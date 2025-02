USA kündigen Autozölle in Höhe von 25 Prozent ab April an

Der neue US-Präsident Donald Trump hat bekannt gegeben, ab April auf Auto-Importe Abgaben in Höhe von rund 25 Prozent zu erheben. Unklar ist, ob Trump in seiner jetzt zweiten Amtszeit einen pauschalen Zoll für alle Auto-Einfuhren plant oder bestimmte Länder oder Weltregionen mit Zöllen belegen will.

„Ich werde Ihnen das wahrscheinlich am 2. April sagen, aber es wird in der Nähe von 25 Prozent liegen“, antwortete Trump auf eine entsprechende Frage vor Pressevertretern. Er fügte hinzu, dass Autofabriken in anderen Ländern wie Mexiko geschlossen würden.

Trump sind vor allem Handelspartner ein Dorn im Auge, die auf Waren höhere Zölle erheben als sein eigenes Land. Solch ein Ungleichgewicht sieht er etwa beim Handel mit der EU im Bereich Auto. Auf Pkw-Importe aus der Europäischen Union erheben die USA derzeit 2,5 Prozent Zoll, andersherum sind es zehn Prozent. Deshalb lässt Trump seine Administration nun sogenannte reziproke Zölle planen.

Deutschland würden die neuen Abgaben auf Automobile als Exportnation besonders hart treffen. Deshalb sucht etwa Volkswagen zurzeit den direkten Draht zur Regierung in Washington. „Wir werden mit der neuen Trump-Regierung jetzt kurzfristig Kontakt aufnehmen“, kündigte Konzernchef Oliver Blume in einem ZDF-Interview an.

Trump hat kurz nach seinem Amtsantritt bereits mehrere Zölle auf bestimmte Waren oder gegen Länder in Kraft gesetzt beziehungsweise angekündigt. So ordnete er Abgaben für die Einfuhr von Stahl und Aluminium in Höhe von 25 Prozent an. Außerdem verhängten die USA neue Zölle in Höhe von zehn Prozent auf Waren aus China sowie von 25 Prozent auf Waren aus Kanada und Mexiko. Den beiden Nachbarländern wurde allerdings zunächst ein 30-tägiger Aufschub eingeräumt.

Die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie Hildegard Müller sagte, Zölle als Verhandlungsmittel seien das falsche Mittel. Höhere Einfuhrabgaben hätten negative Folgen für beide Seiten. Müller forderte einen Dialog zwischen der EU und der US-Regierung. Bundeswirtschaftsminister Habeck äußerte sich ähnlich, man müsse eine Zollspirale verhindern.