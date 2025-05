Studie: Ladeinfrastruktur-Ausbau auf Handelsparkplätzen schreitet weiter voran

Der Ausbau von Ladeinfrastruktur auf Handelsparkplätzen schreitet laut einer Auswertung des Forschungsinstituts EHI weiter voran. Die Nutzung ist allerdings noch ausbaufähig.

„Das Angebot von Ladeinfrastruktur ist differenzierter geworden. Die Anzahl der Lademöglichkeiten steigt und mehr Händler bieten Lademöglichkeiten mit höherer Ladeleistung an“, sagt Cathrin Klitzsch, Projektleiterin Elektromobilität beim EHI. So könne in gleicher Zeit durch Schnelllader mehr Strom an die Kundschaft abgegeben werden. An Standorten, wo lange Einkaufszeiten erwartet werden, beispielsweise in Shopping-Centern, seien Normallader weiterhin gefragt.

Der Handel leiste mit den Ladesäulen auf seinen öffentlichen beziehungsweise halböffentlichen Parkflächen einen verlässlichen Beitrag für eine flächendeckende Ladeinfrastruktur, so die Studienautoren. Die Gesamtzahl der Ladepunkte in Deutschland liege gemäß Bundesnetzagentur bei rund 161.686. Nach Branchenschätzungen seien 15 Prozent aller öffentlichen Ladepunkte auf Handelsparkflächen installiert. Demnach seien es rund 24.000, die sich auf Handelsparkplätzen befinden. Dieses Angebot wolle der Handel in den nächsten Jahren weiter ausbauen.

Bis 2029 wollen laut der Studie 47 Prozent ihre Wechselstrom-Ladesäulen (AC) aufstocken. Fast zwei Drittel der Handelsunternehmen planen zusätzliche schnelle Gleichstrom-Ladesäulen (DC). 56 Prozent möchten neue, besonders leistungsfähige HPC-Ladesäulen (High Power Charging) installieren. Vielfach soll die Umsetzung bereits im laufenden Jahr beginnen.

Hauptmotivation dafür, Ladestationen zu errichten, ist für 77 Prozent der befragten Händler die Kundenbindung. 50 Prozent verweise auf Klimaziele, 47 Prozent auf Gesetzgebung und das Geschäftsmodell nennen 37 Prozent als Grund für den Aufbau von Ladeinfrastruktur. Nur noch 7 Prozent bieten den Strom kostenfrei an. Bei 72 Prozent ist der Ladestrom generell kostenpflichtig, die übrigen Befragten machen dies von bestimmten Kriterien abhängig.

86 Prozent der befragten Händler betreiben die Ladesäulen mit zertifiziertem Grünstrom. Eigenstrom, beispielsweise von der eigenen Photovoltaik-Anlage auf dem Dach, wird von 36 Prozent verwendet.

Noch nutzt die Kundschaft laut der Auswertung das Angebot nicht übermäßig: Im Durchschnitt sind die Normalladepunkte knapp die Hälfte der Zeit belegt. Bei DC-Ladern sind es 34 Prozent und bei HPC-Säulen ein Viertel der Zeit, an denen die Ladepunkte in Benutzung sind. Um diese Rate zu steigern und durch die Ladestationen für Umsatzsteigerungen im Ladengeschäft zu sorgen, gibt es den Studienautoren zufolge noch großes Potenzial. So böten die Händler Rabattaktionen auf Ladevorgänge und Sortiment eher selten an (5 %), allerdings planten 43 Prozent dies für die Zukunft. Auch für Personalisierung und zusätzliche Werbefläche an den Ladepunkten gebe es Planungen.