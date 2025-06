„Electric Drive 1000“: Fünfter Sieg in Folge für Porsche

Porsches Elektroauto-Limousine Taycan hat erneut die Rallye „Electric Drive 1000“ gewonnen. Das Team, bestehend aus Ex-Le-Mans-Sieger Timo Bernhard und Pressesprecher Mayk Wienkötter, setzte sich trotz Temperaturen von mehr als 30 Grad und starkem Rückreiseverkehr in Bayern deutlich gegen die Konkurrenz durch.

Die Veranstaltung demonstriert auf einer 1.000 Kilometer langen Strecke die Leistungsfähigkeit batterieelektrischer Fahrzeuge. Dreh- und Angelpunkt war wie in den Vorjahren die bayerische Landeshauptstadt. Es galt, zwei jeweils gut 500 Kilometer lange Schleifen um München zu ziehen: einmal Richtung Westen und nach der Mittagspause Richtung Osten. Auf der Tour müssen insgesamt fünf Fotopunkte angefahren werden und mit einem Beweisbild muss belegt werden, dass man tatsächlich vor Ort war.

Gestartet wurde am Sonntagmorgen in der Motorworld München. Die Route führte zunächst in Richtung Allgäu, weiter über den Fernpass zur Bergiselschanze in Innsbruck. Frühzeitig erreichte das Porsche-Team den ersten Fotostopp am Flughafen Memmingen. Trotz zügiger Fahrt mit 130 km/h zu Beginn verlangsamte sich das Tempo durch zunehmenden Verkehr, insbesondere beim Anstieg auf den Fernpass.

Nach der Fahrt über Bad Tölz und den Achensee wegen immer dichterem Autobahnverkehr stand die erste Ladepause an einer 300-kW-Ladesäule an. Um Zeit zu sparen, setzten Bernhard und Wienkötter auf die Strategie „Splash and Dash“ – also mehrere kurze statt wenige lange Ladestopps. Der erste Ladevorgang dauerte nur etwas mehr als sechs Minuten und brachte das Akkupack mit 30 kWh von 8 auf 36 Prozent. Nach sechseinhalb Stunden Fahrzeit war der erste Teil der Route absolviert.

Die zweite Hälfte der Tour führte das Team von München in Richtung Salzburg. An einer Schnellladesäule nahm der Taycan mit bis zu 322 kW Ladeleistung Strom auf und gewann in sieben Minuten 39 kWh. Es folgten weitere Fotostopps, unter anderem an einem Solarcampus und einem Café am Chiemsee. Die Route blieb anspruchsvoll, nicht zuletzt wegen des weiterhin dichten Verkehrs.

Ein Bedienfehler drohte das Rennen zu kippen. Auf der Suche nach nach dem bestmöglichen Ladestopp deaktivierte Wienkötter versehentlich den „Porsche Charging Planner“, der auch die Batterie vorkonditioniert. Die Folge: zu hohe Batterietemperaturen und geringe Ladeleistung. Dennoch wurden bei einem elfminütigen Stopp noch 45 kWh geladen. Der vierte und letzte Ladestopp dauerte nur vier Minuten, brachte aber nochmals 18 kWh in das Akkupaket.

Nach rund zwölf Stunden Fahrzeit und einem Durchschnittsverbrauch von 20,6 kWh erreichte der Taycan als erstes Fahrzeug wieder das Ziel Motorworld München. Trotz späterem Start lag das Team mit mehr als einer Stunde Vorsprung deutlich vorne. Insgesamt verbrachte der Taycan 28 Minuten an Ladesäulen und lud in dieser Zeit 132 kWh nach.