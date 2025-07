Lucid Air Grand Touring erzielt mit 1.205 km pro Ladung neuen Reichweitenrekord

US-Elektroautobauer Lucid ist neuer Halter des „Guiness World Records“-Titels für die „longest journey by an electric car on a single charge“ – also die längste Fahrt mit einem Elektroauto mit einer einzigen Ladung.

Ohne Ladestopp bewältigte der Air in der Ausführung Grand Touring am vergangenen Wochenende die 1.205 Kilometer lange Rekordfahrt zwischen St. Moritz in der Schweiz und München. Es ging dabei über Alpenpässe, Autobahnen und Landstraßen. Das Modell schlug damit den bisherigen, erst im Juni mit dem Mercedes-Stromer EQS aufgestellten Rekord von 1.045 Kilometern um 160 Kilometer.

„Dieser Rekord ist der beste Beweis für unseren technologischen Vorsprung – wir entwickeln nicht nur Elektrofahrzeuge, wir setzen neue Maßstäbe in der Elektromobilität“, so Eric Bach, Senior Vice President of Product und Chief Engineer bei Lucid. „Möglich macht das unsere herausragende EV-Technologie, wie die leistungsstärksten Antriebssysteme auf dem Markt, unsere Ultrahochspannungsarchitektur und das derzeit modernste Batteriemanagementsystem. Damit bietet ein Lucid mehr Reichweite bei kleinerer Batterie als andere Elektrofahrzeuge auf dem Markt.“

In der Ausführung Grand Touring kommt das erste Elektroauto der Marke mit einer WLTP-Reichweite von 960 Kilometern und 13,5 kWh/100 km Stromverbrauch zu den Kunden. Dieser hier ab 129.000 Euro kostende Air bietet zudem eine Leistung von 611 kW (831 PS), womit es in 3,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h und weiter bis Tempo 270 geht. In 16 Minuten lässt sich an geeigneten Schnellladesäulen Strom für bis zu 400 Kilometer Reichweite in die Akkus ziehen.

Lucid bietet den Air in Deutschland noch in drei weiteren Varianten an. Das günstigste, als einzige mit Heck- statt Allradantrieb fahrende Modell mit 325 kW (442 PS) und 747 Kilometern pro Ladung kostet mindestens 85.000 Euro. Die 250.000 Euro teure Topversion mit 920 kW (1251 PS) für eine Beschleunigung von 0 auf Tempo 100 in zwei Sekunden und 330 km/h Höchstgeschwindigkeit soll ab Ende des Jahres zu den hiesigen Kunden kommen.