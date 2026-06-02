Mercedes will Elektro-GLC-Angebot laut Berichten deutlich erweitern

Der Ende 2025 eingeführte elektrische Mercedes-Benz GLC wird laut Berichten bald um zwei weitere Motorisierungen erweitert. Bisher ist die Strom-Version des Mittelklasse-SUV nur als 360 kW/483 PS starke Allradversion mit einer 94-kWh-Batterie für 673 Kilometer nach WLTP-Norm erhältlich. Der Listenpreis für den GLC 400 4Matic liegt bei 71.281 Euro.

Nach Berichten sollen ab dem 9. Juni zwei neue Varianten bestellbar sein, wobei die Auslieferungen Ende des Jahres starten sollen. Es handelt sich dabei um den GLC 250 EQ und den GLC 300 4Matic EQ. Der GLC 250 EQ wird als Hecktriebler mit 260 kW/349 PS erwartet, während der GLC 300 4Matic EQ mit 310 kW/416 PS Leistung auf Allradantrieb setzt.

Beide neuen Varianten sollen im Vergleich zum GLC 400 4Matic eine kleinere Batterie mit einem nutzbaren Energiegehalt von 85 kWh erhalten. Dieses Akkupaket basiert auf der 800-Volt-Architektur und kann mit bis zu 320 kW in der Spitze geladen werden. Gleichstrom-Laden (DC) von 10 auf 80 Prozent dauert 22 Minuten. Die maximale Wechselstrom-Ladeleistung (AC) liegt bei 11 kW, was einen vollständigen Ladevorgang auf rund 9 Stunden ausdehnt.

Zudem plant Mercedes-Benz den Insidern zufolge zwei weitere Versionen. Der GLC 300+ EQ soll das 94-kWh-Akkupack mit einem 270 kW/362 PS starken Heckantrieb kombinieren und mit 735 Kilometern die größte Reichweite bieten. Eine weitere Einstiegsvariante mit 230 kW/309 PS Leistung und einer 64-kWh-Batterie mit günstigerer LFP-Technologie (Lithium-Eisenphosphat) soll ebenfalls angeboten werden.

Preise für die als Nächstes erwarteten Varianten des GLC mit reinem Elektroantrieb sind noch nicht bekannt. Das gilt auch für die weiteren erwarteten Ausführungen.