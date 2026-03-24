Mercedes veröffentlicht „360°-Umweltcheck“ für den neuen Elektro-GLC

Mercedes‑Benz hat einen „360°-Umweltcheck“ für den neuen elektrischen GLC veröffentlicht. Die von unabhängigen Prüfern verifizierte Analyse dokumentiert die Umweltperformance des Mittelklasse-SUV. Der GLC mit EQ Technologie baut als Erstes auf der neuen E-Auto-Plattform MB.EA-M auf. Das Modell ist zudem das erste mit der weiterentwickelten Designsprache der Marke.

Das Ergebnis des Umweltchecks: Über den gesamten Lebenszyklus hinweg reduziert der Vollstromer seinen CO₂-Fußabdruck um rund zwei Drittel gegenüber dem aktuellen GLC mit Verbrennungsmotor. „Grundlage dafür ist die konsequente Umsetzung zahlreicher Maßnahmen zur CO₂-Reduzierung – von CO₂-reduziertem Aluminium bis zu gezielten Reduktionsmaßnahmen in der Hochvolt-Zelle“, heißt es vom Hersteller. Hinzu komme ein deutlicher Anstieg der Verwendung von Sekundärmaterialien sowie die Option der weltweit ersten vegan zertifizierten Innenausstattung.

Allein für die Produktionsphase habe man mit seinen Zulieferern gezielte Maßnahmen zur CO₂-Reduzierung ausgehandelt, so die Stuttgarter. Dadurch habe man beim vollelektrischen GLC 400 4MATIC mit EQ Technologie die Emissionen in der Produktion um insgesamt 23 Prozent senken können. „Diese Erfolge spiegeln einen ganzheitlichen Ansatz wider, der sich mit den kohlenstoffintensivsten Materialien und Komponenten befasst: Batteriezellen, Aluminium, Stahl und Thermoplaste“, erklärt Mercedes.

Die wichtigsten ökologischen Vorteile werden laut dem Unternehmen durch die folgenden Maßnahmen aufgezeigt:

CO₂-reduzierte Batterie: Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks pro Zelle um ca. 40 Prozent im Vergleich zur konventionellen Produktion durch den Einsatz erneuerbarer Energien bei der Zellherstellung und die CO₂-arme Produktion von Kathoden-, Anoden- und Zellgehäusematerialien – Einsparung von ca. 3,1 Tonnen CO₂ pro Batterie.

Verstärkter Einsatz von recycelten Materialien: 61 Kilogramm Sekundärmaterial-Anteil bei Thermoplasten im gesamten Fahrzeug verbaut, wobei rund 35 Prozent aus „Post-Consumer-Quellen“ stammen – darunter auch die Aufnahmen für den Wagenheber, die vollständig aus wiederverwerteten Stoßfängern von Altfahrzeugen bestehen.

Nachhaltige Aluminiumgewinnung: Etwa zwei Drittel des verwendeten Aluminiums werden in Elektrolyseanlagen mit erneuerbaren Energien oder mit erhöhtem Rezyklatanteil hergestellt, wodurch etwa 1,1 Tonnen CO₂-Emissionen eingespart werden.

Vegan zertifizierte Innenausstattung: The Vegan Society hat rund 100 Materialbestandteile in den Soft-Touch-Oberflächenmaterialien des Fahrzeugs – von den Sitzbezügen bis zu den Teppichen – unabhängig überprüft und bestätigt, dass keine tierischen Produkte verwendet wurden.

Zuerst sind beim neuen, 4845 Millimeter langen Elektro-GLC Bestellungen für den leistungsstarken Allradler GLC 400 4MATIC mit EQ Technologie möglich. Der Listenpreis beginnt bei 71.281 Euro, dafür gibt es unter anderem 360 kW/490 PS und eine Batterie mit 94 kWh nutzbarem Energiegehalt für 673 Kilometer Reichweite nach WLTP-Norm. Von 0 auf 100 km/h geht es im GLC 400 4MATIC mit EQ Technologie in 4,3 Sekunden, Schluss ist bei Tempo 210. Der offizielle Verbrauch beträgt 18,9‑14,9 kWh/100 km. Dank 330 kW Ladeleistung kann binnen zehn Minuten Strom für eine Reichweite von bis zu 303 Kilometern in die Akkus fließen.