BMW: „Heart of Joy“ für Fahrdynamik der Zukunft im Elektroauto

„Fahrspaß bis an die Grenzen der Physik“ will BMW mit seinem neuen Hochleistungs-Testwagen BMW Vision Driving Experience präsentieren. Das „Visionsfahrzeug“ hat keinen Serienbezug und dient als rollender Prüfstand für eine für die Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“ entwickelte Antriebs- und Fahrdynamikregelung namens „Heart of Joy“.

Bei einer Vorschau gewährt BMW Einblicke in sein Entwicklungsprogramm „für das elektrische Fahrerlebnis der nächsten Fahrzeuggeneration“, das mit der Neuen Klasse geboten werden soll. Jedes vollelektrische Fahrzeug der Neuen Klasse soll vom „Heart of Joy“ profitieren. Das erste Serienmodelll darauf wird in diesem Jahr in Serienproduktion gehen. „Die drei Charakteristika der Neuen Klasse, elektrisch, digital, zirkulär, werden mit dem neuen Zentralcomputer ‚Heart of Joy‘ um eine vierte Dimension erweitert: Die BMW typische ‚Freude am Fahren'“, so die Bayern.

Das Steuergerät, eine kleine schwarze Box, komme in Serie, das jetzt gezeigte Visionsfahrzeug nicht, betont das Unternehmen. „Das Heart of Joy ermöglicht Fahrfreude auf dem übernächsten Level. Zudem erreichen wir einen weiteren Effizienzhub und damit mehr Reichweite, da der Fahrer künftig fast ausschließlich über die Rekuperation bremst. Das ist Efficient Dynamics im Quadrat“, sagt Frank Weber, Entwicklungsvorstand der BMW AG.

Rechenleistung zehnmal schneller

Das Steuergerät „Heart of Joy“ für Antrieb, Bremsen, Laden, Rekuperation und Teilfunktionen der Lenkung verarbeitet laut den Entwicklern Informationen zehnmal schneller als bisherige Systeme. Im Zusammenspiel mit der Software BMW Dynamic Performance Control berechne das Steuergerät alle Funktionen zur Fahrdynamik auf einem neuen Niveau an Geschwindigkeit und Präzision.

Das Visionsfahrzeug entwickelt 18.000 Newtonmeter Drehmoment. Die Intention dahinter: Wenn das Steuerungssystem eine solche Kraftexplosion beherrschen kann, meistert es die Anforderungen im Straßenalltag mit Leichtigkeit.

Durch die Energierückgewinnung beim Bremsen (Rekuperation) gehen Antriebs- und Bremsfunktion bei elektrischen Fahrzeugen eine Symbiose ein. In der Elektronik-Architektur der Neuen Klasse ist das „Heart of Joy“ eines von vier zentralen Steuergeräten und vereinigt zum ersten Mal Antriebs- und Fahrdynamikfunktionen.

„Die hochperformante Einheit steuert das Beschleunigen und Bremsen, die Fahrzeugstabilisierung sowie fahrdynamische Lenkungsfunktionen und das Lademanagement“, erklärt BMW. „Die zentrale Recheneinheit und die perfekt darauf abgestimmte, selbst entwickelte Software BMW Dynamic Performance Control ermöglichen eine direkte Ansprache aller verbundenen Aktuatoren mit minimalen Verzögerungen. Die sogenannten Latenzen liegen im Millisekundenbereich. Herkömmliche Systeme haben dagegen separate Steuergeräte und Regelalgorithmen für Antrieb und Bremsen. Damit kann bei den schnellen Elektroantrieben nicht das volle Potenzial an Fahreigenschaften ausgeschöpft werden.“

„Der sanfteste Anhaltevorgang in der Automobilgeschichte“

BMW verspricht „ein unvergleichlich souveränes Kurvenverhalten“. Das Fahrzeug generiere „imponierende Traktion“ und lasse sich mit „höchster Zielgenauigkeit“ durch die Kurve fahren. Die Zahl der erforderlichen Regeleingriffe werde geringer, die Fahrspur präziser und stabiler. Dadurch entwickelten die Fahrzeuge ein konsistentes, reproduzierbares Kurvenverhalten und ließen sich intuitiver und geschmeidiger steuern.

Bei niedrigen Geschwindigkeiten wie Stop-and-Go-Fahren oder Parken sollen direkte Signalübertragungen und schnelle Informationsverarbeitung für ein überzeugenderes Fahrerlebnis sorgen. Anhalten und Wiederanfahren in den Fahrmodi D oder B, bei Nutzung der Active Cruise Control oder Parkbremse sowie Parksperre sollen nahtlos ineinander übergehen.

Effizienzsteigerung durch Rekuperation

Zudem ermögliche die integrierte Steuerung von Antrieb, Bremse und Rekuperation eine nachhaltigere Nutzung der Energie. 98 Prozent der Fahrer benötigten keine Eingriffe der klassischen Bremse, heißt es. Die Bremsleistung der Rekuperationsbremse reiche für normales, alltägliches Fahren aus. Nur bei starken Bremsvorgängen wie Gefahrenbremsungen müsse die Reibbremse noch zupacken. Insgesamt führe das System zu einer Effizienzsteigerung von bis zu 25 Prozent.

Das Testfahrzeug BMW Vision Driving Experience demonstriert die Funktionsweise des „Heart of Joy“ anhand von leuchtenden Farbcodes auf den Felgen: Beschleunigen (grün), Rekuperieren (blau), Bremsen mit der Reibbremse (Orange).

Im BMW der Zukunft arbeiten vier neue „Superhirne“ – Hochleistungsrechner, die bündeln, was bisher getrennt voneinander lief. Mit dem „Heart of Joy“ werden vier wichtige Steuergeräte in einem Hochleistungsrechner zusammengefasst. Weitere drei „Superhirne“ sind unter anderem für das automatisierte und hochautomatisierte Fahren, für Infotainment und für Basisfunktionen wie Klima & Komfort, Fahrzeugzugang, Innen- und Außenbeleuchtung zuständig.