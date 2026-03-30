Elektro-CLA legt laut Mercedes gelungenen Start in Europa hin

Mit einer breit angelegten Modelloffensive versucht Mercedes-Benz, die anhaltende Krise mit sinkenden Gewinnen und Verkaufszahlen zu überwinden. Den Auftakt markierte vor einem Jahr die Vorstellung der elektrischen Coupé-Limousine CLA, die Konzernchef Ola Källenius als „den Beginn einer neuen Ära“ bezeichnete. Bis 2027 sollen mehr als 40 neue oder überarbeitete Modelle folgen, um insbesondere das Elektroangebot auszubauen.

Im Zentrum dieser Strategie steht der CLA als erstes Modell der neuen Generation. Branchenkenner sehen in ihm einen entscheidenden Testfall für den Erfolg der Offensive. „Die Modelle müssen funktionieren, es gibt keine Ausreden mehr“, sagt Autoexperte Stefan Bratzel im Gespräch mit dem Handelsblatt. Entsprechend hoch sind die Erwartungen an Absatz und Marktresonanz.

Erste Zahlen deuten laut der Wirtschaftszeitung auf einen gelungenen Start in Europa hin. Bis Ende Februar wurden demnach knapp 25.500 Fahrzeuge zugelassen. Seit dem Marktstart im Herbst 2025 liegt der monatliche Durchschnitt bei rund 4000 Zulassungen. Besonders stark ist die Nachfrage in Deutschland, gefolgt von Großbritannien und Belgien. Branchenexperten bewerten die Entwicklung angesichts eines schwierigen Marktumfelds positiv.

Auch im Unternehmen selbst zeigt man sich optimistisch. Laut Vertriebsvorstand Mathias Geisen übertrifft der vollelektrische CLA die Erwartungen deutlich, die Auftragsbücher reichen „weit in die zweite Jahreshälfte 2026“. Die Produktion im Werk Rastatt laufe bereits im Dreischichtbetrieb, um die hohe Nachfrage zu bedienen.

Der CLA spielt jedoch nicht nur als Volumenmodell eine Rolle, sondern auch technologisch. Er ist das erste Fahrzeug auf der vorrangig für Elektroautos konzipierten Mercedes Modular Architecture (MMA) und auch das erste, bei dem die Softwarearchitektur MB.OS im Zentrum der Entwicklung stand. Letztere Plattform ermöglicht unter anderem integrierte Navigation über Google Maps sowie die Einbindung automatisierter und autonomer Fahrfunktionen. Gleichzeitig hat Mercedes mit dem neuen CLA einen Designwechsel vollzogen und kehrt zu einer einheitlichen Formensprache für Elektro- und Verbrennermodelle zurück.

Neuer CLA in China hinter den Erwartungen

Trotz der Erfolge in Europa bleibt China ein Problemfeld. Dort liegen die Verkaufszahlen deutlich unter den Erwartungen. Zwischen Oktober und Januar wurden lediglich rund 1600 Fahrzeuge zugelassen, zuletzt mit rückläufiger Tendenz. Neben einem schwächelnden Gesamtmarkt sieht Experte Bratzel strukturelle Gründe: Starker Wettbewerb durch lokale Hersteller und eine geringere Nachfrage nach kleineren Limousinen erschweren den Absatz.

Für die Zukunft in China setzt Mercedes daher stärker auf andere Modelle wie die kommende elektrische E-Klasse und die bereits als Elektroauto gestartete neue Generation des SUV GLC. Diese Angebote sind laut CEO Källenius „richtig wichtig“. Der neue Batterie-GLC stößt dem Unternehmen zufolge bereits vor dem breiten Marktstart auf hohe Nachfrage, obwohl er bislang kaum im Straßenbild präsent ist.

In den USA wird der CLA erst seit diesem Jahr ausgeliefert. Dort rechnet Mercedes eher mit Verkäufen der Hybridvariante, da die Nachfrage nach reinen Stromern in Amerika zuletzt schwach war. Beide Antriebsarten werden neben der Limousine inzwischen auch im Kombiformat angeboten.

Unterstützt wird die Modelloffensive durch eine angepasste Preispolitik. Nach Jahren mit Fokus auf steigende Preise setzt Mercedes laut dem Handelsblatt nun verstärkt auf Rabatte und attraktive Leasingangebote, um Absatz und Umsatz zu stabilisieren. Parallel greift der Premiumhersteller aus Stuttgart auch zu Maßnahmen wie Verkäufen an Mietwagenanbieter, um Stückzahlen zu erhöhen.

Langfristig bleibt die Elektrifizierung das zentrale Ziel. Der Anteil von Elektroautos lag 2025 jedoch nur bei zehn Prozent. Bis zum Ende der Dekade sollen nun rund 40 Prozent der Neufahrzeuge über einen Elektro- oder Hybridantrieb verfügen, aktuell sind es knapp 19 Prozent. Eine Schlüsselrolle spielen dabei kommende elektrische Versionen der C- und E-Klasse sowie weitere neue Modelle im Portfolio.