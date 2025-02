BMW enthüllt E-Antriebskonzept mit 800-Volt-Technologie für „Neue Klasse“

BMW gewährt erste Einblicke in die Entwicklung und Produktion von Hochvoltbatterie und E-Antrieb der 6. Generation seiner eDrive-Technologie. Jedes Fahrzeug der bald startenden Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“ soll davon profitieren.

Mit der neuen 6. Generation der eDrive-Technologie (kurz Gen6) gelinge „ein technologischer Weitsprung“, so die Bayern. Zu den produktseitigen Verbesserungen zählten eine 30 Prozent höhere Ladegeschwindigkeit und 30 Prozent größere Reichweite, modellspezifisch sogar mehr. Darüber hinaus verfüge das Hochvoltbatteriekonzept der Gen6 erstmals über die neue 800-Volt-Technologie.

Die Hochvoltbatterien für die Gen6

Durch ihr noch flacheres Design lasse sich die neue Hochvoltbatterie unabhängig von der Fahrzeughöhe in unterschiedliche Modelle integrieren. Dabei übernehme die Hochvoltbatterie die Rolle eines Strukturbauteils in den Karosserien der Neuen Klasse („Pack-to-open-Body“). Die neuen Rundzellen würden direkt in die Hochvoltbatterie integriert („Cell-to-Pack“). Im Vergleich mit ihren Vorgängern, den prismatischen Akkus der Gen5, verfüge die neue BMW-Rundzelle über eine 20 Prozent höhere Energiedichte. Das Laden sei künftig in beide Richtungen möglich, bidirektionales Laden gehe bei der Gen6 in Serie.

Alle Fäden, die den Technologiesprung ermöglichen, laufen in einer Schaltzentrale zusammen: dem „BMW Energy Master“. Er sitzt auf der Hochvoltbatterie und fungiert als Schnittstelle für die Hoch- und Niedervolt-Stromversorgung sowie für die Daten aus der Hochvoltbatterie. Darüber hinaus steuert er die Stromzufuhr der E-Maschine und des Bordnetzes. Zudem sorge er für einen sicheren und intelligenten Betrieb der Hochvoltbatterie, heißt es. Die interne Entwicklung des Energy Masters sorge dafür, dass technologische Weiterentwicklungen und Updates für die Fahrzeuge mittels Remote-Software-Upgrades unabhängig und in Echtzeit umgesetzt werden können.

Die Fertigung der Hochvoltbatterien der Gen6 folgt den Prinzipien „Cell-to-Pack“ und „Pack-to-open-Body“. Beim „Cell-to-Pack“ werden die von den Lieferanten nach den Vorgaben der BMW Group hergestellten Rundzellen direkt – ohne den Zwischenschritt einer Modulfertigung – im Gehäuse der Hochvoltbatterie platziert. „Pack-to-open-body“ beschreibt die neue Rolle der Hochvoltbatterie als Strukturbauteil in der Fahrzeugarchitektur.

Der neue E-Antrieb in der Gen6

Beim E-Motor der Gen6 hält die BMW Group am Prinzip der stromerregten Synchronmaschine (SSM) fest. Dabei handelt es sich um Synchronmotoren, bei denen das Magnetfeld im Rotor nicht durch Permanentmagnete, sondern durch eine mit Gleichstrom erregte Wicklung erzeugt wird. „Die Stärke des Rotormagnetfeldes kann dabei optimal an den jeweiligen Lastzustand angepasst werden. Dies führt zu sehr guten Wirkungsgraden in kundenrelevanten Betriebspunkten sowie zu konstanten Leistungen auch bei hohen Drehzahlen“, erklären die Entwickler.

Der von BMW weiterentwickelte Synchronmotor wird wie in der Gen5 über der Hinterachse sitzen und vereint die elektrische Antriebsmaschine, Leistungselektronik und Getriebe in einem Gehäuse. „Patentgeschütztes Knowhow steckt in zahlreichen technischen Details der Maschine, alleine auf den vergussfreien Rotor entfallen mehr als zehn Patentanmeldungen“, betont BMW.

Im elektrischen „Gehirn“ der stromerregten Synchronmaschine, dem Inverter, kommen nun 800-Volt-Technologie und die Siliziumkarbid-Halbleitertechnologie (SiC) zur Effizienzsteigerung zum Einsatz. Der Inverter ist in das E-Motor-Gehäuse integriert. Er ist dafür zuständig, den Gleichstrom aus der Hochvoltbatterie für den Einsatz im E-Motor in Wechselstrom umzuwandeln.

In der Gen6 kommt eine zweite, zusätzliche E-Motoren-Technologie zum Einsatz: die Asynchronmaschine (ASM). Das Magnetfeld des Rotors wird hier weder durch Permanentmagnete (PSM) noch durch eine elektrische Erregung (SSM) erzeugt, sondern per Induktion durch den Stator. Der Rotor besteht bei dieser Bauart aus einem metallischen Käfig. Vorteile der Asynchronmaschine sind ein kompakteres Design sowie eine verbesserte Kosteneffizienz. Die ASM-Varianten kommen auf der Vorderachse in den BMW-xDrive-Varianten der Neuen Klasse zum Einsatz.

Weniger Gewicht, Kosten und Energieverlust – mehr Effizienz

Insgesamt ergeben sich durch den Einsatz der neuen Technologien im E-Antrieb sowie die Weiterentwicklung bestehender Systeme „bemerkenswerte Zahlen“, verspricht BMW. „Vergleicht man eines der zukünftigen Modelle der Neuen Klasse, inklusive SSM- und ASM-Technologie, mit einem xDrive Modell der Gen5, zeigen sich folgende Verbesserungen: Die Energieverluste wurden um 40 % gesenkt, die Kosten um 20 % reduziert und das Gewichtes um 10 % verringert.“

Die Kunden werden in Zukunft zwischen Modellen auswählen können, die mit einem, zwei, drei oder vier Elektromotoren ausgestattet sind. Die eDrive-Technologie der 6. Generation leiste einen signifikanten Beitrag zur etwa 20-prozentigen Steigerung der Gesamtfahrzeugeffizienz in der Neuen Klasse, so BMW.

Das Produktionskonzept des Gen6-E-Antriebs ähnele zudem dem Prinzip eines Baukastens. Das ermögliche es, hochflexibel verschiedene E-Antriebsderivate für die gesamte Modellpalette der Neuen Klasse herzustellen. Das modulare Baukastenkonzept führe zu Skaleneffekten und Kosteneinsparungen in der Entwicklung und in der Produktion. Darüber hinaus verbessere es die Skalierbarkeit von Produktionsvolumina. Durch den modularen Ansatz blieben Produktion, Zuliefernetze und Beschaffung „hochflexibel“.

Das erste Modell der Neuen Klasse soll dieses Jahr im ungarischen Werk Debrecen in Serienproduktion gehen. Erwartet wird ein Mittelklasse-SUV, bald soll eine mittelgroße Limousine folgen. Innerhalb von zwei Jahren will BMW sechs Baureihen der Neuen Klasse einführen. Auch besonders sportliche BMW-M-Fahrzeuge sind geplant.