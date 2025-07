Kia EV5: So sieht die Europa-Version aus

Mit dem 4.610 Millimeter langen EV5 bringt Kia ein neues SUV im Kompakt-Segment auf der reinen Elektroauto-Plattform E-GMP auf den Markt. Nun haben die Südkoreaner Details zu Ausstattung und Technik des neuen Modells in Europa bekannt gegeben. Die Einführung in Deutschland ist zum Jahreswechsel 2025/26 geplant. Preise werden noch nicht verraten.

„Der EV5 ist ein Eckpfeiler der europäischen Wachstumsstrategie von Kia“, sagt Sjoerd Knipping, Chief Operating Officer von Kia Europe. „Wir bringen damit ein Modell in das wettbewerbsintensivste Elektrofahrzeugsegment in Europa, das unser ikonisches ‚Opposites United‘-Design, praktische Qualitäten und in der Elektromobilität verankerte Innovationen miteinander verbindet. Damit bekräftigen wir unser Engagement für eine nachhaltige Mobilität, die auf die Lebens-, Arbeits- und Fahrweise der Europäer zugeschnitten ist.“

Antrieb, Reichweite und Ladeleistung

Der EV5, bei dem die Elektro-Plattform E-GMP mit 400- statt 800-Volt-Technologie zum Einsatz kommt, hat in der Langstreckenversion mit 81,4-kWh-Batterie eine Reichweite von bis zu 530 Kilometern nach WLTP-Norm und lässt sich an einer Schnellladestation unter optimalen Bedingungen in 30 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufladen. Mit dem 160 kW (218 PS) starken Frontantrieb geht es in 8,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h und weiter bis Tempo 165.

Zur Reichweite des EV5 trägt auch die effektive Energierückgewinnung bei. Das „i-Pedal 3.0“-System ermögliche ein müheloses Fahren mit nur einem Pedal, wirbt Kia. Das regenerative Bremssystem „Smart Regeneration System Plus“ steigere die Energieeffizienz und den Fahrkomfort. Es nutze Navigationsdaten, um frühzeitig Bremskraft- und Geschwindigkeitsanpassungen vorzunehmen, damit der Fahrer zum Beispiel vor Kreuzungen, Kurven oder Kreisverkehren das Bremspedal nicht betätigen muss.

„Und die neue Generation der Batterieheizung und -kühlung sorgt für eine effizientere Erwärmung der Kabine und zugleich dafür, dass die Akkukapazität auch bei niedrigen Temperaturen auf einem hohen Level gehalten wird“, heißt es. „Damit gewährleistet sie eine zuverlässige Batterieleistung in den verschiedenen Klimazonen des Kontinents, vom nordischen Winter bis zum mediterranen Sommer.“

Der EV5 beherrscht auch das bidirektionale Laden. Daher kann er zum einen durch die „Vehicle-to-Load“-Funktion (V2L) als 230-Volt-Stromquelle dienen (max. 3,6 kW), wobei die externen Geräte an die Steckdose im Innenraum oder über einen Adapter an den Ladeanschluss angeschlossen werden. Zum anderen verfügt der E-SUV auch über eine Hardware-Vorbereitung für V2X-Ladetechnologien (V2H/V2G), die genutzt werden können, sobald die Infrastruktur beziehungsweise die jeweiligen regionalen Bestimmungen das ermöglichen.

Innenraum, Materialien und Komfortfunktionen

Das Interieur des EV5 bietet laut Kia einen hohen Sitzkomfort inklusive Massagefunktionen für den Fahrer, vierfach einstellbarer Lendenwirbelstütze sowie Sitzheizung und -ventilation. Um den Gepäckraum zu maximieren, lassen sich die Rücksitze vollständig umklappen. So entsteht eine ebene Ladefläche von bis zu zwei Metern Länge. Zu den im Innenraum verwendeten Materialien gehören recycelter PET-Kunststoff in Sitzbezügen und Teppichen, Bio-Schaumstoff in Sitzpolstern, Mittelkonsole und Kopfstützen sowie BTX-freier Lack an Türen, Armaturenbrett und Mittelkonsole.

Das ccNC ist die neueste Generation des Navigations- und Infotainmentsystems von Kia. Es beinhaltet ein breites Panoramadisplay, das die beiden 31,2-cm-Bildschirme (12,3 Zoll) des digitalen Kombiinstruments und des Navigationssystems sowie einen 13,5-cm-Touchscreen (5,3 Zoll) zur Steuerung der Klimatisierungsfunktionen nahtlos miteinander verbindet. Over-the-Air-Updates (OTA) sowie digitale Upgrades über den Kia Connect Store halten den EV5 durch neue Funktionen und Dienste, die im Laufe der Zeit angeboten werden, fit für die Zukunft.

Der neue Kia-SUV zeichne sich zudem durch eine optimierte Konnektivität aus, insbesondere die Routenplanung sei verbessert, erklärt der Hersteller. Das Elektroauto verfüge mit der „hochpräzisen“ Online-Navigation über eine Funktion, die dem Fahrzeug Live-Karteninformationen liefert und dazu Daten vom Server abruft, die alle vier Wochen aktualisiert werden. Das Klimatisierungssystem ist in drei Zonen gegliedert, um allen Insassen Komfort zu bieten. Auch Komfort- und Sicherheitsfunktionen wie ein digitaler Autoschlüssel („Digital Key 2.0“), eine Fingerabdruckerkennung und ein Harman/Kardon-Premium-Soundsystem werden europäischen Kunden geboten.

Sicherheitsausstattung und Fahrerassistenzsysteme

Der EV5 schützt seine Insassen unter anderem durch eine laut Kia besonders verwindungssteife Karosserie und sieben Airbags. Um gefährliche Situationen gar nicht erst aufkommen zu lassen, verfügt er zudem über die neuesten Fahrerassistenzsysteme der Marke. So wird das Kompakt-SUV als eines der ersten Kia-Modelle die jüngste Version des intelligenten Geschwindigkeitsassistenten bieten, bei dem auf Basis von Kundenrückmeldungen das Sounddesign der Warntöne und Benachrichtigungen überarbeitet wurde.

Zur Assistenzpalette des EV5 gehören Systeme, die mit Kameras, Radar und Ultraschallsensoren die Umgebung überwachen, den Fahrer vor Gefahrensituationen warnen und, wenn notwendig, aktiv eingreifen. So hält beispielsweise der Frontkollisionswarner 2.0 beim Überqueren von Kreuzungen den Querverkehr im Blick, beugt Kollisionen mit vorausfahrenden oder entgegenkommenden Fahrzeugen in der benachbarten Spur vor und führt bei Bedarf auch ein Ausweichmanöver durch. Der aktive Totwinkelassistent mit Lenk- und Bremseingriff sowie Monitoranzeige überwacht bei Spurwechseln oder beim Ausparken aus parallel zur Fahrbahn liegenden Parklücken den rückwärtigen Verkehr und gewährt dem Fahrer durch die Bilder der Seitenkameras zusätzlich direkten Einblick in die toten Winkel.

Der Autobahnassistent 2.0 mit Hands-on-Erkennung im Lenkradkranz (Hands-on-Detection, HOD) kann eigenständig einen Fahrspurwechsel durchführen sowie in Kombination mit der navigationsbasierten Geschwindigkeitsregelanlage vor Kurven die Geschwindigkeit frühzeitig reduzieren. Der Spurfolgeassistent 2.0 hält das Fahrzeug mittig in seiner Fahrspur und nutzt bei nicht vorhandenen Fahrbahnlinien auch das vorausfahrende Fahrzeug zeitweise als Orientierungspunkt. Der Remote-Parkassistent 2.0 erkennt passende Parklücken und steuert das Fahrzeug selbstständig hinein oder heraus – dank Fernbedienungsfunktion auch, wenn sich der Fahrer nicht im Fahrzeug befindet.