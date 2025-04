Rückläufiger E-Auto-Absatz: China-Herstellern drohen in der EU Strafzahlungen

Der Absatz von Elektroautos chinesischer Hersteller wird durch die Ende 2024 eingeführten zusätzlichen Zölle auf in der Volksrepublik gebaute Stromer gebremst. Chinesen drohen dadurch Geldstrafen für die Verfehlung ihrer Emissionsziele.

Nach vorläufigen Zahlen des Marktanalysten Dataforce stiegen laut der Automobilwoche die Verkäufe chinesischer Autos in den ersten drei Monaten des Jahres um 78 Prozent auf 148.096 Fahrzeuge, während der europäische Markt stagnierte. Der Marktanteil der China-Unternehmen ist von 2,5 Prozent im Vorjahreszeitraum auf 4,5 Prozent gestiegen.

Die Verkäufe von in China produzierten E-Autos legten jedoch in der EU nur um 29 Prozent zu, was in etwa dem Wachstum des gesamten E-Fahrzeugmarktes entspricht. Ihr Marktanteil blieb mit 7,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr unverändert. Reine Stromer machten 29 Prozent aller chinesischen Verkäufe in diesem Quartal aus, im Vorjahresquartal waren es 41 Prozent.

Wegen der schleppenden Nachfrage nach vollelektrischen Autos bringen Marken wie BYD nun auch andere Antriebe nach Europa. Die neuen CO2-Grenzwerte in der EU bedeuten laut Experten aber, dass Autohersteller in der Region zwischen 20 und 25 Prozent Vollstromer verkaufen müssen. Das trifft auch nach Europa drängende chinesische Hersteller, die neben E-Autos zudem Hybride oder klassische Verbrenner importieren.

Laut Dataforce laufen die SAIC-Marke MG und Chery auf Basis der Zahlen des ersten Quartals am ehesten Gefahr, ihre CO2-Ziele in der EU zu verfehlen. Demnach liegt die heute im chinesischen Besitz befindliche britische Marke MG mit einem E-Anteil von 13 Prozent in Q1 mehr als 15 Gramm über ihrem Ziel von 95,7 Gramm CO2 pro Kilometer. Die CO2-Emissionen der europäischen Chery-Flotte mit den Marken Omoda und Jaecoo liegen 47 g/km über dem Zielwert von 94 g/km.

Zwar will die EU-Kommission die ursprünglich strengeren CO2-Flottenziele für 2025 etwas lockern, indem die Hersteller mehr Zeit für das Einhalten der Werte bekommen – die herstellerabhängigen Werte an sich sollen aber nicht angepasst werden. Die Situation für die chinesischen Hersteller verbessern könnte eine Anpassung der EU-Zollpolitik, Peking und Brüssel verhandeln gerade darüber. Die EU hat Strafzölle eingeführt, weil sie in der umfassenden staatlichen Unterstützung Chinas seiner E-Auto-Bauer einen unfairen Wettbewerbsvorteil sieht. Eine Lösung wären laut Insidern Mindestpreise für China-Stromer.