EU-Kommission schlägt Lockerungen bei CO2-Vorgaben für Autohersteller vor

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat bereits in Aussicht gestellte Lockerungen bei den CO2-Vorgaben für Automobilhersteller vorgeschlagen. Um drohende Bußgelder zu vermeiden, sollen die Hersteller den CO2-Ausstoß ihrer Neuwagen des laufenden Jahres mit den kommenden zwei Jahren verrechnen können. Wer die Grenzwerte in diesem Jahr verfehlt, könnte das also 2026 und 2027 noch ausgleichen.

Von der Leyen hatte einen solchen Schritt bereits vor rund einem Monat als „Atempause“ für die Unternehmen in Aussicht gestellt. Nun folgte der konkrete Vorschlag für eine Änderung des Gesetzes für die sogenannten Flottengrenzwerte. Die Vorgaben für die Autobauer in der EU sind ab diesem Jahr deutlich strenger. Werden die individuellen Ziele verfehlt, sind nach aktuellem Stand hohe Geldstrafen fällig.

Große europäische Autohersteller wie Volkswagen und Renault haben Probleme, die verschärften Abgasvorgaben zu erreichen. Die Industrie und auch Politiker hatten in Brüssel mehr Flexibilität gefordert, da die Branche durch die Umstellung auf E-Autos und die zunehmende Konkurrenz aus den USA und China unter großem Druck steht. Hinzu kommt die allgemeine Zurückhaltung beim Autokauf wegen der derzeitigen wirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten.

Über die Lockerungsvorschläge der Kommission müssen nun das Europaparlament und die 27 EU-Staaten verhandeln. Die Kommission rief alle Beteiligten auf, den Vorschlag „unverzüglich“ zu beschließen. Die Pläne verschafften der Autoindustrie mehr „Flexibilität“, sagte Kommissionspräsidentin von der Leyen. „Gleichzeitig halten wir Kurs auf unsere Klimaziele.“

In einem weiteren Schritt sollen die lokalen CO2-Emissionen von Neuwagen in der EU ab 2035 auf Null sinken. Das bedeutet in der Praxis den Umstieg auf Elektro- und Wasserstoffautos, was in der Öffentlichkeit oftmals als „Verbrenner-Verbot“ bezeichnet wird. Ob an diesem Beschluss der EU gerüttelt wird, bleibt abzuwarten. Diskutiert wird das auch in Deutschland in den laufenden Koalitionsverhandlungen: Die Union will das Verbrenner-Aus 2035 verhindern, die SPD daran festhalten.