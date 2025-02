Europa-Umfrage: Mehrheit gegen Verbrenner-Verbot, Bereitschaft zum E-Auto-Kauf sinkt

Das „Verbrenner-Verbot“ verliert europaweit an Rückhalt. So spricht sich in einer repräsentativen, europaweiten Umfrage von AutoScout24 eine klare Mehrheit für die Abschaffung oder Verschiebung des für 2035 geplanten Zulassungsverbot neuer CO2-emittierender Diesel und Benziner aus. In Deutschland, Österreich, Italien und Frankreich stimmen sogar jeweils mehr als 50 Prozent der Befragten für eine Abschaffung/Verschiebung.

Das Beispiel Deutschland zeigt: Vor allem Ältere halten nichts vom Verbrenner-Verbot. Während zudem immer mehr Bürger an der besseren Klimabilanz von Stromern zweifeln, sinkt die Kaufbereitschaft für die E-Fahrzeuge.

Am unpopulärsten ist das Verbrenner-Verbot in Österreich: 37 Prozent wollen hier die Abschaffung des Gesetzes. 5 Prozent fordern darüber hinaus, dass das Verbrenner-Verbot durch ein Elektroautoverbot ersetzt werden soll. Für eine Verschiebung des Verbrenner-Verbots sprechen sich in der Alpenrepublik 19 Prozent der Befragten aus. Insgesamt stehen damit 61 Prozent der Österreicher dem Verbot kritisch gegenüber. Die Seite der Befürworter kann 31 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Davon optieren 22 Prozent für eine Umsetzung nach EU-Plan, 9 Prozent wollen, dass das Verbrenner-Verbot wenn möglich bereits früher in Kraft tritt.

In Deutschland hat das Verbrenner-Verbot kaum mehr Befürworter: Hierzulande sind 34 Prozent für die komplette Stornierung des EU-Vorhabens, 4 Prozent in dieser Gruppe fordern stattdessen ein E-Auto-Verbot. Weitere 20 Prozent plädieren für eine Verschiebung des Gesetzes. Unter dem Strich spricht sich damit eine Mehrheit von 58 Prozent der Deutschen gegen das Verbrenner-Verbot in seiner aktuellen Form aus. Auf der anderen Seite wünschen sich 24 Prozent der Deutschen, dass es wie vorgesehen bei der Umsetzung des Verbots bis 2035 bleibt. Jeder Zehnte (10 %) plädiert zudem dafür, das Gesetz möglichst schon früher umzusetzen. Damit befürwortet nur jeder Dritte (34 %) den Beschluss der EU-Staaten zum Verbrenner-Aus.

Auch in Frankreich hat die Absage an Benziner und Diesel nur wenig Fans, 55 Prozent halten daher eine Aufhebung oder Verschiebung für den richtigen Weg. Ähnlich sind die Mehrheitsverhältnisse in Italien, wo 52 Prozent für eine Aufhebung/Verschiebung votieren. In Belgien optieren 48 Prozent für eine Aufhebung/Verschiebung, während sich 43 Prozent für das Verbot aussprechen. In den Niederlanden kommt es zum Patt: 45 Prozent, die sich für eine Aufhebung/Verschiebung aussprechen stehen 45 Prozent gegenüber, die das Verbrenner-Verbot beibehalten oder es sogar schon vor 2035 umsetzen wollen.

Fokus Deutschland: Ältere fordern Aus des Verbrenner-Aus

In den meisten europäischen Ländern korreliert die Anti-Haltung zum Verbrenner-Verbot mit dem Alter. Sprich: Je älter die Befragten sind, desto eher sprechen sie sich gegen das Verbot aus. Der Zusammenhang wird auch in Deutschland sichtbar. So sind hierzulande die Befürworter des EU-Vorhabens in der Gruppe der 18- bis 24-Jährigen noch in der Mehrheit: 44 Prozent wünschen sich, dass bis spätestens 2035 keine neuen Benziner oder Diesel mehr zugelassen werden, nur 41 Prozent sind dagegen.

In der Gruppe der 25 bis 34 Jahre alten kippen die Mehrheitsverhältnisse. So sprechen sich zwar auch in dieser Kohorte 44 Prozent für ein Verbot aus, doch ist die Gruppe der Gesetzeskritiker deutlich angewachsen: 48 Prozent der 25- bis 35-Jährigen wollen die Aufhebung oder Verschiebung – und stellen damit die Mehrheit.

In der folgenden Alterskohorte (35 bis 44 Jahre) sind es dann schon 57 Prozent, die für eine Verschiebung/Aufhebung votieren. Der Anteil der Gesetzesgegner steigt bei den 45- bis 54-Jährigen auf 64 Prozent und bei den 55 bis 64 Jahre alten Befragten auf 69 Prozent. In der Generation 55-Plus sprechen sich insgesamt 51 Prozent für die komplette Abschaffung des EU-Plans aus, in einer Verschiebung sehen lediglich 18 Prozent den richtigen Weg. Nur jeder Vierte (26 %) in dieser Altersgruppe hebt seine Hand für die Umsetzung des Verbrenner-Verbots.

Bereitschaft zum Kauf von Elektroautos sinkt

AutoScout24 wollte in seiner Studie auch wissen, wie sich die Verbraucherstimmung allgemein zum Thema E-Autos entwickelt hat. Um das herauszufinden, sollten die Umfrageteilnehmer selbst einschätzen, wie sich ihre Präferenzen zum Thema E-Autos in den vergangenen zwölf Monaten verändert haben.

Die Ergebnisse zeigen: Die Bereitschaft der Befragten zum Kauf eines neuen oder gebrauchten Elektroautos ist innerhalb eines Jahres unter dem Strich gesunken. So sagen 28 Prozent der Deutschen, dass sie sich den Kauf eines neuen Stromers heute weniger gut vorstellen können als noch vor einem Jahr. Nur 16 Prozent gaben an, dass ihre Kaufbereitschaft in diesem Zeitraum gestiegen sei. Auch die Bilanz bei gebrauchten Stromern ist negativ: Auf 13 Prozent, die sich einen solchen Kauf heute besser vorstellen können, kommen 35 Prozent, denen es gegenteilig geht.

22 Prozent der Deutschen sagten, dass ihre Bereitschaft zum Erwerb eines gebrauchten Benziners oder Diesels in den vergangenen zwölf Monaten gestiegen sei. Im gleichen Zeitraum ist die Kaufbereitschaft für diese Fahrzeuge bei 19 Prozent der Befragten gesunken. Den Kauf von Neuwagen mit Verbrennungsmotor sehen die Verbraucher heute mehrheitlich kritischer: 18 Prozent können sich eine solche Anschaffung aktuell zwar besser vorstellen, 23 Prozent sehen einem solchen Investment aber verhaltener entgegen.

Schwindender Glaube an technische Überlegenheit, Zweifel an Klimabilanz

Welche Gründe liegen der nachlassenden Kaufbereitschaft für E-Autos in Deutschland zugrunde? Um das herauszufinden, wollte AutoScout24 von den Studienteilnehmern wissen, ob sie heute anders auf die Antriebstechnologien blicken als noch vor zwölf Monaten. Die konkrete Frage: „Wie hat sich Ihr Glaube an die technische Überlegenheit von E-Autos in den vergangenen zwölf Monaten entwickelt?“ Ergebnis: Bei 21 Prozent hat sich der Eindruck verstärkt, E-Autos seien technisch überlegen, bei 26 Prozent hat sich diese Überzeugung abgeschwächt.

Immer mehr Menschen zweifeln laut der Umfrage daran, dass der CO2-Fußabdruck der Elektrischen über ihren kompletten Lebenszyklus hinweg – also von der Rohstoffgewinnung über die Produktion bis hin zur Entsorgung der Fahrzeuge – kleiner ist als der von Verbrennern. Bei jedem vierten Deutschen (25 %) hat die Vorstellung an Plausibilität gewonnen, der CO2-Fußabdruck von E-Autos sei in Wirklichkeit höher als der von Verbrennern.

Weniger Akzeptanz für höhere Kaufpreise

Elektroautos sind in der Regel nach wie vor teurer als vergleichbare Modelle mit Benzin- oder Dieselmotor. Die Umfrage zeigt, dass immer weniger Deutsche gewillt sind, mehr Geld für einen Stromer auszugeben als für einen Verbrenner. So sagten 39 Prozent der Befragten, dass sie heute noch weniger bereit sind, diese Mehrkosten für die Elektrischen zu zahlen als noch vor einem Jahr. Nur jeder Zehnte (10 %) würde heute tendenziell tiefer für einen Stromer in die Tasche greifen.