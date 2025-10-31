Porsche: Taycan-Baureihenleiter gibt Lade-Tipps

Kevin Giek, Leiter der Porsche-Elektroauto-Baureihe Taycan, hat Tipps zum richtigen Laden parat. Sein erster und wichtigster Tipp: „Um schnell zu laden, sollte der Akku möglichst wenig Restenergie gespeichert haben. Zehn Prozent sind relativ ideal. Wer sich darauf einlässt wird bald merken, dass es auch darunter noch gut funktioniert. Aber in Richtung zehn Prozent sollte es gehen.“
An geeigneten Gleichstrom-Schnellladesäulen (DC) mit 800-Volt-Technologie lädt der aktuelle Taycan mit bis zu 320 kW. Das sind 50 kW mehr als bisher. Die Ladezeit von 10 auf 80 Prozent Ladestand (State of Charge, kurz SoC) verringert sich damit auf 18 Minuten. Das ist laut Porsche nicht nur unter Idealbedingungen der Fall, denn das Schnellladefenster der neuen Performance-Batterie Plus habe deutlich erweitert werden können.
Dadurch sind den Angaben nach nun Ladeleistungen über 300 kW bis zu fünf Minuten lang möglich. Und auch bei tiefen Temperaturen können schneller sehr hohe Ladeleistungen erzielt werden. Je nach individuellem Fahrprofil halbiert sich hierdurch die erforderliche Ladezeit von 10 auf 80 Prozent gegenüber dem Vorgängermodell. Beim Taycan der ersten Generation beträgt die Ladezeit von 10 auf 80 Prozent SoC bei 15 Grad Celsius Batterietemperatur 37 Minuten. Bei gleichen Rahmenbedingungen benötigen die modellgepflegten Taycan lediglich 18 Minuten trotz höherer Batteriekapazität.
Die 80-Prozent-Regel
Geht es darum, wie voll die Batterie geladen werden soll, hat Kevin Giek klare Vorstellungen und Ratschläge: „Wenn ich eine lange Strecke vor mir habe, dann lade ich den Akku zu Hause an der Wallbox voll. Unterwegs aber lade ich manchmal nur noch bis auf 60 Prozent. Danach wird’s mir schon fast zu langsam.“ Bei Porsche sei das Ladeplateau sehr hoch: Bis ungefähr 70 Prozent werde mit über 300 kW geladen. Bis etwa 75 Prozent seien es immer noch über 200 kW.
„Ist das Tagesziel mit den 60 Prozent gut zu erreichen, dann lade ich auch nicht weiter, weil es danach langsamer wird. Abends kann ich dann wieder vollladen – möglichst mit AC, um die Batterie zu schonen“, so Giek. Jenseits der Marke von 80 Prozent sinke die Ladeperformance beim Schnellladen signifikant. „Da lohnt es sich nicht, länger an der Säule zu stehen.“
Porsche hat das Thema schnelles Reisen bei der Elektromobilität in den Vordergrund gestellt. „Über unseren Ladeplaner versuchen wir, den Kunden die optimale Gesamtzeit der Reise zu zeigen. Das heißt, wenn es effizienter ist, mehr als 60 oder 70 Prozent zu laden, bevor ein weiterer Stopp notwendig wird, wird das auch vorgeschlagen. Manchmal ist es aber besser zweimal kurz, statt einmal lang zu laden“, erklärt der Taycan-Chef. In jedem Fall sorge der Ladeplaner immer für die perfekte Vorkonditionierung der Batterie, um gesichert die kürzesten Ladezeiten je nach Planung zu erreichen.
Bei Ladeparks oder Ladeeinrichtungen mit mehreren Säulen sei häufig zu beobachten, dass Neuankömmlinge an eine Ladesäule fahren, an der auf einer Seite bereits ein Auto angeschlossen ist. Dass dann aber die Leistung der Säule – außer bei Ionity und an den Porsche Charging Lounges – halbiert wird, ist oft nicht bekannt. Besonders relevant sei dies für Säulen mit einer Leistung von 300 kW oder mehr, die dann jeweils halbiert würde. Gerade mit Autos, die, wie Porsche-Modelle, über einen längeren Zeitraum deutlich mehr als 200 kW aufnehmen können, sei das ärgerlich. Aber natürlich gelte das auch für die Säulen mit 150 kW.
„Eine Vielzahl von E-Fahrzeugen kann diese Leistung problemlos aufnehmen. Doch wenn zwei Autos an einer Säule laden, kommen auf jeder Seite oft nur noch 75 kW an“, erklärt Giek. „Wenn ich beim Laden bin und das Thema bei anderen E-Autofahrern anspreche, wird mir sehr häufig gesagt, das habe man nicht gewusst.“ Außerhalb der Stoßseiten sei es überwiegend möglich, die volle Leistung der Ladesäulen abzurufen, da es dann ausreichend Ladepunkte gebe.
Kommentare
South meint
Mja, typisch deutsch, viel Komplexität für ein paar Minuten hin oder her…
Also Vollladen beim Losfahren, da werden alle draufgekommen sein, ansonsten halt 10-80%, das wird auch schon jeder gewusst haben der schon mal mit nem E Auto gefahren ist und das man nicht vollladen muss, wenn man eh gleich nen AC Lader im Hotel oder daheim hat, auch keine Raketenwissenschaft.
Und es kann ladetechnisch schon sein, dass es besser ist, zweimal kurz als einmal etwas länger zu laden, aber man ja eben auch zu dem Lader hinfahren muss. Da würde ich sogar bezweifeln, dass das groß hilft.
Laden ist nicht so komplex und wahrlich kein Hexenwerk. Der einzig sinnvolle Tipp ist, dass man mit eine sehr schnelladefähigem Auto jenseits der 200kWh vielleicht nicht direkt neben nem anderen Auto laden sollte, wenn eine andere Säule ganz frei ist…
M. meint
Du glaubst gar nicht, auf wie viel Unwissenheit zu BEV man da draußen immer noch trifft.
Da hat sich in den Jahren fast nichts geändert. Und das könnte auch jemanden betreffen, der sich statt eines Panamera nun mal einen Taycan bestellt hat. Da interessieren sich längst nicht alle für die Technik dahinter, die wollten einfach einen Porsche.
Und so geht’s (auf unterschiedlichen Gehaltsniveaus) quer durch die ganze Gesellschaft.
Da brennt’s noch ständig, Laden dauert Tage, man kommt höchstens 200 km weit, aber nicht im Winter, die Akkus sind nach 3 Jahren kaputt und sind dann Sondermüll (wie PV übrigens auch), und die armen Kinder, die mit den Fingern das Kobalt aus dem Fels kratzen müssen…
Klar, insgesamt sinkt die Zahl derer, die das alles glauben, aber langsam. Da ist noch viel Aufklärung zu betreiben.
Future meint
Wenn die beschriebenen Regeln und Hinweise auch noch komplett von der Software inkl. KI gesteuert würden, dann müsste man sich in Deutschland wohl überhaupt keine Sorgen oder Gedanken mehr zum Laden und zur Akkugesundheit machen. Es wird bestimmt so kommen.
M. meint
„Das sind 50 kW mehr als bisher.“
Da würde ich lieber „als zuvor“ schreiben, die aktuelle Ladeleistung ist ja nicht neu, sondern besteht so seit dem Upgrade von vor 1 Jahr… oder wann das genau war. Jedenfalls nichts neues.
„Unterwegs aber lade ich manchmal nur noch bis auf 60 Prozent. Danach wird’s mir schon fast zu langsam.“
„Bis ungefähr 70 Prozent werde mit über 300 kW geladen.“
Muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen: der lädt bei 70% noch mit 300 kW, aber ihm wird es vorher schon zu langsam.
Die meisten Autos sehen die 300 kW nicht mal bei 20% SoC.
Aber vor dem Hintergrund, dass man mit 60% SoC dann nach Hause kommt und dann schonender laden kann, kann man es noch verstehen ;-)
paule meint
Lädt wirklich schnell auf, muß man schon bestätigen.
Eine wichtige Information hat er vergessen, oder unterschlagen:
Niemals länger mit über 80% stehen lassen, sonst ist die Akku Garantie futsch.
Ben meint
Hat Porsche endlich die Probleme mit dem Traktionsakku gelöst oder muss man immernoch alle 6 Monate wegen Brandgefahr in die Werkstatt um 3 Monate auf einen neuen Akku zu warten ?
M. meint
Ja, alle Porschefahrer fahren alle 6 Monate in die Werkstatt und warten dann dort 3 Monate auf eine neuen Batterie.
Ganz bestimmt!
Fred Feuerstein meint
Ganz nüchtern und sachlich (ich weiß, fällt dir schwer): Ja, beim VFL (ca. 80.000 Fahrzeuge sind betroffen) hat die Traktionsbatterie ziemliche Probleme und die Diagnosesoftware für das Fahrzeug sollte schon vor einem halben Jahr fertig sein.
Jeder VFL Taycan, der im private Modus unterwegs ist, also ohne online Anbindung muss regelmäßig alle 60 Tage für drei Stunden zum Batteriecheck ins Porschezentrum. Bis die Software fertig ist, darf nur bis 80 % geladen werden.
In UK dürfen aktuell keine VFL Taycan von Händlern verkauft werden.
M. meint
Aha…
Bisher war das Problem doch immer beim aktuellen Modell.
Wie konnten die das verschieben?
Oder haben die das Problem auf das aktuelle Modell kopiert?
Fred Feuerstein meint
Ja, genau…Scheinbar lebst du im Jahr vor dem Facelift…Wenn du in 2025 angekommen bist und in der Lage bist eine Suchmaschine deiner Wahl zu bedienen, dann können wir weiterreden.
Jörg2 meint
Fred
Da fahren die 80.000 Porsche-„Markenbotschafter“ noch immer durch die Gegend?
Mäx meint
@Fred
Ich weiß aus Erfahrung, dass die Diagnose 15-20 Minuten dauert.
Warum Porsche da 3h für ansetzt wissen die wohl nur selber.
Die Diagnose kann übrigens auch beim Kunden vor Ort erfolgen.
Mittlerweile ist ja auch das Update rausgekommen, die Besitzer müssten eben, wie du schreibst, nur den privat Modus ausschalten.
Jörg2 meint
Aktuell ist es die Luftfederung.
Die forderen Federbeine können den Dienst versagen.
M. meint
Ist natürlich auch direkt mal ein Batterieproblem, nehme ich an.
Verlink da doch mal was.
Am besten aber nix aus 2021.
Danke!
Fred Feuerstein meint
Na ja, das Batterieproblem für die VFL Modelle ist noch nicht behoben. Die billigen Pouchzellen von LG können einen Kurzschluss verursachen und das Fahrzeug kann in Brand geraten. KBA Rückruf ARB6 / ARB7…Aber ist ein weltweites Thema.
TomTom meint
Ist doch schön zu lesen das die Vermögenden mit ihren Flöten genau so von Problemen und Rückrufen betroffen sind wie die Liga der Brot und Butter-Fahrzeugfahrer.
Mich würde bei den Preisunterschieden doch echt mal interessieren wen es mehr nervt wenn es zu nem Problem kommt…
M. meint
Fred, geht’s noch um die Luftfederung, die Jörg angesprochen hat?
Oder machen wir jetzt Salat?
Jörg2 meint
M
Nein, der aktuelle RR (Luftfederung) vom 11.09.2025 hat nichts mit der Laderei zu tun. Eher mit dem Posting von Ben, der auf die RR hinweist.
Ich dachte, das wäre einfachst, auf Grund der Gliederung hier, erkennbar.
Fred Feuerstein meint
Deinen Salat kannst du allein machen, ich glaube dem Kunden ist ziemlich egal warum er mit seinem Taycan regelmäßig in die Werkstatt muss.Wobei mir da ein defektes Federbein lieber wäre als eine brandgefährliche Batterie…
M. meint
Also, ich kann zu „Taycan Brand“ zwei Events finden, eins 2020 und eins 2023.
Ich will das gar nicht erst mit einer anderen Marke vergleichen, bei der du sicher keine Brandgefahr siehst.
Aber ich finde in den Medien nichts zum Federbein beim Luftfahrwerk.
Kann es sein, dass Porsche da vorsorglich was macht, und gar nicht wartet, ob etwas passieren könnte?
Das wäre doch sehr lobenswert – also im Gegensatz zu anderen Strategien, wo Softwareupdates nachgereicht werden, nachdem ein paar Leute über die Fronthaube gegangen sind…
Jörg2 meint
M
Der Kodex zur Durchführung von Rückrufaktionen ist auch für Dich nur zwei..drei Klicks entfernt.
Du musst nicht vermuten und relativieren. Du kannst Dich um Faktenwissen bemühen.
Future meint
Ich habe meinen Akku jahrelang mit 100 Prozent stehen lassen. Damals in 2017 gab es von BMW dazu keine Empfehlung. Es hat dem Akku wohl auch nicht geschadet. Nach 8 Jahren hat er kaum Degration und funktioniert prima. Heute lasse ich ihn meistens mit 90 Prozent länger stehen. Die Software wird schon dafür sorgen, dass auch weiterhin alles fein bleibt.
Micha meint
Bei welchem Hersteller soll denn dadurch die Garantie erlöschen?