BYD kündigt neue Europazentrale in Ungarn sowie F&E-Standort an

Der chinesische Batterie- und Elektrofahrzeughersteller BYD hat bekannt gegeben, dass er seine europäische Unternehmenszentrale in Budapest, Ungarn, ansiedeln wird. Dort werde zudem ein neues europäisches Forschungs- und Entwicklungszentrum errichtet.

Im Rahmen der Vereinbarung werde man „neue und hochwertige“ Arbeitsplätze in der ungarischen Hauptstadt schaffen und durch die Zusammenarbeit mit mindestens drei Universitäten des Landes Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten fördern, erklärt das Unternehmen. Der neue Hauptsitz, der im XI. Bezirk von Budapest entstehen wird, ist nach dem Buswerk in Komárom, weiteren Werken in Fót und Páty sowie Szeged, dem Standort des künftigen Pkw-Werks, der fünfte Standort von BYD in Ungarn.

Innerhalb der Vereinbarung werden zunächst zwei konkrete Projekte im Bereich Forschung und Entwicklung mit erheblichen Investitionen angestoßen. „Das erste Projekt konzentriert sich auf die weitere Integration intelligenter Technologien in die moderne Mobilität, während das zweite zur Entwicklung fortschrittlicher Elektrifizierungstechnologien der nächsten Generation beitragen wird“, heißt es.

BYD bekräftigt die angekündigte Lokalisierung in Europa mit der Verpflichtung, Patente auf der Grundlage der Entwicklungsarbeit in Ungarn anzumelden und mit Start-ups und einheimischen Zulieferern zusammenzuarbeiten. Der Anteil der Mitarbeiter mit Hochschulabschluss in der Zentrale soll bei mindestens 90 Prozent liegen.

„Die Einrichtung der europäischen Zentrale von BYD in Ungarn ist ein logischer Schritt“, sagt BYD-Vorstandsvorsitzender Wang Chuanfu. „Als Drehscheibe für die europäischen Aktivitäten von BYD wird sich die Zentrale auf drei Kernfunktionen konzentrieren: Vertrieb und Kundendienst, Fahrzeugzertifizierung und -prüfung sowie lokalisierte Fahrzeugkonstruktion und -entwicklung. Durch diese Synergien wollen wir die Integration in die lokalen Märkte vertiefen, unsere Lokalisierungsfähigkeiten und unseren Markeneinfluss stärken und ein nachhaltiges Wachstum in Europa sicherstellen.“

BYD möchte zunächst in Ungarn sowie in der Türkei mit der Produktion von Elektroautos beginnen. Auf die beiden ersten Werke in Europa des Konzerns könnte ein dritter Standort in Deutschland folgen. Westeuropa komme deswegen infrage, weil BYD über die Produktion in der Region seine Marke stärken und die Akzeptanz bei den Kunden verbessern könne, sagte im März ein Insider. Deutschland sei trotz der Kosten für Arbeit und Energie, einer niedrigen Produktivität und einer geringen Flexibilität erste Wahl. Eine Entscheidung sei aber noch nicht getroffen.