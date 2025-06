Mercedes setzt beim Elektro-GLC auf Effizienz, Reichweite und Ladeleistung

Mercedes-Benz bereitet sich auf die Premiere des neuen elektrischen GLC vor, der im September auf der IAA in München öffentlich vorgestellt wird. Das Elektro-SUV markiert Autocar zufolge den Beginn einer neuen Designära für Pkw der Marke. Auffälligstes Merkmal ist demnach ein höherer, markanterer Kühlergrill, der laut Designchef Gorden Wagener den Modellen künftig „eine starke Identität“ verleihen soll.

Die neue Formensprache, die bereits auf der Messe in Shanghai mit dem Konzeptfahrzeug Vision V angedeutet wurde, umfasst auch einen beleuchteten Kühlerrahmen. Wagener begründet den gestalterischen Wandel gegenüber Autocar mit dem Wunsch, sich von der optischen Gleichförmigkeit vieler Elektroautos abzuheben. Einen Ausblick geben von Mercedes veröffentlichte Bilder getarnter Fahrzeuge sowie Erlkönigfotos:

Mercedes is just a few months away from revealing its all-important GLC EV 📆 Here's everything we know so far: https://t.co/6c0C9Knm3V pic.twitter.com/PFKNv5LPgg

— Autocar (@autocar) June 14, 2025