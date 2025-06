Leapmotor: „Wir haben in den vergangenen Monaten deutliche Fortschritte gemacht“

Die chinesische Elektromarke Leapmotor will sich im deutschen Markt etablieren und setzt sich ehrgeizige Ziele: Für 2025 plant man mit Leapmotor International, dem Joint Venture für den hiesigen Markt mit dem Autokonzern Stellantis, mittlere vierstellige Verkaufszahlen. Im Mai wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt über 1.200 Fahrzeuge neu zugelassen. Die Auftragszahlen seien jedoch bereits deutlich höher, so ein hochrangiger Manager.

Obwohl Leapmotor damit noch hinter Wettbewerbern wie MG, BYD oder Polestar liegt, zeigt sich Leapmotor-International-CEO Tianshu Xin im Gespräch mit der Automobilwoche optimistisch. Besonders in Deutschland, dem aktuell wichtigsten Markt der Marke außerhalb Chinas, wächst das Vertriebsnetz schnell: von 50 auf 100 Standorte in vier Monaten. Bis Ende 2025 strebt Leapmotor eine Marktabdeckung von 80 Prozent an.

„Wir haben in den vergangenen Monaten deutliche Fortschritte gemacht“, sagte Xin. Deutschland sei aktuell für die internationale Expansion von Leapmotor der wichtigste Markt. „Wir wollen in allen Segmenten, in denen wir vertreten sind, unter den Top 3 der chinesischen Anbieter sein.“

Das Unternehmen profitiert von der Einbindung in die Stellantis-Infrastruktur. IT, Logistik und Vertriebssysteme werden gemeinsam genutzt, was den raschen Markteintritt ermöglichte. Zudem hilft Leapmotor Stellantis-Händlern, ihre E-Auto-Quote von 20 Prozent zu erreichen und damit einen Bonus zu erhalten.

Mit dem T03, einem elektrischen Kleinwagen ab 18.900 Euro, will Leapmotor das vernachlässigte A-Segment in Europa beleben. In China kostet das Modell umgerechnet nur rund 8.000 Euro, was auf weiteren Preisspielraum hindeutet. Die Konkurrenz ist groß – auch aus dem eigenen Stellantis-Konzern –, aber Leapmotor sieht sich als eigenständige, chinesisch geprägte Alternative im Portfolio. „Wir sind die Alternative im Stellantis-Universum für diejenigen Kunden, die an chinesischen Fahrzeugen und an deren gutem Preis-Leistungsverhältnis interessiert sind“, so Xin.

„Range Extender“ als Wettbewerbsvorteil

Seit April wird das große Elektro-SUV C10 hierzulande auch mit Range Extender (REEV) angeboten. Die Variante mit kompaktem Verbrenner an Bord zum Aufladen der Batterie für den E-Antrieb bietet über 950 Kilometer Reichweite, davon 150 Kilometer nur mit Strom. Xi: „Wir sind der erste chinesische Hersteller, der mit dieser Technologie auf den deutschen Markt kommt. Wir gehen davon aus, dass jeder zweite in Europa verkaufte C10 einer mit Reichweitenverlängerer sein wird.“

International will Leapmotor 2025 seine Absatzzahlen nahezu verdoppeln – auf über 500.000 Fahrzeuge, zehn Prozent davon außerhalb Chinas. In Europa ist die Marke in 14 Ländern mit eigenen Gesellschaften präsent und strebt weitere Expansionen an. Deutschland bleibt dabei zentral.

Ursprünglich sollten Leapmotor-Fahrzeuge im polnischen Stellantis-Werk montiert werden, diese Montage wurde jedoch Ende März gestoppt. Politische Gründe wie die Debatte um EU-Zölle auf chinesische Autos könnten eine Rolle gespielt haben. Polen hat sich für zusätzliche EU-Zölle auf in der Volksrepublik gebaute Fahrzeuge ausgesprochen. Zukünftig kommen die Fahrzeuge aus China. Xin kündigt nun eine baldige Entscheidung über einen alternativen europäischen Produktionsstandort an, etwa in Spanien.