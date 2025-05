Mercedes-Benz und The Mobility House starten Partnerschaft für smartes Laden zu Hause

Mercedes-Benz und The Mobility House geben eine europaweite Kooperation für Vehicle-Grid-Integration-Lösungen (VGI) bekannt. Die Unternehmen bündeln ihre Expertise in Elektromobilität und Ladetechnologien, um Mercedes-Benz-Elektrofahrzeuge intelligent mit dem Energiesystem zu vernetzen.

Die Partnerschaft umfasst intelligente Ladeangebote für private Haushalte, die unidirektionale (Vehicle-1-Grid/V1G) wie bidirektionale (Vehicle-2-Grid/V2G) Lösungen bieten. Bei V1G wird das Fahrzeug intelligent und möglichst kostengünstig geladen. Dahingegen können bei V2G Elektrofahrzeuge auch Strom zurück ins Netz einspeisen. So sollen durch Energie- und Netzdienstleistungen höhere Erlöse für Kunden erreicht sowie mehr erneuerbare Energien in das Stromnetz integriert werden.

The Mobility House bringt laut einer Mitteilung seine Kernkompetenzen in der Integration, Aggregation und Vermarktung von E-Fahrzeug-Batterien in Energiemärkten in die strategische Partnerschaft ein. „Mercedes-Benz nutzt seine Technologieführerschaft im Fahrzeugbereich, um Kundinnen und Kunden eine umfassende End-to-End-Lösung zu bieten. Diese ist nahtlos in das Ladeökosystem des Automobilherstellers integriert“, heißt es.

Smarte Heim-Ladelösungen sollen es Kunden ermöglichen, zu Hause Strom aus erneuerbaren Energien zu laden und so ihren CO₂-Fußabdruck zu reduzieren, wirbt der Autohersteller. „Bei Mercedes-Benz sind wir fest davon überzeugt, dass die Zukunft elektrisch ist … Gemeinsam mit The Mobility House freuen wir uns darauf, das Kundenerlebnis und die Attraktivität der Elektromobilität auf ein neues Niveau zu heben“, so Franz Reiner, Vorstandsvorsitzender der Mercedes-Benz Mobility AG.

„Die intelligente Integration von Elektrofahrzeugen in das Energiesystem ist der Schlüssel zu einer nachhaltigen und wirtschaftlichen Mobilitätszukunft. Gemeinsam mit Mercedes-Benz bringen wir die Vehicle-to-Grid-Technologie aus der Vision in die Realität – und verwirklichen eine emissionsfreie und kosteneffiziente Elektromobilität“, sagt Thomas Raffeiner, CEO von The Mobility House.

Schrittweise Einführung smarter Ladeangebote

Mercedes-Benz plant die schrittweise Einführung smarter Ladeangebote mit der neuen E-Auto-Generation. In einer ersten Entwicklungsstufe sollen Ladevorgänge an der heimischen Wallbox intelligent gesteuert werden, sodass das Laden von Grünstrom zum bestmöglichen Zeitpunkt stattfindet und Kunden dadurch gleichzeitig Stromkosten sparen können. Das intelligente System lädt immer dann, wenn der Wind weht oder die Sonne scheint und somit besonders viel regenerativ erzeugter Strom im Energienetz vorhanden ist und die Strompreise sinken.

Ein zentraler Fokus der Partnerschaft liegt laut Mercedes auf der Entwicklung der Infrastruktur für bidirektionales Laden. Diese ermögliche es E-Autos, nicht nur Strom zu laden, sondern auch wieder in das Netz einzuspeisen. Das Fahrzeug fungiere dabei als Energiespeicher und werde zu einem integralen Bestandteil des Smart-Home-Systems von Privathaushalten sowie des gesamten Energienetzes.

Für die Kunden ergeben sich Mercedes zufolge durch bidirektionales Laden höhere Einsparpotenziale. Die in den Batterien von Elektrofahrzeugen gespeicherte Energie könne durch die Vehicle-to-Grid-Technologie (V2G) auf dem Markt gehandelt werden: Das helfe, die Stromkosten zu senken, indem überschüssige Energie zu Spitzenzeiten günstig gekauft wird und bei erhöhter Energienachfrage mit finanziellem Vorteil in das Netz abgegeben wird.