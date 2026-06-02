Mercedes will Elektro-GLC-Angebot laut Berichten deutlich erweitern

Der Ende 2025 eingeführte elektrische Mercedes-Benz GLC wird laut Berichten bald um zwei weitere Motorisierungen erweitert. Bisher ist die Strom-Version des Mittelklasse-SUV nur als 360 kW/483 PS starke Allradversion mit einer 94-kWh-Batterie für 673 Kilometer nach WLTP-Norm erhältlich. Der Listenpreis für den GLC 400 4Matic liegt bei 71.281 Euro.
Nach Berichten sollen ab dem 9. Juni zwei neue Varianten bestellbar sein, wobei die Auslieferungen Ende des Jahres starten sollen. Es handelt sich dabei um den GLC 250 EQ und den GLC 300 4Matic EQ. Der GLC 250 EQ wird als Hecktriebler mit 260 kW/349 PS erwartet, während der GLC 300 4Matic EQ mit 310 kW/416 PS Leistung auf Allradantrieb setzt.
Beide neuen Varianten sollen im Vergleich zum GLC 400 4Matic eine kleinere Batterie mit einem nutzbaren Energiegehalt von 85 kWh erhalten. Dieses Akkupaket basiert auf der 800-Volt-Architektur und kann mit bis zu 320 kW in der Spitze geladen werden. Gleichstrom-Laden (DC) von 10 auf 80 Prozent dauert 22 Minuten. Die maximale Wechselstrom-Ladeleistung (AC) liegt bei 11 kW, was einen vollständigen Ladevorgang auf rund 9 Stunden ausdehnt.
Zudem plant Mercedes-Benz den Insidern zufolge zwei weitere Versionen. Der GLC 300+ EQ soll das 94-kWh-Akkupack mit einem 270 kW/362 PS starken Heckantrieb kombinieren und mit 735 Kilometern die größte Reichweite bieten. Eine weitere Einstiegsvariante mit 230 kW/309 PS Leistung und einer 64-kWh-Batterie mit günstigerer LFP-Technologie (Lithium-Eisenphosphat) soll ebenfalls angeboten werden.
Preise für die als Nächstes erwarteten Varianten des GLC mit reinem Elektroantrieb sind noch nicht bekannt. Das gilt auch für die weiteren erwarteten Ausführungen.
Kommentare
MrGreenEyes meint
Die Einstiegsvariante ist bei Mercedes dann deutlich attraktiver als bei BMW. Der 250er Bei MB soll irgendwo bei 64k liegen der ix3 40 liegt bei 67k. Dafür hat der Benz dann 85 kWh, der BMW nur 82 kWh.
MrBlueEyes meint
Das halte ich für ein Gerücht… der iX3 40 startet laut Konfigurator bei 63.400 €
Und ist dazu noch bei EV Database in der 1-Stop-Range quasi genauso gut wie der größere und viel teurere GLC EQ 400…
Wo hast du die 67K her???
M. meint
Auswahl ist doch was feines, und Wettbewerb auch.
Ich wette, BMW wird im Blick haben, was die Schwaben da machen.
MK meint
Ich tue mich ja immer noch schwer damit, ein 4,85 m langes SUV als „Mittelklasse“ zu bezeichnen.
brainDotExe meint
Auto werden immer größer, das ist schon länger so.
Unter dem GLC kommt ja der GLB und da muss man sich ja irgendwie von der Länge her abheben.
Ansonsten wird der kommende GLE bestimmt die 5 Meter knacken.
MK meint
@brainDotExe:
…und dann ist die Politik schuld, wenn es in der heimischen Anwohnerparkzone keinen freien Parkplatz mehr gibt. Dass das nicht daran liegt, dass irgendwelche „grünen“ Politiker böswillig Parkplätze „vernichtet“ hätten, sondern dass die Autos so gewachsen sind, dass wo früher drei Autos zwischen zwei Einfahrten passten, heute nur noch 2 stehen können, wird dann einfach mal verdrängt.
Auch beim Kauf einer Wohnung spielt es natürlich eine Rolle und generell beim Thema, wie viel Wohnraum geschaffen werden kann, wenn die Stellplatzverordnung der jeweiligen Stadt eine Zahl von x Stellplätzen pro Wohnung vorschreibt und diese Stellplätze immer größer werden müssen, weil z.B. 4,5 m Stellplatzlänge kaum noch jemandem reichen (der erste Passat (!) in den 1970ern war übrigens 4,20 m lang).
Von daher: Solche Bezeichnungen führen in die Irre. Parteien wie die AfD leben von Unzufriedenheit: Aussagen wie „früher konnte man sich einen Mittelklassewagen von einem Vollzeitgehalt leisten, heute nicht mehr“ werden dann getätigt ohne zu berücksichtigen, dass was heute Mittelklasse ist sowohl an Ausstattung als auch an Platz im Innenraum die damalige Oberklasse weit übertrifft. Einerseits versuchen die Hersteller natürlich, ihre Kunden so zum Kauf immer größerer, teurerer Fahrzeuge zu animieren…ebnen durch diese Verschiebung der Klassenzuordnung aber eben auch Populisten den Weg.
David meint
Der Citroën ID Break hatte bereits 1960 als Mittelklassefahrzeug 4,99 m Länge. Es ist also schon 65 Jahre bekannt, dass Länge kein Kriterium für eine Fahrzeugklasse ist.
CaptainPicard meint
Eine kleinere Batterie? Besser wäre eine größere Batterieoption um mit dem iX3 gleichzuziehen.
brainDotExe meint
Wie die Bodengruppe, bzw. Akkubauweise nicht hergeben.
ChriBri meint
würde das so viele Neukunden und hohe Umsatzsteigerungen bringen? Glaube ich persönlich nicht, ich halte das „downgraden“ gerade aus Preissicht zur Erhöhung der Umsätze für zielführender. In den „großen“ Varianten ist die Käuferstruktur sowohl beim iX3, als auch GLC begrenzt, mit kleineren Akkus werden die Fahrzeuge preislich auch für Flotten interessanter