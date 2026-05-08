TotalEnergies eröffnet Flagship-Ladehub am Berliner Hauptbahnhof

TotalEnergies hat seinen ersten großen Flagship-Ladehub im Zentrum der Hauptstadt eröffnet. Die neue Station liegt an der Invalidenstraße zwischen der Nationalgalerie der Gegenwart im ehemaligen Hamburger Bahnhof und dem Berliner Sozialgericht.
Vor Ort befinden sich insgesamt 18 Ladeplätze, an denen Elektroautos mit einer Leistung von jeweils bis zu 400 Kilowatt aufladen können. Alle Ladesäulen werden laut dem Betreiber zu 100 Prozent mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen versorgt, belegt durch Herkunftsnachweise.
Der neue Ladehub richtet sich TotalEnergies zufolge an Mitarbeiter der umliegenden Bürogebäude der Europacity und Gewerbetreibende wie Taxifahrer ebenso wie an Privatpersonen, die Reisende zum Bahnhof bringen, von dort abholen oder eines der nahegelegenen Museen besuchen.
Alle Ladesäulen der neuen Station sind überdacht. Zudem verfügt der Flagship-Hub über zwei barrierefreie Ladeplätze sowie zusätzliche Serviceangebote wie Reifenluftdruckmessgeräte und Staubsauger.
„Mit unserem neuen Flagship-Ladehub am Berliner Hauptbahnhof bringen wir leistungsstarkes Schnellladen dorthin, wo es besonders gebraucht wird: an einen zentralen Verkehrsknotenpunkt mit hoher Frequenz“, sagt Jan Petersen, Geschäftsführer TotalEnergies Charging Solutions Deutschland GmbH. „Erst im vergangenen Jahr haben wir mit dem Flagship-Hub am Flughafen BER einen wichtigen Mobilitätsstandort erschlossen. So treiben wir den Ausbau unserer Schnellladeinfrastruktur konsequent voran und leisten mit unseren schnellen, komfortablen und vollständig mit erneuerbarem Strom gespeisten Ladelösungen einen konkreten Beitrag zur Dekarbonisierung des Verkehrs in der Hauptstadt.“
Kommentare
MK meint
„Alle Ladesäulen der neuen Station sind überdacht.“
Ist damit das kleine Dach überm Display neben der Ladestation gemeint, dass nur sehr dünne Menschen bei richtiger Windrichtung schützt und auch nur dann, wenn sie am Display stehen (was in Zeiten von Apps kaum jemand tut) oder ist das nur ein Symbolbild?
Andere Medien kritisieren auf jeden Fall die Einordnung als „überdacht“.
Ansonsten zur Zielgruppe: Für Taxen am Hauptbahnhof sicher total sinnvoll. Für Büromitarbeiter im Umkreis dürften eher AC-Lader Sinn machen. Wer hat schon im Büroalltag Zeit, nach einer halben Stunde oder Stunde das Auto wieder umzuparken?
M. meint
„Der neue Ladehub richtet sich TotalEnergies zufolge an Mitarbeiter der umliegenden Bürogebäude der Europacity und Gewerbetreibende wie Taxifahrer ebenso wie an Privatpersonen, die Reisende zum Bahnhof bringen, von dort abholen oder eines der nahegelegenen Museen besuchen.“
Taxifahrer? Bestimmt. Mit dem richtigen Preis.
Privatpersonen, die Reisende zum Bahnhof bringen? Wenn die aus Hannover gebracht werden…
Museumsbesucher? Ja, wer bleibt schon länger als 30 Minuten in einem Museum.
Aber Mitarbeiter umliegender Büros?
Nicht, wenn die an dem Tag noch was arbeiten sollen.
Aber nette „Dächer“. ;-)
ID.alist meint
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David meint
Ich vermute, du hattest laut überlegt, welche Geschäftsleute, die seit den siebziger Jahren ihr Zielpublikum am Bahnhof Zoo versorgen, jetzt auf Elektro-G-Klasse umsteigen könnten?
ID.alist meint
Sarkasmus war immer konstruktiv, und die Kritik der führende Klasse auch.
Es ist ja eure Seite, und somit könnt ihr alles handhaben wie ihr am besten findet, aber Selbstzensur ist der erste Schritt zum Autoritarismus.
Schönes Wochenende.