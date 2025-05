Electra eröffnet erste deutsche Schnellladestation

Das französische Ladeinfrastruktur-Unternehmen Electra startet eine Expansionsoffensive in Deutschland. In Gräfelfing bei München wurde nun der erste Schnellladepark eröffnet, viele weitere sollen folgen.

„Der deutsche Markt ist einer der wichtigsten für die Elektromobilität in Europa – und gerade weil die Ansprüche der Nutzer hier besonders hoch sind, wollen wir zeigen, dass intelligentes und vor allem nutzerfreundliches Schnellladen besser geht“, sagt Paul Tonini, Geschäftsführer von Electra Deutschland. Im Zentrum stehe „ein Ladeerlebnis, das sich durch Schnelligkeit, intuitive Bedienung und hohe Standortqualität auszeichnet“.

„Electra analysiert gezielt lokale Gegebenheiten und Herausforderungen und passt Planung, Bau und Betrieb der Ladeparks daran an – von der Integration in bestehende Einzelhandelsstandorte bis zur eigenständigen Infrastrukturentwicklung. So entsteht in Deutschland ein Schnellladenetz, das nicht nur technisch führend ist, sondern auch höchsten Ansprüchen an Komfort, Zuverlässigkeit und Effizienz genügt“, heißt es.

Der erste deutsche Standort in Gräfelfing fällt mit drei Ladesäulen und insgesamt sechs Ladepunkten eher klein aus. Allerdings betont Electra, keine Ladeparks von der Stange zu bauen, sondern „maßgeschneiderte Lösungen, die auf den Bedarf von Nutzern, Partnern und Städten abgestimmt sind“. Das Unternehmen setzt dabei auch hierzulande auf das eigene Standort-Konzept, das ein intuitives, hochwertiges Ladeerlebnis bieten soll. Als Ladesäulenmodell kommt der Hypercharger HYC300 von Alpitronic zum Einsatz. Kombiniert wird der Schnelllader aus Südtirol mit Masten von Electra, an denen neben Beleuchtung der Flächen zusätzliche Anzeigen von Weitem sichtbar die Belegung der Ladeplätze anzeigen sollen.

Ziel sei es, innerhalb weniger Jahre zu einem der führenden Anbieter im deutschen Markt aufzusteigen – mit Fokus auf urbanen Ballungsräumen, strategischen Verkehrsknotenpunkten und wachstumsstarken Regionen. „In Frankreich und Belgien sind wir bereits Marktführer, in Österreich und der Schweiz schreitet der Rollout erfolgreich voran – jetzt ist es an der Zeit, unser Know-how, speziell in urbanen Gebieten, auch in Deutschland einzubringen“, so Alessandro Inderbitzin, General Manager für die DACH- Region bei Electra. „Dafür setzen wir auf starke Partnerschaften, belastbare Technik und ein erstklassiges Nutzererlebnis.”

Der neue Standort Gräfelfing im Westen Münchens liegt in unmittelbarer Nähe mehrerer Geschäfte. Er sei ohne öffentliche Förderung realisiert worden, betont Electra. Drei Ladesäulen mit je zwei Ladepunkten und einer Leistung von bis zu 300 kW ermöglichen schnelles Laden. Bis 2026 plant Electra bundesweit bereits über 30 Ladeparks, in den kommenden Jahren sollen es „Hunderte“ werden. „Der Startschuss fällt ganz bewusst in München: Von hier aus treiben wir den Ausbau unseres Netzes in ganz Deutschland voran“, erklärt Deutschlandchef.