BYD bringt Megawatt-Ladestationen nach Europa

Der chinesische Batterie- und Fahrzeughersteller BYD plant, auch in Europa ein Netzwerk von Megawatt-Ladestationen für Elektroautos zu errichten. Das kündigte die Vizechefin des Unternehmens, Stella Li, an.

Die sogenannten „Megawatt Flash Charger“, die bereits in China in Betrieb sind, sollen nun auch in Europa eingeführt werden. Der Zeitrahmen für den Aufbau des neuen Ladesystems wurde auf die nächsten zwölf Monate festgelegt. Li machte keine Angaben zur Anzahl der Ladesäulen, die in Europa installiert werden sollen.

„Dies wird eine bahnbrechende Neuerung sein, die das Vertrauen der Verbraucher in das elektrische Fahren stärken wird“, so die Managerin. BYD will demnach eigene Ladestationen bei Händlern errichten. Li gibt zudem an, sich bereits in Sondierungsgesprächen mit lokalen Partnern zu befinden.

In China hat BYD bereits ein umfangreiches Netzwerk an Megawatt-Ladestationen aufgebaut und plant, dieses weiter auszubauen. Aktuell betreibt das Unternehmen laut dem Portal Electrive rund 500 Megawatt-Lader in mehr als 200 Städten. Insgesamt sollen in den nächsten Jahren in Kooperation mit Partnern Tausende weitere hinzukommen.

Der Einstieg von BYD in den europäischen Markt für Megawatt-Lader dürfte in Verbindung mit der Einführung der überarbeiteten Modelle Han L und Tang L stehen, die auf der neuen „Super e-platform“ des Unternehmens basieren. Diese Plattform ermöglicht eine Ladeleistung von über 1.000 kW. Beide Modelle wurden im April 2025 in China auf den Markt gebracht und sollen auch in Europa erhältlich sein.

Die Megawatt-Geräte von BYD starten bei etwa sieben Prozent Ladestand mit über 700 kW Leistung, ab zehn Prozent sind es knapp über oder unter 1.000 kW. „Dieses Leistungsniveau liegt etwa eine Minute an, in dieser Zeit wird auf mehr als 25 Prozent nachgeladen – mit einer Rate von ungefähr zwei Kilometern pro Sekunde“, erklärt Electrive. So sollen die Fahrzeuge in fünf Minuten Strom für 400 Kilometer Reichweite nachladen können. Das gilt allerdings nach dem unrealistischen chinesischen CLTC-Zyklus.