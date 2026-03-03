Kia EV5 nun auch als Allradler und GT-Modell bestellbar

Kia weitet die Angebotspalette des im Dezember eingeführten vollelektrischen Kompakt-SUV EV5 aus: Mit dem EV5 GT ist nun auch eine 225 kW (306 PS) starke allradgetriebene Sportversion mit exklusiven Design- und Ausstattungselementen sowie spezieller Fahrwerkskonfiguration bestellbar. Das reguläre Modell, das bisher nur als Fronttriebler verfügbar war, kann künftig in den Ausführungen Earth und GT-Line mit Allradantrieb (195 kW/265 PS) geordert werden.

Der EV5 startet hierzulande bei 45.990 Euro. Der serienmäßig nahezu voll ausgestattete EV5 GT kostet ab 59.990 Euro, der EV5 Earth AWD ab 52.990 Euro und der EV5 GT-Line AWD ab 55.990 Euro. Inbegriffen sind die bei der Marke übliche 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie, 8 Jahre Batteriegarantie (oder 160.000 km) und 2 Jahre Premium-Mobilitätsgarantie. Die Auslieferungen des EV5 GT und der anderen Allradversionen sollen im Juli dieses Jahres starten.

Der 4,61 Meter lange SUV mit 566 Liter Gepäckraumvolumen wird durch die neuen Varianten auch im Gespannbetrieb leistungsfähiger: Alle Allradversionen dürfen bis zu 1,8 Tonnen schwere gebremste Anhänger ziehen (ungebremst 750 kg). Am sportlichsten bewegen lässt sich der EV5 GT: Er mobilisiert dank Front- und Heckmotor 480 Nm Drehmoment, beschleunigt in 6,2 Sekunden auf Tempo 100 und erreicht in der Spitze 180 km/h. Die Reichweite nach WLTP-Norm beträgt 476 Kilometer. Das 81,4-kWh-Akkupack lässt sich in rund 30 Minuten von 10 auf 80 Prozent schnellladen. Die Allradvariante des regulären EV5 mit 385 Nm Drehmoment beschleunigt in 7,3 Sekunden auf 100 Stundenkilometer (Spitze ebenfalls 180 km/h) und hat eine Reichweite von bis zu 491 Kilometern.

EV5 GT

Das Fahrwerk des EV5 GT ist mit einer elektronischen Dämpferkontrolle (ECS) ausgestattet. Sie umfasst ein „Road Preview System“, das zum Beispiel Schlaglöcher erkennen kann und für eine entsprechende Dämpfungsanpassung sorgt. Das sportliche Fahrerlebnis lässt sich durch die Funktion „Virtual Gear Shift“ weiter steigern, die die Gangwechsel eines Automatikgetriebes haptisch und optisch simuliert.

Zu den Unterscheidungsmerkmalen der Sportversion gegenüber dem Grundmodell gehören im äußeren Auftritt GT-exklusive Designdetails und 20-Zoll-Leichtmetallfelgen mit sportlicher Bereifung. Im dunkel gehaltenen Interieur mit Halbschalen-Sportsitzen, deren Bezüge Leder und Veloursleder kombinieren (jeweils Nachbildung), finden sich in vielen Bereichen markante Neonakzente, auch auf den Rückseiten der Sitzlehnen, die ebenfalls mit Veloursleder bezogen sind. Zum „sportlich-edlen“ Flair soll auch eine variable Ambientebeleuchtung beitragen, die mit den GT-Fahrmodi verknüpft ist.

Neben diesen exklusiven Merkmalen besitzt das GT-Modell alle für die Topversion des regulären EV5 verfügbaren Elemente – mit Ausnahme des optionalen Panoramaglasdachs und der Sonderlackierungen, zu denen der neue, dem EV5 GT vorbehaltene Farbton Magma Red Matt gehört.

Die Serienausstattung der Sportversion beinhaltet unter anderem vielfach elektrisch einstellbare, belüftete „Premium-Relaxation-Sitze“ vorn, beim Fahrer inklusive Massagefunktion, Drei-Zonen-Klimaautomatik, Harman/Kardon-Premium-Soundsystem, sensorgesteuerte elektrische Heckklappe, Wärmepumpe, V2L-Funktion (Vehicle-to-Load) zum Anschluss von 230-Volt-Geräten und V2X-Hardware-Vorbereitung (V2H/V2G), Head-up-Display, Fingerabdruckerkennung sowie moderne Assistenten inklusive Autobahnassistent 2.0 mit Spurwechselunterstützung, aktivem Totwinkelassistent mit Monitoranzeige, Rundumsichtkamera und fernbedienbarem Parkassistent.

Das serienmäßige Infotainment- und Navigationssystem beinhaltet die Online-Dienste Kia Connect, die unter anderem Echtzeitinformationen und App-gesteuerte Fernbedienungsfunktionen bieten, einen KI-basierten Sprachassistenten, den Bezahlservice Kia In-Car-Payment und ein Entertainmentangebot inklusive Musik- und Videostreaming (zum Teil aufpreispflichtig). Softwareaktualisierungen sind als Over-the-Air-Update erhältlich.