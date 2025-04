Ionity-CEO: Schnellladen muss so einfach werden wie Tanken

Jeroen van Tilburg, Chef des Schnellladenetzwerks Ionity, sieht die neue „Spark Alliance“ mit drei weiteren europäischen Ladeanbietern als Antwort auf das bislang undurchsichtige Tarifsystem für Elektroauto-Fahrer. Er selbst komme mit wenigen Ladekarten aus, verstehe jedoch, dass die Vielzahl an Tarifen und Apps für viele Nutzer verwirrend sei – vor allem für Einsteiger. Diese Komplexität könne sogar dazu führen, dass manche Fahrer wieder zum Verbrenner zurückkehren.

Van Tilburg betonte im Gespräch mit dem Spiegel, dass der Ladevorgang langfristig genauso einfach werden müsse wie das Tanken – dieses Ziel sei erreichbar. Die Branche sei allerdings noch jung, und die heutige Vielfalt an Ladearten und -orten bringe zwangsläufig ein gewisses Maß an Komplexität mit sich.

Gleichzeitig könnten Ladenetzbetreiber ihren Kunden Services bieten, die es für Verbrennerautos nicht gibt. Sie könnten den Fahrern in Spitzenzeiten, wenn etwa alle am Samstag gleichzeitig in den Urlaub fahren und unterwegs laden wollen, per App melden, wo sie eine freie Säule finden und nicht Schlange stehen müssen. Und es seien noch mehr persönliche Einstellungen möglich. Der Favorit des Ionity-Chefs: „Wenn ich mit meiner Familie verreise, lasse ich mir nur Stationen anzeigen, an denen es kein Fast Food gibt.“

Künftig auch Städte im Fokus

Ein häufig geäußerter Wunsch – private Stromtarife direkt an öffentlichen Ladesäulen zu nutzen – ist laut van Tilburg ein „ferner Leitstern“. Die größte Herausforderung bleibe die Versorgung der Menschen ohne private Lademöglichkeit, vor allem in Städten. Schnelllader seien hier ein sinnvoller Ansatz, weil sie mit wenig Platzbedarf viele Nutzer versorgen können.

Ionity will deshalb künftig verstärkt in Städten statt nur an Fernstraßen ausbauen. Die neue Partnerschaft in der Spark Alliance mit Fastned, Electra und Atlante soll Lücken in Regionen schließen, in denen Ionity bisher wenig präsent ist – etwa in Südeuropa oder den Niederlanden. Ziel ist es, Kunden europaweit ein flächendeckendes Netz mit mindestens 150 kW starten Ladestationen anzubieten.

Zum Thema Ladepreise räumt van Tilburg ein, dass Strom an Schnellladern noch teurer sein könne als Benzin. Doch durch stärkere Auslastung sänken die Kosten pro Kilowattstunde bereits – im Ionity-Abo auf aktuell 39 Cent. Langfristig sollen die Preise stärker an die Börsenstrompreise gekoppelt und dynamisch per App angezeigt werden. Bis 2028 soll dieses Modell Realität werden.

Mehr Anreize & weniger Bürokratie

Regulatorische Eingriffe wie die Pflicht zu Kartenlesegeräten sieht van Tilburg kritisch. Sie verursachten hohe Kosten und Ablenkung vom Kerngeschäft. Stattdessen solle man sich auf digitale Lösungen konzentrieren, die dem Nutzer bereits zur Verfügung stehen – etwa über das Smartphone.

Ein radikaleres Marktmodell wie in Portugal, bei dem Betreiber nur Strom durchleiten, lehnt van Tilburg ab. Es mindere die wirtschaftliche Attraktivität für Investoren und habe dort den Ausbau gebremst. Vielmehr müsse die Nachfrage nach E-Autos steigen, damit sich der Netzausbau lohne – hier seien Regierungen gefragt, durch Anreize und weniger Bürokratie zu unterstützen.

Was neue Ladeleistungen betrifft, zeigte sich van Tilburg gelassen: Ionity sei mit seiner 350-kW-Technologie gut aufgestellt. Zwar seien fünfminütige Ladevorgänge technisch möglich, doch deren Umsetzung erfordere enorme Infrastrukturinvestitionen. Van Tilburg stellt in Aussicht, dass das Aufladen von E-Auto-Batterien von 10 auf 80 Prozent bei Ionity in bis zu etwa zehn Minuten möglich sein wird.