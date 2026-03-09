Porsche soll Zusammenlegung der Taycan- und Panamera-Baureihen erwägen

Porsche bietet seine 5052 Millimeter lange Oberklasse-Kombilimousine Panamera seit einiger Zeit auch als Plug-in-Hybrid an. Seit mehreren Jahren gibt es darunter positioniert zudem die sich 4963 Millimeter streckende Elektroauto-Baureihe Taycan als Sportlimousine und Shooting Brake. Laut einem Bericht gibt es Überlegungen, die beiden Modellreihen zusammenzulegen und den Kunden diverse Antriebe zu bieten.

Hintergrund sind Autocar zufolge umfassendere Kostensenkungsmaßnahmen des neuen Porsche-CEO Michael Leiters nach einem Rückgang der Verkaufszahlen und hohen Kosten im Zusammenhang mit der angepassten Modellstrategie. Porsche hatte eigentlich einen schnellen Umstieg auf Elektroautos erwartet, die Nachfrage wächst jedoch nicht so stark wie gedacht. Das Management hat daher entschieden, länger und auch auf neue Verbrennerfahrzeuge zu setzen.

Die Eindämmung der Entwicklungsausgaben, die durch eine Vereinheitlichung der Panamera- und Taycan-Modellreihen erreicht werden könnten, werde als ein Schwerpunkt von Leiters angesehen, so der Bericht. Für den Taycan hatte Porsche eine Plattform namens J1 entwickelt, die auch die Konzernschwester Audi für den e-tron GT nutzt. Neue Vollstromer der Marke fahren auf der Premium Platform Electric (PPE), die breiter in der Volkswagen-Gruppe ausgerollt wird. Für die nächste Taycan-Generation war aber schon die kommende Scalable Systems Platform (SSP) vorgesehen, auf die perspektivisch die meisten Autos des Volkswagen-Konzerns wechseln sollen.

Plattformen sollen unterschiedlich bleiben

Der Panamera hat als Basis den auch beim Bentley Continental GT verwendeten Modularen Standardantriebsbaukasten (MSB) des Volkswagen-Konzerns. Diese Architektur soll nach Informationen von Autocar durch die neuere Premium Platform Combustion (PPC) ersetzt werden, wenn später in diesem Jahrzehnt die dritte Generation des Panamera startet.

Two become one: Porsche is considering merging the Taycan and Panamera into a single model 👀 https://t.co/FzN6roiWhP pic.twitter.com/ceXoniL3pv — Autocar (@autocar) March 9, 2026

Da die Kosten für die Entwicklung komplett eigenständiger Elektro-Modelle die Rentabilität belasten, überprüft Porsche offenbar derzeit die langfristige Rentabilität der Panamera- und Taycan-Modelle als völlig separate Entwicklungsprogramme. Quellen zufolge erwägt das Unternehmen eine stärkere gemeinsame Nutzung von Bauteilen und die Möglichkeit einer gemeinsamen Identität. Die Nachfolgefahrzeuge sollen allerdings weiterhin unterschiedliche Plattformen verwenden.

Beim mittelgroßen SUV Macan und dem großen SUV Cayenne verfolgt Porsche bereits die Strategie, flankierend rein elektrische Fahrzeuge und Versionen mit Verbrennungsmotor unter dem gleichen Namen, aber mit unterschiedlicher Plattform-Technologie anzubieten. Bei der möglichen Zusammenlegung von Panamera und Taycan könnte ähnlich vorgegangen werden.

Was eine Zusammenlegung für das Design von Panamera und Taycan bedeuten würde, bleibt abzuwarten. Macan und Cayenne weisen als E-Autos und Verbrenner jeweils eine deutlich andere Optik auf. Das Gleiche gilt derzeit für die noch unterschiedlich bezeichneten Modelle Panamera und Taycan. Letzter ist anders als die Kombilimousine Panamera in zwei Karosserie-Varianten als sportliche Limousine sowie Shooting Brake verfügbar.