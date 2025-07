Mitsubishi plant mit Renault-Hilfe Comeback in Europa

Mitsubishi Motors will seinen europäischen Absatz ab 2025 auf jährlich 75.000 bis 80.000 Fahrzeuge steigern. Das entspräche einem Zuwachs von 20 bis 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Eine zentrale Rolle dabei spielen zwei neue Modelle auf Renault-Basis, die im kommenden Jahr eingeführt werden sollen, wie Europa-Chef Frank Krol gegenüber Automotive News Europe erklärte.

Noch 2020 wollte sich Mitsubishi aus Europa zurückziehen. Doch bereits 2021 änderte der japanische Hersteller seinen Kurs und schloss eine Modellkooperation mit dem langjährigen Partner Renault. Daraus gingen der Kleinwagen Colt (basierend auf dem Renault Clio) und der kleine SUV ASX (basierend auf dem Captur) hervor.

Mit dem kompakten Hybrid-SUV Grandis, der dieses Jahr auf Basis des Renault Symbioz startet, wird das Angebot erweitert. Im Herbst folgt der vollelektrische Eclipse Cross, der auf der CMF-EV-Plattform der Auto-Allianz Renault-Nissan-Mitsubishi basiert. Dieses Modell soll laut Krol deutlich stärker die Mitsubishi-Designsprache tragen, etwa durch das neue „Dynamic Shield“-Gesicht. „Der Colt und der ASX waren der erste Schritt“, so der Manager. „Der Eclipse Cross EV ist ein zweiter Schritt, der viel mehr nach Mitsubishi aussieht.“

Zukünftig möchte Mitsubishi noch mehr eigene Modelle nach Europa bringen. Konkrete Pläne nannte Krol nicht. Der Fokus liegt laut Unternehmenschef Takao Kato jedoch auf Plug-in-Hybriden und Hybriden, da die Japaner hier Wettbewerbsvorteile sehen. Zwei rein elektrische Eigenentwicklungen wurden Automotive News zufolge zugunsten dieser Strategie gestrichen.

Hersteller-Partnerschaften im Fokus

Für Märkte wie Europa, in denen vollelektrische Fahrzeuge wegen strenger CO2-Gesetze benötigt werden, setzt Mitsubishi laut Kato verstärkt auf Hersteller-Partnerschaften, etwa mit Renault oder Nissan. Eine dritte Kooperationsphase mit Renault sei geplant. Möglich ist dem Bericht zufolge eine Mitsubishi-Version des nächsten Clio, der noch dieses Jahr vorgestellt werden soll.

Im Frühjahr wurde der verzögerte Outlander Plug-in-Hybrid auf den europäischen Markt gebracht. Mit solchen elektrifizierten Modellen will sich Mitsubishi auch gegen aufstrebende chinesische Marken behaupten. „Einige von ihnen sind ziemlich stark“, räumte Krol ein. Man analysiere daher neben der Modellpolitik auch neue Verkaufsstrategien und wolle näher an die Kunden rücken. Dazu gehört unter anderem der Wechsel vom Vertrieb über Importeure hin zum Direktverkauf an Händler.

Zu einer möglichen europäischen Version des japanischen Kei-Car-Segments äußerte sich Krol positiv. „Das wäre ein gutes Instrument, um die Elektrifizierung in dieser Branche voranzutreiben“, sagte er. Mitsubishi ist ein starker Akteur in der Kei-Klasse in Japan, aber diese Fahrzeuge nach Europa zu bringen, „klingt einfacher als es ist“, so Krol.

Derzeit ist Mitsubishi in 20 europäischen Märkten aktiv, im Vergleich zu 32 im Jahr 2019. Eine Rückkehr nach Großbritannien und Belgien wird laut Automotive News geprüft. Dagegen gibt es nur begrenzte Pläne, in kleinere osteuropäische Länder zurückzukehren, in denen das Unternehmen hauptsächlich den Pick-up L200 verkauft hat. Der Bau eines neuen L200 für Europa würde eine Elektrifizierung voraussetzen, was nach den Worten von Krol wirtschaftlich nicht machbar ist. „Das Problem ist, dass sich ein Antrieb nur für Europa mengenmäßig nicht lohnt.“