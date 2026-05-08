TotalEnergies eröffnet Flagship-Ladehub am Berliner Hauptbahnhof

TotalEnergies hat seinen ersten großen Flagship-Ladehub im Zentrum der Hauptstadt eröffnet. Die neue Station liegt an der Invalidenstraße zwischen der Nationalgalerie der Gegenwart im ehemaligen Hamburger Bahnhof und dem Berliner Sozialgericht.

Vor Ort befinden sich insgesamt 18 Ladeplätze, an denen Elektroautos mit einer Leistung von jeweils bis zu 400 Kilowatt aufladen können. Alle Ladesäulen werden laut dem Betreiber zu 100 Prozent mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen versorgt, belegt durch Herkunftsnachweise.

Der neue Ladehub richtet sich TotalEnergies zufolge an Mitarbeiter der umliegenden Bürogebäude der Europacity und Gewerbetreibende wie Taxifahrer ebenso wie an Privatpersonen, die Reisende zum Bahnhof bringen, von dort abholen oder eines der nahegelegenen Museen besuchen.

Alle Ladesäulen der neuen Station sind überdacht. Zudem verfügt der Flagship-Hub über zwei barrierefreie Ladeplätze sowie zusätzliche Serviceangebote wie Reifenluftdruckmessgeräte und Staubsauger.

„Mit unserem neuen Flagship-Ladehub am Berliner Hauptbahnhof bringen wir leistungsstarkes Schnellladen dorthin, wo es besonders gebraucht wird: an einen zentralen Verkehrsknotenpunkt mit hoher Frequenz“, sagt Jan Petersen, Geschäftsführer TotalEnergies Charging Solutions Deutschland GmbH. „Erst im vergangenen Jahr haben wir mit dem Flagship-Hub am Flughafen BER einen wichtigen Mobilitätsstandort erschlossen. So treiben wir den Ausbau unserer Schnellladeinfrastruktur konsequent voran und leisten mit unseren schnellen, komfortablen und vollständig mit erneuerbarem Strom gespeisten Ladelösungen einen konkreten Beitrag zur Dekarbonisierung des Verkehrs in der Hauptstadt.“