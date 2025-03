EU-Kommission will Abgasvorschriften für Autohersteller lockern

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will Autobauern mehr Zeit einräumen, um EU-Vorgaben einzuhalten. Die EU-Politikerin werde noch in diesem Monat eine gezielte Änderung der CO2-Normen vorschlagen, wie sie in Brüssel ankündigte. Anstelle einer jährlichen Einhaltung der Grenzwerte sollen die Unternehmen drei Jahre Zeit bekommen.

Wenn es um saubere Mobilität geht, gehe es auch um Fairness, so die deutsche Spitzenpolitikerin. „Wir müssen uns an die vereinbarten Ziele halten“. Mehr Details sollen in Kürze bekannt gegeben werden.

Die Vorgaben für die sogenannten Flottengrenzwerte der Autohersteller haben sich in diesem Jahr in der EU verschärft. Gemessen wird ein Durchschnitt des CO2-Ausstoßes der hergestellten Autos. Für zu viel ausgestoßenes CO2 müssen die Hersteller Strafe zahlen. Weil sich etwa der Absatz lokal emissionsfreier Elektroautos nicht so gut entwickelt hat wie früher prognostiziert wurde, könnten Autobauer die Grenzwerte überschreiten.

Der europäische Automobilverband ACEA hat erklärt, dass der Branche Zahlungen von bis zu 15 Milliarden Euro drohen. Nach den Anpassungen in diesem Jahr plant die EU weitere. Ab 2035 wird der Flottengrenzwert auf Null gesetzt, was viele ein „Verbrenner-Verbot“ nennen.

„Es ist jetzt Zeit, zu handeln“, sagte von der Leyen nun. Es solle etwa auch eine Industrieallianz gegründet werden, um autonomes Fahren voranzutreiben. Autonome Fahrzeuge müssten schneller auf Europas Straßen kommen. Die EU-Kommissionspräsidentin tauscht sich seit einigen Wochen mit Autoherstellern, Gewerkschaftsvertretern, Umweltorganisationen und Zulieferern in einem Dialogforum aus. Die Ergebnisse sollen im Detail am Mittwoch präsentiert werden.

Neben den strengeren Vorgaben in der EU machen den europäischen Herstellern die zunehmende Konkurrenz aus China, aber auch Elektroautobauer Tesla und die allgemeine Konjunktur zu schaffen. Für die Wirtschaft in der EU und vor allem auch Deutschland ist die Autoindustrie von entscheidender Bedeutung. Einige sprechen angesichts zurückgehender Verkäufe, Umsätze und Gewinne schon von einer großen Krise für Volkswagen, Mercedes und Co.