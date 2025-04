VW und AUDI geben Ausblick auf Elektroautos nur für China

Für deutsche Marken läuft es in China bei Elektroautos anders als bisher mit Verbrennern nicht so gut. Der Volkswagen-Konzern hat sich daher entschieden, das Stromer-Angebot teilweise von dem in Europa zu entkoppeln. Die Kernmarke VW sowie Audi haben nun neue Modelle für die Volksrepublik vorgestellt, die nur dort angeboten werden sollen.

Von der 2024 in China präsentierten Studie ID. Code abgeleitet, enthüllte die Marke VW bei der Automesse in Shanghai gemeinsam mit ihren chinesischen Joint-Venture-Partnern drei neue Konzeptfahrzeuge. Der ID. Aura (von FAW-Volkswagen), der ID. Era (von SAIC Volkswagen) und der ID. Evo (von Volkswagen Anhui) sollen stellvertretend für eine neue Generation „smarter Elektrofahrzeuge“ stehen und einen Ausblick auf die Produktoffensive der kommenden Jahre geben.

„Die drei Konzeptfahrzeuge sind das sichtbare Ergebnis unserer ‚In China, für China’-Strategie. Damit haben wir alle Voraussetzungen geschaffen, um der führende internationale Autohersteller in China zu bleiben“, so Thomas Schäfer, CEO der Marke Volkswagen.

Der ID. Era von SAIC Volkswagen, ein geräumiges Full-Size-SUV mit drei Sitzreihen, gibt einen Ausblick auf das erste VW-Modell mit sogenanntem Range Extender. Dabei lädt ein kraftstoffbetriebener Generator die Batterie während der Fahrt auf und sorgt für eine zusätzliche Reichweite von mehr als 700 Kilometern, wahrscheinlich nach der eher unrealistischen chinesischen CLTC-Norm. Zusammen mit der 300-Kilometer-Reichweite im Batteriemodus soll das Konzeptfahrzeug so mehr als 1000 Kilometer weit kommen.

Der ID. Evo von Volkswagen Anhui richtet sich an junge, Lifestyle-orientierte Kunden. Er ist das erste vollelektrische Full-Size-SUV in der ID.-UNYX-Familie von Volkswagen und basiert auf einer 800-Volt-Plattform. „Das Konzeptfahrzeug ist mit einer sehr leistungsfähigen zonalen Elektronik-Architektur ausgestattet, die nicht nur eine Vielzahl neuer digitaler Dienste ermöglicht, sondern auch mit over-the-air Updates in kurzen Intervallen das Kundenerlebnis fortlaufend erweitert“, heißt es.

Der ID. Aura von FAW-Volkswagen ist das erste Konzeptfahrzeug, das auf der von Volkswagen eigens für China konzipierten Compact Main Platform (CMP) mit zonaler Elektronikarchitektur basiert. „Das auf dieser Plattform angewandte System für hochautomatisiertes Fahren setzt durch seine KI-gestützte hohe Rechenleistung neue Maßstäbe für intelligentes und zugleich natürliches Fahrverhalten“, so das Unternehmen. Das elektrische Stufenheckkonzept richte sich besonders an Kunden im preissensiblen A-Segment und biete eine Kombination aus moderner Technologie mit dynamischem Design. In die große Mittelkonsole des Fahrzeugs ist ein Smartphone-ähnliches UI/UX-Konzept eingebettet. Der KI-basierte humanoide Assistent ermöglicht die nahtlose Steuerung von Fahrzeugfunktionen und Infotainment.

Alle Serienversionen der in Shanghai vorgestellten VW-Konzeptfahrzeuge werden mit KI-gestützten Systemen für hochautomatisiertes Fahren ausgestattet sein. Die Fahrzeuge sollen damit bereits im kommenden Jahr bis zur Stufe 2++ automatisiert fahren. Das bedeutet, dass sie in der Lage sein werden, in bestimmten Situationen unter Aufsicht des Fahrers völlig autonom zu fahren – einschließlich Überhol- und Abbiegemanövern sowie dem selbständigen Einfädeln in den Verkehr.

Erstes AUDI-Serienmodell

Der deutsche Konzern stellte im Rahmen der Messe in Shanghai auch das erste Serienmodell von AUDI vor, der neuen Marke für Premium-Elektrofahrzeuge von Audi in China. Der AUDI E5 Sportback trage die Audi-DNA und orientiere sich zugleich an den Bedürfnissen der chinesischen Kundschaft, so die Werbeabteilung. Mit der Schwestermarke AUDI – ohne Vier-Ringe-Logo, dafür in Großbuchstaben geschrieben – beschreite man neue Wege auf dem strategisch besonders wichtigen chinesischen Markt.

„Der AUDI E5 Sportback ist das erste Model auf der Advanced Digitized Platform und vereint das Beste aus zwei Welten. Damit löst er unser Markenversprechen ein und verbindet für unsere besonders tech-affinen Kunden die DNA und Technologiekompetenz von Audi mit Chinas digitalem Ökosystem“, sagte Fermín Soneira, CEO des Kooperationsprojekts von Audi und SAIC.

Bei dem viertürigen AUDI E5 Sportback handelt es sich um ein Modell mit 4.881 Millimeter Länge, 1.959 Millimeter Breite und 1.478 Millimeter Höhe. Das Elektroauto bietet eine Leistung von bis zu 579 kW/787 PS und eine maximale Reichweite von 770 Kilometern, wohl nach CLTC-Norm. Dank 800-Volt-Architektur kann das Fahrzeug innerhalb von zehn Minuten 370 Kilometer Reichweite nachladen. Vier Antriebsvarianten mit Heckantrieb oder Allradantrieb sorgten für ein dynamisches Fahrerlebnis, wirbt der Hersteller. Dabei beschleunige der E5 Sportback in 3,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Das Modell basiert auf der neuen, gemeinsam mit SAIC entwickelten Advanced Digitized Platform (ADP).

Der AUDI E5 Sportback ist mit dem Betriebssystem AUDI OS ausgestattet. „Angetrieben vom Hochleistungsprozessor Qualcomm Snapdragon 8295, bietet das Betriebssystem ein intuitives Erlebnis, das sich nahtlos an die Bedürfnisse der Person am Steuer anpasst und ihr das Leben erleichtern soll“, heißt es.

Ein 27 Zoll großes 4K-Display visualisiert von Säule zu Säule den Informationsfluss. Dank anpassbarer Bildschirmlayouts lassen sich wichtige Informationen im Hauptmenü immer priorisieren, um eine schnelle Navigation zu ermöglichen. AUDI OS ist mit einem Ökosystem an Unterhaltungsangeboten und Apps verknüpft, auf die sich auch via Gesichtserkennung zugreifen lässt. „Der App Store ist wiederum vollständig in die digitale Welt Chinas integriert, die Smartphone-Konnektivität funktioniert nahtlos“, erklären die Entwickler.

Im Mittelpunkt des Fahrzeugs steht der AUDI Assistant. Dabei handelt es sich um einen KI-gestützten, berührungs- und sprachgesteuerten Avatar, der die digitale Interaktion menschlicher gestalten soll. Die hohe Rechenleistung ermöglicht den Angaben nach unter anderem die Verarbeitung natürlicher Sprache, ein personenbezogenes Gedächtnis, eine Verhaltensauswahl und haptisches Feedback. Die berührungsgesteuerte AUDI Control Bar in der Mittelkonsole passt sich kontextabhängig an verschiedene Funktionen und Inhalte an.

Das LiDAR-basierte AUDI 360 Assisted Driving soll im E5 für sicheres und komfortables Fahren sorgen. Die weiterentwickelten assistierten Fahrfunktionen werden durch die Sensorik des AUDI E5 Sportback mit 29 verschiedenen Hardware-Komponenten ermöglicht. Der adaptive Geschwindigkeitsassistent hilft auf der Autobahn wie im komplexen Stadtverkehr. Das System kann den Fahrer unter anderem beim Umfahren von Hindernissen unterstützen. Es erkennt Ampeln, veranlasst Spurwechsel und greift im Ernstfall ein. Die Funktionalitäten wurden erweitert, um für China typische Szenarien mit vielen Zwei- und Dreirädern, spielenden Kindern sowie Nachtfahrten zu bewältigen.

Darüber hinaus unterstützt der Parkassistent beim Einparken in unterschiedliche Arten von Parklücken (parallel, schräg oder quer). Zudem hilft das Memory-Parken dabei, das Fahrzeug in eine zuvor gespeicherte Parklücke zu navigieren und dann einzuparken, insbesondere in Anwendungsfällen wie Tiefgaragen oder Parkhäuser großer Wohnanlagen, von Bürogebäuden oder Einkaufszentren.

Auf den E5 sollen 2026 und 2027 zwei weitere vollelektrische AUDI-Modelle folgen, ebenfalls nur für den chinesischen Markt.