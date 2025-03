Volkswagen meldet für 2024 deutlichen Gewinneinbruch

Der Volkswagen-Konzern hat 2024 deutlich weniger Gewinn gemacht. Unter dem Strich verdienten die Wolfsburger mit 12,4 Milliarden Euro fast 31 Prozent weniger als 2023. Aus dem einstigen Gewinnbringer China kam deutlich weniger Ergebnis. Zudem wurden hohe Kosten unter anderem für das Aus des Audi-Elektroauto-Werks in Brüssel fällig.

Im Tagesgeschäft verschlechterte sich das operative Ergebnis um gut 15 Prozent auf 19,1 Milliarden Euro. Das entsprach einer Marge von 5,9 Prozent nach 7,0 Prozent im Vorjahr. Der Umsatz legte hingegen um knapp ein Prozent auf 324,7 Milliarden Euro zu. Die Dividende soll um 30 Prozent auf 6,36 Euro je im Dax notierter Vorzugsaktie gekürzt werden, das ist ein deutlicherer Schnitt als erwartet.

Trotz der Branchenschwäche peilt Europas größter Autohersteller in diesem Jahr ein Umsatzwachstum an. So sollen die Erlöse auf Konzernebene um bis zu fünf Prozent gegenüber dem Vorjahreswert zulegen. Konzernchef Oliver Blume rechnet damit, dass sich die operative Umsatzrendite in einer Spanne von 5,5 bis 6,5 Prozent bewegen wird und damit in etwa auf dem Niveau des Vorjahres bleibt.

Volkswagen hatte kurz vor Jahresende verkündet, bis 2030 in Deutschland mit 35.000 Stellen fast jeden vierten Job bei der Kernmarke VW Pkw zu streichen. Herausforderungen ergeben sich laut dem Unternehmen vor allem aus einem Umfeld politischer Unsicherheit, zunehmenden Handelsbeschränkungen und geopolitischen Spannungen.

Nach einer Phase erhöhter Investitionen will Volkswagen seine Ausgaben in den kommenden Jahren deutlich kürzen. Von 2025 bis 2029 sollen insgesamt rund 165 Milliarden Euro in neue Anlagen, Technik und Software gesteckt werden, wie Finanzchef Arno Antlitz sagte. Der Konzern hatte für die vorangegangene Fünfjahresperiode von 2024 bis 2028 noch rund 180 Milliarden Euro verplant. Zudem werden schrittweise die Investitionen in den Verbrenner zurückgefahren. Allerdings will Volkswagen weiter auf Flexibilität setzen, um verschiedene Antriebsarten anbieten zu können. „Wir werden das Hochfahren unserer Batteriesparte weiter an das Marktumfeld anpassen“, erklärte Antlitz.

„Unsere fortgesetzte Modelloffensive, regional passgenaue Produkte für unsere weltweiten Märkte und starke Partner sind die Grundlage für eine nachhaltig positive Entwicklung“, so Blume. „Mit dem Hochlauf bezahlbarer Elektromobilität, der autonomen Fahrzeugflotte und der Batteriezellenproduktion in Deutschland zeigt Volkswagen europäische Innovationen für die Welt – als der globale Automotive Tech Driver.“