BYD: „Wir haben alles, was wir brauchen, um einer der Hauptakteure zu sein“

Der chinesische Hersteller BYD führt eine eigener Ansicht nach beispiellose Produktoffensive in Europa durch. Nach mehreren größeren Elektroautos und auch Plug-in-Hybriden kommt nun auch der in der Volksrepublik bereits sehr erfolgreiche Klein(st)wagen Dolphin Surf hierher.

„Ich habe kein Problem zu sagen, dass es meiner Meinung nach so eine Produktoffensive in Europa noch nie gegeben hat“, so Alfredo Altavilla, Sonderberater für Europa, laut Autocar. „Wir haben in weniger als einem Jahr sechs Autos auf den Markt gebracht. Wir decken alle wichtigen Segmente des europäischen Automarktes ab und der Dolphin Surf war das fehlende Stück im A/B-Segment.“

Neben der Hauptmarke BYD will der weltweit führende Stromer-Hersteller künftig auch Modelle von Denza und Yangwang in Europa einführen. Diese Marken sind auf dem Kontinent noch wenig bekannt, sollen jedoch gezielt gegen etablierte Premiummarken antreten und sich als technologisch führend präsentieren. Neue Technologien kommen zunächst bei Denza und Yangwang zum Einsatz, bevor sie später in die BYD-Modelle integriert werden.

Für die nahe Zukunft kündigte Altavilla weitere Modellenthüllungen an. Die schnelle Folge neuer Fahrzeuge solle das Bild einer Marke prägen, „bei der Technologie nie stillsteht“. Dies ermögliche es, kontinuierlich neue Fahrzeuge für Europa bereitzustellen. Noch in diesem Jahr sind weitere Markteinführungen geplant.

Künftig auch Produktion in Europa

Ein wesentlicher Schritt ist dabei die Produktion in Europa. Der Dolphin Surf wird zunächst in China gefertigt, soll aber bis Jahresende in der neuen Fabrik in Ungarn vom Band laufen. Dieses Werk dient als europäischer Hauptstandort. Ziel ist laut Autocar nicht nur eine lokale Fertigung, sondern auch eine spezifisch auf den europäischen Markt zugeschnittene Entwicklung. Die Markteinführung des Dolphin Surf erfolgte 18 Monate nach dem Start in China und Südamerika, da das Fahrzeug für Europa angepasst wurde.

„Auf dem Weg ins Jahr 2026 wird ein immer größerer Teil der BYD-Produktpalette spezifisch für diese Region sein, und das ist ein großer Schritt nach vorn im Vergleich zu den anderen asiatischen Marken“, sagte Altavilla. „Das Top-Management von BYD hat klar erkannt, dass man nur mit einer speziellen Produktpalette in Europa eine große Rolle spielen kann, und genau das werden wir tun.“

Langfristig will BYD zu den meistverkauften Marken Europas gehören. Bisher setzt das Unternehmen den großen Teil seiner Fahrzeuge im Heimatmarkt China ab. Altavilla ist mit Blick auf Europa überzeugt: „Mit unserer Technologie und der lokalen Produktion haben wir alles, was wir brauchen, um einer der führenden Anbieter zu sein.“ Ob BYD am Ende Marktführer werde oder unter den Top drei oder fünf sei, sei dabei zweitrangig – das Ziel sei, zu den großen Akteuren der Region zu gehören.