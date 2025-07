Mer und Cariqa starten KI-gesteuertes Pilotprojekt für dynamische Ladepreise

Mer Germany und Mer Austria sind auf die Planung und den Betrieb ganzheitlicher Ladelösungen spezialisiert. Sie kooperieren künftig mit der Zahlungsplattform für das Laden von E-Autos Cariqa. Im Rahmen der Partnerschaft nutzt Mer die KI-gestützten Funktionen der Cariqa-Plattform, um Ladepreise dynamisch anzupassen und an E-Fahrer kommunizieren zu können.

Im Rahmen der Integration auf der Cariqa-Plattform testet Mer erstmals dynamische Preismodelle für sein Ladenetz in Deutschland und Österreich. Durch die Integration in die End-to-End-Lösung von Cariqa sollen die Nutzer die aktuellen Ladepreise von Mer immer in Echtzeit abrufen können und zudem von dynamischen Preisanpassungen profitieren. Die Berechnung beruht auf historischen Daten, Nutzerverhalten und mehr.

Bisher arbeiteten Ladenetzbetreiber (CPOs) oft mit festen Preismodellen, die die schwankende Nachfrage an einzelnen Ladestandorten nicht widerspiegeln. Dies führte dazu, dass einige Stationen nicht genug genutzt wurden, während andere überlastet waren. Mit durch Künstliche Intelligenz (KI) unterstütztes „Smart Pricing“ lässt sich laut Mer die Preisgestaltung jedoch dynamisch an die tatsächliche Auslastung der Ladestationen anpassen, was zu einer besseren Verteilung der Nutzung führe.

Das KI-gesteuerte Preismodell von Cariqa analysiere hierfür täglich Millionen von Datenpunkten, um Nutzungstrends frühzeitig zu erkennen. So könne für jede Station eine nachfrageorientierte Preisgestaltung vorgenommen werden. Dabei flössen mehr als 20 Faktoren wie die Auslastung der Ladestation, die zeitliche Nachfrage und die Verkehrslage in der Umgebung ein. Bei geringer prognostizierter Nachfrage sänken die Preise automatisch – so könnten Nutzer von günstigen Tarifen profitieren, wenn sie außerhalb der Stoßzeiten laden.

Durch die Zusammenarbeit mit Cariqa soll E-Fahrer auch von individuellen Angeboten und attraktiven Konditionen an ausgewählten Standorten profitieren.

„Durch unser Pilotprojekt mit Cariqa möchten wir für unsere Kund*innen eine weitere Möglichkeit testen, um kosteneffizient und nachhaltig in unserem Ladenetz zu laden“, sagt Anton Achatz, Geschäftsführer bei Mer. „KI-basiertes Smart Pricing ermöglicht es uns, noch mehr Erfahrungen im Bereich dynamische Preisgestaltung und Auslastungssteuerung zu sammeln, sodass jeder E-Fahrer und jede E-Fahrerin von flexiblen und gerechten Ladepreisen profitieren kann.“

„Die Ära von Einheitspreisen beim Laden von E-Autos geht zu Ende“, so Issam Tidjani, Mitgründer und CEO von Cariqa. „Gemeinsam mit Mer führen wir einen intelligenteren Ansatz ein – einen, der sich in Echtzeit an Nachfrage, Nutzungsmuster und lokale Gegebenheiten anpasst. Unsere KI-basierte Preis­Engine ermöglicht ein transparenteres und faireres Ladeerlebnis für Fahrerinnen und Fahrer und unterstützt Betreiber wie Mer dabei, effizienter im großen Maßstab zu arbeiten. Diese Zusammenarbeit ist ein entscheidender Schritt hin zu einer intelligenteren, profitableren und nutzerzentrierten Ladeinfrastruktur.“