Hilfe der Energiewende-App „StromGedacht“ ihren Energieverbrauch netzdienlich anzupassen und durch die Teilnahme an einem Gewinnspiel sowie die Rückerstattung eines Teils der Stromrechnung finanziell zu profitieren.

„Der schleppende Smart-Meter-Rollout stellt für uns als Übertragungsnetzbetreiber eine große Hürde dar, die großen Potenziale an verfügbarer dezentraler Flexibilität netzdienlich zu heben. Gemeinsam mit Octopus Energy konnten wir nun zeigen, dass bereits eine geringe finanzielle Incentivierung pro Kilowattstunde ausreicht, um eine netzdienliche Verhaltensänderung zu bewirken“, kommentiert Werner Götz, Vorsitzender der Geschäftsführung von TransnetBW, die ersten Projektergebnisse.

Mit der StromGedacht-App und der im November 2024 gestarteten PowerLändle-Aktion schaffen die Projektpartner die Möglichkeit für Privatpersonen in Baden-Württemberg, sich an der Energiewende zu beteiligen und sich netzdienlich zu verhalten, unabhängig davon, ob sie ein Elektroauto, eine Wärmepumpe oder einen Photovoltaik-Heimspeicher besitzen.

„Die Flexibilität der Verbraucher ist unglaublich wertvoll“

„Die Flexibilität der Verbraucherinnen und Verbraucher ist unglaublich wertvoll. Jede verschobene Kilowattstunde ist günstiger als teurer Backup-Strom. So sinken die Systemkosten – und das Geld fließt zurück an die Verbraucher statt an fossile Kraftwerksbetreiber“, erklärt Bastian Gierull, Geschäftsführer von Octopus Energy Deutschland. „Um das Potenzial in Deutschland voll auszuschöpfen, brauchen wir aber Smart Meter, auch für Haushalte ohne E-Auto oder PV. Gemeinsam können auch kleine Verbraucher einen großen Effekt erzielen. Sie haben nicht nur das Recht, finanziell an der Energiewende teilzuhaben, sondern können einen echten Beitrag zur Netzstabilität leisten. Deshalb braucht es keinen selektiven, sondern einen flächendeckenden Smart-Meter-Rollout.“

Netzengpässe entstehen meist durch eine hohe Windeinspeisung in Norddeutschland. Durch das hohe Angebot an Windstrom sinken die Großhandelspreise an der Strombörse. Marktteilnehmer (z. B. Betreiber von Pumpspeicherkraftwerken) im industriereichen Süden decken sich dann mit günstigem Strom ein. Das ist auch so gewollt, doch das bestehende Stromnetz ist für diese windreichen Stunden noch nicht ausgelegt. In solchen Netzengpass-Situationen drohen die Leitungen zu überlasten.

„Auch während eines prognostizierten Netzengpasses stellt TransnetBW eine zuverlässige und sichere Stromversorgung sicher. Dazu stehen der Systemführung zahlreiche Instrumente für Netzengpassmanagement zur Verfügung. Diese verursachen jedoch in der Regel zusätzliche Kosten, die über die Netzentgelte von den Endverbrauchern mitbezahlt werden“, erklärt der Übertragungsnetzbetreiber.