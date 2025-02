Erste „Deutschlandnetz“-Standorte von E.On gehen in Betrieb

Ende Dezember 2023 wurde die erste Stromtankstelle des vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr finanzierten „Deutschlandnetzes“ in Betrieb genommen. Der erste von mehr als 900 Standorten wurde vom niederländischen Schnellladeunternehmen Fastned in Düren eingeweiht. Nun hat auch der deutsche Energiekonzern E.On Deutschlandnetz-Standorte eröffnet.

Die neuen Ladestationen von E.On finden sich in Bad Königshofen (Unterfranken) und Rothenburg ob der Tauber (Mittelfranken). „Wir freuen uns, diese Woche zwölf neue Schnellladepunkte in Betrieb zu nehmen. Alle Ladepunkte verfügen über eine Leistung von bis zu 400 Kilowatt – genug, um ein durchschnittliches E-Auto in rund 20 Minuten für die nächste Fahretappe zu laden – natürlich mit 100 Prozent Ökostrom“, so Ludolf von Maltzan, bei E.On Drive Infrastructure verantwortlich für das Deutschlandgeschäft.

An allen Deutschlandnetz-Standorten von E.On ist mindestens ein besonders breiter Stellplatz für barrierefreies Laden vorhanden, an den Ladestandorten mit mindestens acht Ladepunkten zudem ein extralanger Stellplatz, der das Laden elektrischer Transporter oder von E-Autos mit Anhänger erlaubt. Gestartet und bezahlt werden können die Ladevorgänge mit gängigen Ladekarten und Lade-Apps wie E.On Drive Comfort oder mittels Kreditkartenterminal an der Ladesäule.

Wer mit dem E-Auto nach Rothenburg ob der Tauber fährt, um die mittelalterliche Altstadt zu besuchen, findet zukünftig acht E.On-Schnellladepunkte in der Laiblestraße 26 – fußläufig zur historischen Stadtmauer. Hier sind zwei barrierearme Lademöglichkeiten sowie ein Parkplatz für leichte Nutzfahrzeuge vorhanden.

In Bad Königshofen stehen E-Auto-Fahrern künftig vier Ladepunkte mit je bis zu 400 Kilowatt Leistung zur Verfügung. Diese befinden sich in der Bamberger Straße 11. In unmittelbarer Nähe befinden sich ein Supermarkt, Drogeriemarkt und weitere Geschäfte.

Mit dem Deutschlandnetz will das Bundesverkehrsministerium gemeinsam mit Ladestationsbetreibern 9.000 zusätzliche Schnellladepunkte für Elektroautos an mehr als 1.000 Standorten schaffen. Sie entstehen in ländlichen Regionen, in Städten und an unbewirtschafteten Autobahnrastanlagen. Weitere E.On-Standorte für den Ausbau des Deutschlandnetzes befinden sich in der Bauphase.